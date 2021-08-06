Игорь Ашурбейли: «Хочу на «собственной шкуре» проверить выборную систему страны»

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 августа 2021, 16:15

Фото из открытых источников; На фото: Игорь Ашурбейли

Разговор Главного редактора еженедельника «Аргументы недели» Андрей УГЛАНОВА с ученым, промышленником, общественным деятелем и благотворителем Игорем АШУРБЕЙЛИ о «Партии Возрождение России», о предстоящих выборах, о проблемах местного самоуправления, о возвращении российского имущества в Израиле и, конечно-же, об экономике в целом и об оборонной промышленности в частности.



- Игорь Рауфович! Мы встречались ровно пять лет назад, перед выборами в Государственную Думу VII созыва. «Партия Возрождения России» (ПВР) основанная Геннадием Селезневым, готовилась тогда к региональным выборам. И вы предполагали, что новый состав ГосДумы не досидит положенный срок – до 2021 года, и новые выборы пройдут в 2018 году. Вот в них ваша партия уже готова была принять участие. Почему Дума не самораспустилась? На повестке дня вертикали власти стояли назревшие изменения в Конституции, упорядочивание групп политического влияния, в том числе в системной оппозиции – у тех же коммунистов и жириновцев, не говоря о «Справедливой России». Почему новое «Политбюро» оставило ныне уходящий состав ГосДумы в покое?



- 5 лет назад перед выборами я и представить себе не мог, какой состав Госдумы будет в итоге определен.

Эту четырёхголовую гидру, представляющую по сути одну провластную партию, действительно уже не было никакого смысла трогать. Принтер работает исправно, даже в ускоренном режиме. Зачем же его менять. Разве что картриджи. Посмотрим в сентябре, есть ли предел совершенствования нового состава ГосДумы? Ну или беспредел.



- Рассказывая о своей «Партии Возрождения России», вы говорили, что ваша мечта, как гражданина страны – переломить процесс формирования властных решений – сверху вниз, на противоположный – создав в стране реальное самоуправление для начала на уровне муниципалитетов. Это процесс, кстати, происходящий во всех развитых странах мира, где на уровне муниципалитетов проводятся референдумы, как в Швейцарии. Избираются судьи, начальники полиции, начальники налоговых органов, не говоря о мэрах, как в США, Британии, Франции… Почему этот процесс, который начал входить в силу еще при Ельцине, вдруг забуксовал. Напомните, какие права остались у наших низовых звеньев власти – муниципалитетов?

- Категорически не согласен с вашим словом «забуксовал». Буксовать может то, что существует и потенциально может куда-нибудь ехать. Муниципалитеты, сельские советы, органы местного самоуправления не «буксуют», а практически ликвидированы в принципе, насколько я понимаю, в измененной Конституции.

А сейчас, в новом правовом поле идет «укрупнение», а по сути уничтожение сельсоветов, например, путем присоединения к райсоветам. Председатели сельсоветов лишаются самостоятельного бюджета, превращаются в так называемых начальников территориальных отделов, т.е. по сути дела в линейных функционеров низшего звена. В «никого» с точки зрения местного самоуправления.

- Определился ли лидер «Партии Возрождения России»? Вы так и остаетесь пока председателем исполкома? Но, в последнее время люди предпочитают не высовываться туда, где можно огрести по полной программе. А тут – политическая партия… Судьба Павла Грудинина весьма показательна. Только Ксении Собчак удалось не огрести, когда она баллотировалась в президенты страны, став конкурентом нынешнего президента. Вы ищете такого известного, честного и умного, много знающего человека. Какие успехи?



- Я не «Председатель исполкома». «Председателем исполкома» является руководитель аппарата Партии, назначаемый по Уставу моим решением, т.е. решением председателя Центрального Совета Партии и его Президиума. Место Председателя Партии по-прежнему свободно. Было несколько претендентов, которые по разным причинам нас не устроили. Что касается поиска, то в общепринятом смысле он не идет. В нашем понимании народовластия, такой человек должен вырасти снизу, а не быть назначен сверху. Но это большая тема для отдельного разговора в самом ближайшем будущем.

