Актриса Татьяна Храмова: «Я плачу на физиологическом уровне»

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 августа 2021, 11:50 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Татьяна Храмова родилась в Нижнекамске. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «В ожидании весны», «Карпов», «Чемпионки», «Третья попытка», «Пятая стража», «Питер-Москва», «Свет и тень маяка», «Дневник свекрови», «Игра с огнём», «Рассвет на горе Адама», «Родительское право» и др. С 21 августа на видеосервисе START будут доступны сразу все серии нового сезона сериала «Фитнес», где Татьяна Храмова играет одну из главных ролей.

- Татьяна, какая атмосфера была на съёмках сериала «Фитнес»?

- Мне повезло с партнёрами – Соней Зайкой, Романом Курцыным. Все артисты на проекте дружные, контактные. Друг другу всегда рады, и по-актёрски нам хорошо. Никаких скандалов, неприязни или ревности не было – мы стали как одна большая семья, хотя съёмки шли нон-стоп. Но из-за этого я не всегда успевала видеть сына. Когда уезжала на съёмки, он ещё спал.

Автор фото: Ксения Бубенец, видеосервис START; Фото со съемок сериала

- А где проходили съёмки пятого сезона «Фитнеса»?

- Снимали в павильоне, где был отстроен тренажёрный зал.

- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я снималась с Татьяной Догилевой, с Владимиром Стекловым и Михаилом Трухиным. У них строгая дисциплина, видно, что это другая эпоха, другое актёрское поколение и отношение к профессии. И оно мне импонирует. Например, Татьяна Догилева в работе – прекрасный партнёр. Никаких с ней ни у кого не возникает проблем. Профессионал во всех аспектах актёрской профессии.

- А красота помогает в актерской профессии, или порой мешает?

- Есть определённое количество актрис, которые подходят под канон красоты. Если нужна по сюжету красотка, сразу зовут меня на пробы или девочек похожего типажа. Но есть такие роли, которые не всегда дадут сыграть красивой актрисе – роли простых девушек со сложной судьбой. Их обычно играют не моего типажа коллеги. Хотя, мне кажется, я достаточно характерная и могу играть таких героинь.

- Одна из ваших первых работ – журналистка в сериале «Карпов». Как считаете, сложная профессия?

- Чтобы быть журналистом, нужно быть очень эрудированным, начитанным человеком с большим словарным запасом. Ты должен разбираться почти во всех сферах, быть в курсе происходящего. Мне кажется, это достаточно сложно. Профессиональные журналисты, журналисты от Бога, притягивают к себе внимание и невозможно оторваться от того, как они говорят.

- Татьяна, какая атмосфера была на съёмках сериала «Фитнес»?

- Мне повезло с партнёрами – Соней Зайкой, Романом Курцыным. Все артисты на проекте дружные, контактные. Друг другу всегда рады, и по-актёрски нам хорошо. Никаких скандалов, неприязни или ревности не было – мы стали как одна большая семья, хотя съёмки шли нон-стоп. Но из-за этого я не всегда успевала видеть сына. Когда уезжала на съёмки, он ещё спал.

Автор фото: Ксения Бубенец, видеосервис START; Фото со съемок сериала

- Наверное, в разных картинах вам приходилось много плакать. Как вы вызываете слёзы? Есть технические приёмы?

- У меня нет. Я всё это делаю на физиологическом уровне. Некоторые актрисы могут вызвать слёзы, чуть-чуть прищурившись, или поглядев на свет. Я так не могу, я плачу искренне за свою героиню, или не плачу вообще. Бывали сцены, когда я не могла заплакать – и всё. Или, наоборот, прорыдала несколько дублей на крупном плане, а в следующем дубле у меня уже слёз нет. Отплакала своё и успокоилась. И тут мне уже ничего не поможет.

- В фильме «Чемпионки» вы сыграли тренера. А вот вы по характеру кто – учитель, наставник или вечная ученица?

- В юности я себя не считала наставником, мне предлагали быть тренером, когда я занималась художественной гимнастикой. Я отказалась, думала – это не моё. Но всему своё время, и сейчас я понимаю, что наступит момент, когда у меня будет, что передать следующему поколению. И, наверное, я захочу учить. Даже сейчас начинаю в какие-то моменты делиться своими достижениями и знаниями в спорте, здоровом питании и просто в жизни.

- Вы верите в предчувствия, предсказания, гадания?

- Верю, что есть люди, которые могут видеть будущее. Сама иногда предчувствую, знаю, что будет вот так, и оно так и происходит. Но гадать не люблю, не люблю, когда мне говорят о будущем. Как ни крути, эта информация влияет на тебя, настраивает определенным образом. Я предпочитаю сама строить своё будущее.

- Вы снимались в комедийном сериале «Кухня в Париже». Много смеялись на тех съёмках?

- В комедийных сериалах все после дубля смеются, потому что, когда хорошие актеры хорошо играют комедию, невозможно удержаться. Я люблю сниматься в комедии, обстановка там непринуждённая. А Дмитрий Нагиев на съёмках отжигает постоянно. И в кадре, и между кадрами. А мне на съемках пришлось говорить по-французски…

- Вы знаете французский язык?

- Нет, не знаю. В том-то и была беда. Мне пришлось вызубривать эти несколько фраз, и потом меня переозвучивали, потому что был неправильный акцент. Но эти фразы на французском я помню до сих пор.

- Вы из тех людей, кто в компании рассказывает анекдоты, или только слушаете их?

- Я всегда их забываю. У меня в семье принято рассказывать анекдоты. И я всегда думаю, надо запомнить, но не получается.

Автор фото: Ксения Бубенец, видеосервис START; Фото со съемок сериала

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Чтобы вещь понравилась, я в брендах вообще не разбираюсь. Я, конечно, знаю самые популярные, но тонкостей их не понимаю.

- Вы же покупаете что-то брендовое?

- Мне муж дарит. Я вообще не люблю ходить по магазинам, всё заказываю через интернет. Шопинг меня выматывает, это не моё. Я вот такая странная женщина.

- В картине «Питер-Москва» вы сыграли стюардессу. Вам приходилось усваивать какие-то навыки?

- Для каждой роли я что-то смотрю, изучаю. Я вспоминала, как ведут себя стюардессы, что делают в полёте, как говорят, как держатся. В каждом характере, в каждой героине и её профессии всегда есть какая-то отличительная черта. Поэтому я всегда готовлюсь к роли.

- А вы любите экстрим – в жизни или на съёмках?

- Вообще нет. Я абсолютно не экстремальный человек. В силу профессии мне нужно беречь себя. Потому что чуть что не так, ты не можешь выйти на съёмочную площадку. У тебя, скажем, полгода снимается проект, ты сломала ногу – всё, съёмки встали. Поцарапал лицо – съёмки встали. Я считаю, что актёры должны себя максимально беречь.

- То есть, сами вы трюки никакие не исполняли на съёмках?

- Нет, в каких-то драках участие принимала. Но откуда-то прыгать пока не приходилось. Обычно зовут дублёра.

Автор фото: Ксения Бубенец, видеосервис START; Фото со съемок сериала

- В какое историческое время вы хотели бы пожить?

- Наверное, в XVIII или XIX веке в России. Династию Романовых я люблю. Смотрела фильмы, много о них читала, изучала. Причём в школе мне это было абсолютно неинтересно, но наступил момент, когда история меня увлекла.

- А кто из Романовых вам больше всего по душе?

- Николай II, у него такая трагическая судьба. Он много сделал хорошего, вёл правильную политику. И я бы с удовольствием снялась в историческом фильме о временах Николая II.

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