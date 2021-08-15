Военспец Ситнов: кто владеет космосом, будет владеть миром

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 августа 2021, 19:50 Александр Саргин

Фото: соцсети

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» обезвредил израильскую ракету на подлете к Сирии, уничтожив ее электронную начинку, сообщает сайт Avia.pro. Спецкор «АН» Александр Саргин расспросил о средствах РЭБ (и не только) военспеца, академика РАЕН, начальника вооружения Вооруженных сил РФ (1994-2000 гг.), генерал-полковника Анатолия Ситнова

- Анатолий Петрович, идут сообщения, что наши системы РЭБ вынудили США перейти на устаревшее оборудование.

- У нас достаточно прогрессивные средства РЭБ и системные решения, связанные со всем этим. Есть различные системы, которые обнуляют спутники, ракеты, самолеты. Помните, «Дональд Кук» побывал в Черном море, увидел Су-24, у которого под фюзеляжем висел контейнер с комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины», ну и на этом дело тогда закончилось. То есть эсминец ВМС США сбежал в Румынию, а потом оттуда сбежал почти весь экипаж.

- Вообще, на тему наших систем РЭБ нередко идут не только загадочные, но и просто фантастические сообщения, например, о том, что комплекс «Тирада» произвел масштабный сбой в военных спутниках США.

- Ну что ж, у нас в этом направлении есть довольно-таки продвинутые технологии, и в этом плане нет никаких проблем.

- Наш брат журналист (собирательный образ), на мой взгляд, абсолютно безграмотно недавно сообщал, что якобы спутник США летел над Ростовской областью (уже смешно), а российские РЭБ его обнулили, чтобы не допустить утечки важных данных о дислокации некоторых наших военных систем. Это может соответствовать действительности?

- Нет. Какая может быть дислокация, если спутники идут, допустим, с интервалом 20 минут? Ну и как ты от них можешь спрятаться? Ты «закрыл» один спутник, а второй тебя «открыл». Для того, чтобы было нормальное позиционирование, нужно 48 спутников типа GPS и ГЛОНАСС, которые через каждые полчаса будут считывать параметры. Ну и куда ты от них денешься, куда убежишь?

- И что же делать?

- Если будут созданы космические платформы для радиоэлектронной, радиотехнической, лазерной разведки и позиционирования, то… фактически тот, кто владеет космосом, будет владеть миром.

- У нас же в этом плане есть соответствующие наработки...

- Чтобы возродить систему «Воздушный старт», которая разрабатывалась Генрихом Васильевичем Новожиловым, во-первых, была отработана система запуска ракет со спутниками как в меридиональном, так и в обратном направлении. Система дает возможность выходить на экваториальную плоскость и экономить на запуске по массе запускаемого аппарата. Во-вторых, ведется создание тяжелой ракеты для запуска на опорную орбиту платформы весом 180-220 тонн для освоения ближнего космоса и близлежащих планет, в том числе и Луны. Так что все это нарабатывается. Наличие на орбите такой платформы позволит размещать там все, что требуется для космоса — навигацию, позиционирование, радиоэлектронное обеспечение и т.п. То есть соответствующие системы в том числе для старта на Луну, Марс и т.д.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости