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Татьяна Устимова: «У Байкала какая-то особая энергетика»

, 12:42 , корреспондент

Татьяна Устимова: «У Байкала какая-то особая энергетика»
Фото из личного архива Татьяны УСТИМОВОЙ

Татьяна Устимова из Чебоксар стала самой молодой участницей из основного состава в заплыве «За чистый Байкал». Эта двадцатилетняя девушка занимается зимним плаванием с конца 2019 года, но уже является титулованной спортсменкой. Татьяна поделилась впечатлениями от Байкала с корреспондентом «АН».

- Татьяна, долго решали, согласиться ли вам на такую масштабную акцию? Всё-таки 120 километров в холодной воде – это очень сложно…

- Нет. Когда меня пригласили, я согласилась, не раздумывая. И очень благодарна своей команде за то, что такой сложный заплыв всё-таки доверили мне, такой молодой и неопытной.

- Говорят, все выкладывались по полной…

- Да, все отрабатывали свой этап на все 100%. Ни к кому не было никаких претензий. Неважно – ночь не ночь, шторм не шторм – все работали полноценно.

- Команда была сплочённой? Чувствовали дружеское плечо?

Татьяна Устимова: «У Байкала какая-то особая энергетика»

- Конечно. Все были на одной волне, и поддержка чувствовалась. Без этого, мне кажется, мы бы и не смогли преодолеть маршруты. Как-то, понимаете, все члены команды были настроены на то, что мы обязательно справимся.

«Было не страшно. Скорее, волнительно»

- Это очень сложно физически?

- Сложно – да. Но, скорее, больше морально, нежели физически. Всё-таки мы были первыми, кто преодолел этот путь, и в голове достаточно сложно было уложить тот факт, что до нас этого никто не делал. Ну и вода, конечно, была холодной. А потом ещё и погода испортилась. Шторм. И всё это тоже никак не шло из головы.

- Вы имеете в виду, было страшно?

- Нет, не страшно. Скорее, очень волнительно.

Татьяна Устимова: «У Байкала какая-то особая энергетика»


«Если что-то случиться с Байкалом, это будет просто катастрофа»

- А что для вас значит экологическая составляющая этого заплыва?

- Экология она всегда важна. Нужно думать не только о себе, но и об окружающих. И надо понимать что озеро Байкал – это не только наше российское достояние, но и общемировое. Когда нам рассказали и показали наглядно, в чём проблемы, мы поняли, что если что-то случится с озером, это будет просто катастрофа. И так или иначе, это затронет каждого.  

- И для вас это стало дополнительным стимулом?

- Да, такая возможность дается не каждому. И если она тебе представилась, нужно было поработать, выложиться на 100%.

- А что дальше? Сплавали, и всё?

- Сейчас идёт большая работа. Мы размещаем посты в соцсетях, где выкладываем фотографии, ролики, которые делали во время заплыва. Стараемся больше писать об этом, говорить, чтобы привлечь внимание к проблеме экологии.

Татьяна Устимова: «У Байкала какая-то особая энергетика»

«Со стороны родных поддержка была колоссальная!»

- Таня, вы собой гордитесь?

- Я горжусь нашей командой.

- А ваши родители, родственники? Вами, я имею в виду. Наверняка ведь с ума сходили от тревоги за вас?

- Конечно, гордятся. Да, тяжеловато было с мамой поддерживать связь постоянно, в том числе и потому, что мы находились в другом часовом поясе. Мама очень переживала. Поэтому я после каждого заплыва старалась где-то поймать интернет, чтобы рассказать ей, что всё нормально, я проплыла и не замёрзла. Со стороны родных поддержка была колоссальная!

- А вода правда настолько холодная? Или вы уже привыкли?

- В первый раз было очень прохладно заходить в воду, а потом уже всё происходило как будто на автомате. Но всё равно самое сложное было не столько плыть, сколько изначально зайти в воду. Потому что сейчас, летом, температура воды в водоёмах достаточно высокая, и негде попрактиковаться. Одно дело, если это происходит зимой, к заплыву в таком случае морально подготовиться проще. А тут нужно летом зайти в холодную воду после тёплой речки!

Татьяна Устимова: «У Байкала какая-то особая энергетика»

- Как вам вообще места? Понравились?

- Да. Байкал прямо удивил – такие красоты. Ты плывёшь, и думаешь не о том, что тебе холодно, а о том, как красиво вокруг. И при каждой возможности выйти и поплыть ты радуешься возможности вновь соприкоснуться с этим чудом, насладиться чистотой воды и пейзажами вокруг. Это завораживает. У Байкала энергетика какая-то другая, особенная.

«Вся моя жизнь связана с водой, и это моё главное увлечение»

- Кем вы работаете?

- Тренером по плаванию. Занимаюсь и со взрослыми, и с детьми. Сама я окончила школу олимпийского резерва, а сейчас поступаю в Московскую международную академию.

- Спортивные достижения?

- Я кандидат в мастера спорта по плаванию. Что же касается зимних заплывов, то я чемпионка России, а также рекордсменка России в этапах Кубка мира.

- Ваши ученики ещё не собираются с вами в экстремальные заплывы?

- Сказали, что ещё не готовы к таким подвигам. Для них сложновато пока.

Татьяна Устимова: «У Байкала какая-то особая энергетика»

- Помимо плавания у вас есть какие-то увлечения?

- Нет, вся моя жизнь связана с водой. Это и есть моё самое главное увлечение.

- Если в ближайшее время вам предложат очередной такой проект, посвящённый проблемам экологии, поплывёте?

 - Да. Конечно. Это очень важно. И если сейчас появляется интерес к таким проектам именно в спорте, это очень здорово!

Справка «АН»

В акции приняли участие 10 человек: от Владивостока в акции участвовали Олег Докучаев, Мария Чижова, Евгений Зозуля и Оксана Белецкая. Керчь представил Вячеслав Тимошенко, город Грозный – Заур Закраилов. Также в заплыве «За чистый Байкал» приняли участие Татьяна Гавриленкова из Иваново, Ольга Голубева из Москвы, Татьяна Устимова из Чебоксар и Владимир Чегорин из Благовещенска.

Напоминаем, что заплыв «За чистый Байкал» продлился 35 часов 26 минут. Маршрут, который преодолели спортсмены, является уникальным и сложным, ранее преодолеть его не удавалось никому.

Организаторами заплыва выступили:

– Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России»,
– Общественная организация «Олимпийский совет Приморского края»,
– Региональное отделение Федерации зимнего плавания России по Приморскому краю «Косатка ДВ».

Партнерами в организации и проведении заплыва выступили:

– ООО «Порт Вера»,
– ФГУП «ФЭО» Федеральный экологический оператор,
– Информационный партнер – еженедельник «Аргументы недели».

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