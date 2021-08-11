Исполнитель Интарс Бусулис: «Надо любить все, всех и с открытой душой»

Аргументы Недели → Интервью 13+

11 августа 2021, 08:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Удивительный человек Интарс Бусулис: улыбчивый, позитивный, открытый! А таланта в нем – море без краев! Где бы Интарс не появился, то его всегда ждут и любят! Да, вот такой еще один талант есть у латвийского исполнителя Интарса Бусулиса. И если честно, то после беседы с ним настроение поднимается на все «пять»!



-Интарс, не устали ли от ограничений, которые возникли из-за ковида?

-Что делать! Все мы устали, но жизнь постепенно возвращается… Вот, выступал на «Четвертой волне» у Раймонда Паулса… Полный зал, зрители… Конечно, скучал по зрителям, скучал…



-Интарс, вы всегда в интервью говорите, что надо все и всех любить! Если всех любить, то можно и выгореть!



-Нет, не думаю. Надо любить и людей, и свой край, и свою страну… Это же не просто название или флаг… Это близкие, родные, дорогие тебе места. Я люблю Латвию, но больше всего люблю Талси… Я там родился, там мои корни. Как можно все это не любить?! Невозможно!



-А как вы чувствуете себя, когда выступаете, например, в России?



-Хорошо чувствую. Конечно, в Москве все иначе: огромный город, размах дорог… Все спешат, бегут, торопятся. У нас все более спокойно: видимо, балтийское море на нас так действует, успокаивающие… Мы не бежим, а просто идем. И в этом наш особый прибалтийский стиль.



-Вы мечтали, например, много лет назад, когда уже начали музыкальную карьеру, что в России на ваши концерты будут идти, идти, идти люди, которые захотят видеть только вас?



-Я не думал о таком, не мечтал! Но возник один момент, когда я задумался о том, что делаю: вроде «бацал», есть голос, желание, но не было чего-то… Потом понял, что надо задумываться о том, о чем поешь… И когда понял, то и отношение стало иное… У меня появилось чувство, а это так хорошо.



-Для мужчины всегда важна работа. А как же семья? Есть на близких время?



-Конечно! А как же без этого? Мы не говорим в семье о моей работе. Все знают, что у меня выступления и просто говорят: «Тебе пора идти!» И я иду. Я тот, кто обязан обеспечить свою семью. Это нормально. А жить музыкой – моя потребность. И это тоже здорово!

-Благодарю.

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