- Будет ли партия участвовать в выборах в Государственную думу в сентябре этого года? По закону вы имели бы на это право, имея представителей в региональных Думах и Заксобраниях. Или собрав подписи. Какие планы у вас на сентябрь? Какие регионы появились в повестке дня?



- Мы не участвует в выборах в Государственную Думу этого сезона ввиду полной безнадежности такой попытки в современных условиях. Свой собственный пасьянс в башне внутренней политики Кремля давно сложен. Мы – лишние на этом празднике жизни. А прогибаться как многие искусственные партии-спойлеры не приучены.

В этом году мы пошли на выборы только в одном регионе – в Нижегородской области. Причина проста и очевидна.

Во-первых, село Хирино Шатковского района Нижегородской области - родное село моих предков Рязановых по материнской линии.

Во-вторых, я – почетный гражданин г. Арзамаса с 2017г., где у моего холдинга действует Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина и еще целый ряд предприятий в области общей численностью около 7 тысяч человек. В 2020г. они заплатили более 2,5 млрд рублей налогов.

Ну и в-третьих, мы как партия «ПВР» уже победили в нескольких местных выборах в прошлом году. У нас 4 депутата, в том числе в Городской Думе Арзамаса.

Другой причиной стало моё желание, как говорится, на собственной шкуре проверить выборную «систему» страны. Можно даже сказать, дать ей последний моральный шанс в моем личном представлении.



- А есть уверенность, что подписи пройдут проверку? По нынешним временам это не удается сделать практически никому – везде и у всех либо запятая не там стоит, либо еще чего не так. Что у вас может быть не так?





- У нас, в широком смысле, буквально все может быть «не так». Но давайте дождемся середины августа, даты рассмотрения наших подписей и списка кандидатов. По результатам я дам развернутый комментарий.

- Как вы предполагаете – что происходит с коммунистами и жириновцами? В КПРФ есть течения на прощание с лидерством Зюганова, об этом говорят не первый и даже не пятый год. В ЛДПР наследник лидера партии – сын Жириновского вообще уходит из политики. В «Справедливой России» нагло выдавливают основателя партии Сергея Михайловича Миронова. Что в этих партиях размывает их внутреннюю сплоченность и содержание? Почему грызня?



- Отвечу кратко - банка становится меньше, а насекомых больше.

- В нашем интервью пять лет назад, вы говорили, что «Партия Возрождения России» будет состоять из двух крыльев – одно – «за красных», другое – «за белых». Как говорил «великий Ельцин», это попытка скрестить «ужа с ежом». Но вы были уверены, что при внутрипартийной дискуссии будет найдена тока зрения, устраивающая всех. Собственно, в этом вы видели цель создания партии – покончить с наследием того, когда страна почти 100 лет делилась на своих и чужих по отношению к вертикали власти. А в шкуре врагов побывали все – и белые и красные. У вас появилась идеологическая платформа, или свод постулатов, отвечающих за достижение цели?

- Программа Партии, созданная еще под руководством ее основателя, дважды Председателя Государственной Думы Геннадия Селезнева осталась без изменений. Ее главной целью является создание социального государства. В основе новой готовящейся программы, при сохранении указанной цели появится краеугольный камень - народовластие. Тезисы Программы будут озвучены на съезде Партии в конце этого года.

- Наш прошлый разговор коснулся и экономики. Мы говорили про оборонку. Но вы уже больше десяти лет «отключены» от знаменитого «Алмаза», где проектируют и производят знаменитые системы ПВО с литерой «С». За это время ушел из правительства Дмитрий Медведев, пришел Михаил Мишустин, и его первый заместитель Андрей Белоусов. По слухам – государственник, не жалующий олигархов. Появились с их приходом, на ваш взгляд, надежды на рост экономики? Или нам фатально не везет – то пандемия, то санкции становятся все хлеще и жестче. Да так, что в магазинах свекла стоит уже до 190 рублей за килограмм. А морковь – до 130. Вы, как человек, учредивший 33 года назад уникальную, самообеспечивющуюся стракткру «Социум», в которой и сеют, и пашут, и лечат и охраняют, и производят – что за беды поразила нас в отношении цен. Их стремительный рост объективен?



