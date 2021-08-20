Сергей Зверев: внимание к Байкалу должно быть постоянным и «неусыхающим»

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 августа 2021, 10:58

Фото: личный архив

Сергей Зверев известен своими бескомпромиссными заявлениями и действиями в защиту окружающей среды. В эксклюзивном интервью «Аргументам Недели» Сергей высказал своё мнение о том, как нужно обустроить и развивать уникальный Байкальский регион.



- Стать кандидатом в депутаты – это очень серьезное решение, требующее немало сил. Почему выбрали именно партию «Зеленые»?



- Это мои единомышленники и наши ценности совпадают.

- Какие идеи планируете продвигать, оказавшись в Госдуме?



- Прежде всего инициативы по сохранению озера Байкал и решения по устойчивому развитию Байкальского региона. И, безусловно, инициативы по защите флоры и фауны России. А также развитие экологического и паломнического туризма, вовлечение отходов в повторный хозяйственный оборот, газификация городов с режимом черного неба.

- Вы родились на Байкале. Ваша мама по-прежнему живет там?



- Да, моя мама, дай ей Бог здоровья, живет в Култуке, на Байкале.

- Какие места особенно любите навещать, когда удается приехать на родину?

- Мне нравится вся прибрежная полоса Байкала. Рекомендую восстановить силы на курортах Тункинской долины, Горячинска, побывать на Ольхоне. Планирую объехать весь Байкал.

- Что может сделать обычный человек, переживающий за экологическую ситуацию в стране? Выходить на пикеты? Сортировать мусор? Или в одиночку тут не справиться и поможет только системная работа?



- Пикеты и плакаты имеют влияние, но это несопоставимо с деятельностью в ГосДуме. Это другой уровень. Например, Запрос депутата ГосДумы ставится на контроль и на него нельзя не ответить. Поэтому важно прийти на выборы. Это точно так же, как убирать за собой мусор, меньше покупать товаров в неперерабатываемой упаковке, не выкидывать батарейку в урну и т.д. Это поступок.



- Вы приехали поддержать участников экологического заплыва «За чистый Байкал». Чем вам понравилось то, что делают спортсмены? Как думаете, получится у них привлечь внимание к проблемам Байкала?

- Мне было важно поддержать пловцов. Они молодцы. Внимание к Байкалу должно быть постоянным и неусыхающим.

- Нет ли в планах записать крутой трек в поддержку Байкала?



- Если будут предложения, достойные внимания, то с удовольствием исполню.

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