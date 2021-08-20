«Пляжное самбо – это не шутка»: Сергей Елисеев рассказал о новой дисциплине в спорте

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 августа 2021, 15:16

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Заслуженный тренер России, президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказал о развитии этого вида спорта в нашей стране и на международном уровне.



- Что такое пляжное самбо - шутка, эксперимент или уже признанный перспективным новый вид спорта?



- Это не шутка, а новая дисциплина в нашем виде спорта. Самбо включает в себя несколько направлений: спортивное и боевое самбо. Спортивное самбо делится на мужское и женское. Также у нас есть пляжное самбо. Сегодня это новая дисциплина.



По пляжному самбо уже проводился чемпионат России, состоялись азиатские игры, а 28 и 29 августа мы планируем провести на Кипре первый чемпионат мира. Популярность этой дисциплины очень высока, а особенно в тех странах, где много солнца. По этому показателю мы довольно рентабельно смотримся на телевидении. Очень много зрителей приходит смотреть эти соревнования.



Пляжное самбо развивается и как отдельная дисциплина, и как реклама нашего вида спорта в целом. После таких ярких и сочных схваток много людей приходит к нам в школы, записывается в секции самбо. Это очень интересная, достойная дисциплина.



Помимо пляжного самбо, у нас есть еще новые дисциплины, которые сейчас отрабатываются. Например, демо-самбо - демонстрационное самбо - где можно без борьбы просто показывать технику и за счёт этого получать разряды.



- Несмотря на пандемию, календарь соревнований по традиционному самбо во втором полугодии 2021 года достаточно насыщенный. Какие турниры вы бы выделили?



- Соревнования начались с Международного турнира «Мемориал Михаила Бурдикова», который уже прошёл у нас в городе Кстово. Там же мы собрали большой международный лагерь. 250 человек присутствовало на нём. Уже началась подготовка к основным стартам чемпионата мира, а этот турнир был первым летним стартом.



28 и 29 августа у нас планируется проведение чемпионата мира по пляжному самбо. В начале сентября у нас будет международный турнир на призы президента Республики Беларусь в Минске. В октябре мы проводим международный турнир категории А на призы от президента Республики Татарстан в Казани. В октябре - молодёжное первенство мира. В ноябре традиционно состоится наш основной чемпионат мира среди по боевому самбо среди мужчин и женщин. Закончим всё мы 16 ноября всероссийским праздником Днём Самбо.



- Скоро начнется новый учебный год, как по стране развивается программа «самбо в школу»? Какие регионы наиболее активны?



- Как вы уже заметили, одним из основных проектов, который мы сейчас продвигаем на протяжении уже нескольких лет, является проект «Самбо в школу». Он очень активно сейчас продвигается по всем регионам. Мы сейчас подписываем соглашение с губернаторами, руководителями правительства, министрами спорта. Молодёжи, школьникам интересно изучить основы, элементы самбо. В той обстановке, которая творится сейчас в мире, это очень интересно и актуально. Поэтому проект двигается очень хорошо.



Лидером среди регионов у нас является Краснодарский край. Там наш проект поддерживается на уровне губернатора. Очень хорошо проект развивается в Центральном Федеральном округе, Московской области, Рязани, Пермском крае, Бурятии. Буквально через неделю мы едем в Ярославль, Тулу, Волгоград, Красноярск, где будем подписывать соответствующие соглашения с руководителями регионов. Наш проект поддерживают на всех уровнях.



- После долгожданного полноценного признания МОК самбо олимпийским видом спорта, на какой Олимпиаде смогут выступить спортсмены уже в официальной программе?



- Действительно, после получения признания МОК мы стали постоянным членом Международного Олимпийского комитета. Сейчас на сентябрь намечены переговоры с техническим комитетом МОК, где будет составлена дорожная карта по вхождению нашего вида спорта в программу Олимпийских игр. Предварительно, мы хотели бы, чтобы это было не позднее 2028 года.





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