- Когда речь идет об экономике такой грандиозной страны как Россия, я бы не говорил о везении или невезении. Скорее речь идет о профессионализме или непрофессинализме, а может и злонамеренности. Экономика – прямое следствие внутренней и внешней политики страны. Конечно, в неблагоприятных окружающих условиях. Но они объективно такие же и у любой иной страны мира. Закон джунгей никто не отменял.



- Мой следующий вопрос связан с Ближним Востоком, где все время идут войны и ракетные обстрелы. А вы – заняты возвращением в лоно Русской православной церкви церковных святынь на святой Земле, принадлежавших еще в царские времена Императорскому Православному Палестинскому обществу, и подаренных Никитой Хрущевым новому государству Израиль за пароход с апельсинами. Один хрущевский подарок удалось вернуть, правда не из области религии, а что удалось вам сделать в Израиле? Да и как иудеи могут владеть православным храмом, к примеру? Для меня это нонсенс. Ну, не владеют же синагогами в России государственные власти, и федеральные и региональные? Зачем, вообще, властям Израиля, такая религиозная собственность? Они же не собираются сносить христианские храмы и строить на их месте торговые центры?



- Давайте немного наведем порядок в этом вопросе.

Российское наследие в Израиле делится, если по-простому, на 3 неравные части.

Первая. Собственность Израиля, возникшая в результате действий Хрущева и по иным правовым основаниям. Это, как правило, имущество нерелигиозного характера. Примером может служить Сергиевское подворье, которое уже возвращено в собственность России, и управление, которым осуществляет возглавляемое мной Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО) в государстве Израиль.

Вторая. Историческая собственность Русской Православной Церкви религиозного характера, которая никогда не переходила государству Израиль, но часть её в силу финансовых обременений была передана в собственность России. При этом управление остается по-прежнему за РПЦ.

Наконец, третья часть. Так называемая собственность с «неустановленным владельцем» - есть такой правовой термин в Израиле. Такие объекты (яркий пример – Александровское подворье) незаконно, «по факту» заняты учреждениями зарубежной РПЦ, самозваными ИППО, использующими наше исконно российское историческое название и другими претендентами.

Именно объектами 3 категории занимается в соответствии с поручением Президента РФ наше ИППО. Цель - изменение статуса «неустановленный владелец» на статус «владелец - Российская Федерация».



- Мой последний вопрос. Вы – один из отцов создания в частном секторе оборонных предприятий. Пять лет назад, вы сказали, что таким образованиям не дают завершать цепочку от идеи, до производства – и дальше – до выхода готового изделия заказчику, то есть – государству. В каком состоянии сегодня этот процесс. Я знаю, что практически все оборонные предприятия – акционерные общества. То есть не государственные, а частные. В чем тогда противоречия?

- Противоречия есть, и глубокие. По мне, так уже лучше все оборонные предприятия – государственные. Или государственные и частные. А вот псевдоакционерные общества, где у государства контрольный, а чаще 100% пакет, мне не понятны. Мне понятен государственный чиновник, который своей головой, карьерой и креслом отвечает за свой участок работы, сдает налоговые декларации и пр.

Мне понятен частник, который своим личным капиталом и имуществом отвечает за дело, которое он создал своим умом, предпринял – потому и предприниматель. Платит налоги в казну и пр.

А вот директор АО с государственным участием – это кто? И не чиновник, и не частник. Мутная история.

Видя стратегическую тенденцию по отношению к частному бизнесу в «оборонке», я делаю все возможное, чтобы быстрее выйти из всех предприятий, связанных с государственными оборонными заказами, вернув их туда, куда хочет существующая власть.

Но мой родной «Социум», которому в этом году исполнилось 33 года (ровесник закона о «Кооперации в СССР» - первого после революции 1917 года закона о частной собственности), будет и далее вести свою деятельность в России на её благо.

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