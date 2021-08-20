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«Пляжное самбо – это не шутка»: Сергей Елисеев рассказал о новой дисциплине в спорте

, 15:16

«Пляжное самбо – это не шутка»: Сергей Елисеев рассказал о новой дисциплине в спорте
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Заслуженный тренер России, президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказал о развитии этого вида спорта в нашей стране и на международном уровне.

- Что такое пляжное самбо - шутка, эксперимент или уже признанный перспективным новый вид спорта?

- Это не шутка, а новая дисциплина в нашем виде спорта. Самбо включает в себя несколько направлений: спортивное и боевое самбо. Спортивное самбо делится на мужское и женское. Также у нас есть пляжное самбо. Сегодня это новая дисциплина.

По пляжному самбо уже проводился чемпионат России, состоялись азиатские игры, а 28 и 29 августа мы планируем провести на Кипре первый чемпионат мира. Популярность этой дисциплины очень высока, а особенно в тех странах, где много солнца. По этому показателю мы довольно рентабельно смотримся на телевидении. Очень много зрителей приходит смотреть эти соревнования.

Пляжное самбо развивается и как отдельная дисциплина, и как реклама нашего вида спорта в целом. После таких ярких и сочных схваток много людей приходит к нам в школы, записывается в секции самбо. Это очень интересная, достойная дисциплина.

Помимо пляжного самбо, у нас есть еще новые дисциплины, которые сейчас отрабатываются. Например, демо-самбо - демонстрационное самбо - где можно без борьбы просто показывать технику и за счёт этого получать разряды.

- Несмотря на пандемию, календарь соревнований по традиционному самбо во втором полугодии 2021 года достаточно насыщенный. Какие турниры вы бы выделили?

- Соревнования начались с Международного турнира «Мемориал Михаила Бурдикова», который уже прошёл у нас в городе Кстово. Там же мы собрали большой международный лагерь. 250 человек присутствовало на нём. Уже началась подготовка к основным стартам чемпионата мира, а этот турнир был первым летним стартом.

28 и 29 августа у нас планируется проведение чемпионата мира по пляжному самбо. В начале сентября у нас будет международный турнир на призы президента Республики Беларусь в Минске. В октябре мы проводим международный турнир категории А на призы от президента Республики Татарстан в Казани. В октябре - молодёжное первенство мира. В ноябре традиционно состоится наш основной чемпионат мира среди по боевому самбо среди мужчин и женщин. Закончим всё мы 16 ноября всероссийским праздником Днём Самбо.

- Скоро начнется новый учебный год, как по стране развивается программа «самбо в школу»? Какие регионы наиболее активны?

- Как вы уже заметили, одним из основных проектов, который мы сейчас продвигаем на протяжении уже нескольких лет, является проект «Самбо в школу». Он очень активно сейчас продвигается по всем регионам. Мы сейчас подписываем соглашение с губернаторами, руководителями правительства, министрами спорта. Молодёжи, школьникам интересно изучить основы, элементы самбо. В той обстановке, которая творится сейчас в мире, это очень интересно и актуально. Поэтому проект двигается очень хорошо.

Лидером среди регионов у нас является Краснодарский край. Там наш проект поддерживается на уровне губернатора. Очень хорошо проект развивается в Центральном Федеральном округе, Московской области, Рязани, Пермском крае, Бурятии. Буквально через неделю мы едем в Ярославль, Тулу, Волгоград, Красноярск, где будем подписывать соответствующие соглашения с руководителями регионов. Наш проект поддерживают на всех уровнях.

- После долгожданного полноценного признания МОК самбо олимпийским видом спорта, на какой Олимпиаде смогут выступить спортсмены уже в официальной программе?

- Действительно, после получения признания МОК мы стали постоянным членом Международного Олимпийского комитета. Сейчас на сентябрь намечены переговоры с техническим комитетом МОК, где будет составлена дорожная карта по вхождению нашего вида спорта в программу Олимпийских игр. Предварительно, мы хотели бы, чтобы это было не позднее 2028 года.

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