Актер Мартиньш Вилсонс: Мы бы не выжили без русских бабушек в Сибири

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 августа 2021, 21:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Вопросы на тему вакцинация в Латвии, увы, стоит очень остро. Настолько, что 18 августа более 5000 людей вышли на улицы Риги, чтобы заявить свои протест против принудительной вакцинации. А как известные люди Латвии относятся к этому вопросу. Балтийское бюро «Аргументы Недели» поговорило «за жизнь» с таким замечательным и всегда позитивным Мартиньшом Вилсонсом.

- Мартиньш, вы сами привиты?

- Да, я сделал прививку… Если честно, то чтобы уже отстали от меня!

- А как вы оцениваете протесты людей против обязательной вакцинации?

- Я считаю, что у любого человека должен быть выбор! Только сам человек вправе выбирать, что ему делать, а чего не делать. Так правильно будет…

- Мартиньш, не только о прививках хотела спросить у вас, но, например, о «латышском» искусстве, которое сегодня можно увидеть на стене дома в столице Латвии…

- А вы о тех том скандальном мурале, который появился на стене рижской 40-й школы?

(Напомним, в один «прекрасный» день на стене одного дома в центре Риги появились омерзительные рисунки, простите, убожеств с рогами, несколькими глазами… Все это «искусство» оплачивала РД, а автор, странного вида человек по имени Кристианс Бректе - прим.авт.)

- Да, конечно… Более того, это, простите, уродство на стене «художник» назвал… «Посвящение Джемме Скулме», известной не только в Латвии художнице…

- Я, конечно, видел в интернете его рисунки, но зачем на это смотреть вообще? Зачем об этом говорить? Чем мы больше будем обращать внимание на такие рисунки, тем больше рекламы этому «художнику»… Вы понимаете, что он этого и добивается… Он провоцирует людей, а мы реагируем на это… Это же ничего общего не имеет с искусством!

- Мартиньш, я знаю, что вы родились в Магаданской области… Ваши родители были сосланы в Сибирь. А удалось все же побывать там, где родились?

- Довелось… Пять лет назад я там был… Ощущение детства… Я взял просто маленький камень с сибирской земли… на память… Такая память для моей мамы, которой уже, к сожалению, нет…

- А как же вы, ваши родители выживали в таких суровых условиях?

- Я был маленький и мало, что помню… Помню, как лежал в кроватке, как бегал по двору около барака… Моя мама говорила: «Мы бы не выжили без русских бабушек в Сибири». Я благодарен русскому народу! И с огромным теплом относился, отношусь и буду относиться к ним!

- Благодарю.

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