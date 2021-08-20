Сергей Зверев: внимание к Байкалу должно быть постоянным и «неусыхающим»

Сергей Зверев известен своими бескомпромиссными заявлениями и действиями в защиту окружающей среды. В эксклюзивном интервью «Аргументам Недели» Сергей высказал своё мнение о том, как нужно обустроить и развивать уникальный Байкальский регион.
- Стать кандидатом в депутаты – это очень серьезное решение, требующее немало сил. Почему выбрали именно партию «Зеленые»?
- Это мои единомышленники и наши ценности совпадают.
- Какие идеи планируете продвигать, оказавшись в Госдуме?
- Прежде всего инициативы по сохранению озера Байкал и решения по устойчивому развитию Байкальского региона. И, безусловно, инициативы по защите флоры и фауны России. А также развитие экологического и паломнического туризма, вовлечение отходов в повторный хозяйственный оборот, газификация городов с режимом черного неба.
- Вы родились на Байкале. Ваша мама по-прежнему живет там?
- Да, моя мама, дай ей Бог здоровья, живет в Култуке, на Байкале.
- Какие места особенно любите навещать, когда удается приехать на родину?
- Мне нравится вся прибрежная полоса Байкала. Рекомендую восстановить силы на курортах Тункинской долины, Горячинска, побывать на Ольхоне. Планирую объехать весь Байкал.
- Что может сделать обычный человек, переживающий за экологическую ситуацию в стране? Выходить на пикеты? Сортировать мусор? Или в одиночку тут не справиться и поможет только системная работа?
- Пикеты и плакаты имеют влияние, но это несопоставимо с деятельностью в ГосДуме. Это другой уровень. Например, Запрос депутата ГосДумы ставится на контроль и на него нельзя не ответить. Поэтому важно прийти на выборы. Это точно так же, как убирать за собой мусор, меньше покупать товаров в неперерабатываемой упаковке, не выкидывать батарейку в урну и т.д. Это поступок.
- Вы приехали поддержать участников экологического заплыва «За чистый Байкал». Чем вам понравилось то, что делают спортсмены? Как думаете, получится у них привлечь внимание к проблемам Байкала?
- Мне было важно поддержать пловцов. Они молодцы. Внимание к Байкалу должно быть постоянным и неусыхающим.
- Нет ли в планах записать крутой трек в поддержку Байкала?
- Если будут предложения, достойные внимания, то с удовольствием исполню.
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