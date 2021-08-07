Актер Мартиньш Вилсонс: Мои близкие знали Сибирь не понаслышке

Аргументы Недели → Интервью 13+

7 августа 2021, 16:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Когда мои российские коллеги спрашивают о Мартиньше Вилсонсе, то я всегда отвечаю: «Класс!» Да, я с огромной симпатией и уважением отношусь к Мартиньшу! Я не припомню ни одного праздника, чтобы мы не поздравили друг друга. Общительный, талантливый, юморной наш латвийский актер Мартиньш Вилсонс. Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с актером.

- Мартиньш, а вы же родились в Сибири. Как так получилось?

- Как и многие латыши… Мои родители были там в ссылке, депортация. У вас же тоже близкие там были?

- Да, довелось моим близким…

- Вот там я и родился. В Магаданской области. Мои близкие знали Сибирь не понаслышке. Я помню барак, где мы жили… Позже узнал, что тот барак снесли, а под ним нашли большой слиток золота… Вот такая ирония судьбы.

- Вы навещали свою вторую Родину?

- Нет, как-то не довелось. Но всегда с благодарностью отношусь к сибирякам, всегда. Суровые, но очень добрые люди, всегда придут на помощь.

- Мартиньш, не могу не спросить о картине «Мираж», которая принесла вам всенародную любовь. Сложно было «прыгать» со скалы?

- Нет! Съемки проходили в Симферополе: снимали большую скалу, а в «смерть» с Мирдзой (Мартинсоне, актриса - прим. авт.) прыгали с другой. Помню, что в тот день была плохая погода, дул сильный ветер, и наши ноги завязали веревкой, чтобы не сдуло нас… Вот так и прыгали. Кстати, высота была довольно приличная, но мы ничего не боялись. Все прошло хорошо!

- Вы были готовы после этого фильма к такой бешеной популярности?

- Да я и не думал вовсе о популярности. Что к ней готовится? Пришла-хорошо… Главное – работа!

- Мой любимый сериал с вашим участием – «Контригра». А где проходили съемки? Очень масштабный исторический сериал.

- Да, интересный сериал. Съемки проходили, конечно, не в Нюрнберге, а в Ялте, Валеме, замке Чохе. Мне нравится работать с российскими актерами… В этой картине работали большие профессионалы. А с профессионалами легко и приятно работать. Кстати, моя дочь живет в Нюрнберге. Вот такое совпадение…

- У вас есть друзья среди российских актеров?

- Я же прихожу на съемочную площадку, чтобы работать… Общаюсь со многими, но близко дружить – нет. Тут дело и в загруженности, и в расстоянии…

- Мартиньш, вы очень востребованы в России, а почему в Латвии мало снимаетесь?

- Ну, в России масштаб побольше будет. Что сказать? К сожалению, в Латвии сейчас не так много снимают картин. Да и платят мало. А у меня большая семья, которую нужно содержать. Зачем мне бегать целый день по съемочным площадкам и получать 100 евро? Нет, не хочу. Если мне в Латвии предлагают интересный проект, и я чувствую, что это «оно», то, конечно, приму участие. С огромным удовольствие снимался в фильме «Души в снежном вихре»… Фильм рассказывает о Первой мировой войне и о том, как происходила после борьба за независимость Латвии. Горжусь этим проектом! Я видел, как люди в кинотеатре плакали, когда смотрели… Это ценно для меня!

- Как вы «совладали» с коронавирусом?

- Хорошее слово! Как и все: сидел в изоляции, общался с семьей… В этом есть и свои плюсы. Когда бы я так много времени провел бы еще с семьей? В любом негативе следует находить позитив! И воспринимать все, как жизненные уроки! А как иначе?

- Благодарю.

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