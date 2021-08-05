Актриса Диана Крюгер: «В Голливуд я приехала только в шлепанцах»

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 августа 2021, 16:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: twitter.com/Moura_Parker

Звезда «Бесславных ублюдков», «Прощай, моя королева», «Мост» Диана Крюгер считает себя интернациональной актрисой: сегодня у нее съемки в Европе, а завтра уже на горизонте Голливуд. Актриса, модель уверена, что жизнь ей каждый день преподносит приятные сюрпризы и она благодарна за это. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит французских коллег за помощь в создании интервью.

- Вы родились в Германии, работаете, живете в Европе и Америке… Вы актрисой какой страны себя ощущаете?

- Видимо, я интернациональная актриса. Мне травится моя жизнь… Она мне каждый день преподносит приятные сюрпризы! Я всегда занята интересными проектами… И с удовольствием снимаюсь в интересных проектах по всему миру.

- Покорить Голливуд было сложно?

- Я не особо ощущала сложность. Было просто забавно… Помню, я прилетела в Голливуд в одних шлепанцах… Я считала, что там всегда тепло, но шел дождь и, видимо, американцы посчитали меня… странной… Было смешно и забавно.

- Вы мечтали стать актрисой или случайность сыграла роль?

- Нет, не было никакой случайности! Всегда мечтала стать актрисой. Мне все нравится в кино! Да, мечтала сниматься на разных киностудиях: в Германии, во Франции, в Америке. Видела себя интернациональной актрисой!

- Вы чувствуете себя немкой?

- Я родилась в Германии, но много лет уже работаю за ее пределами… Это зависит от настроения, состояния души. Иногда мне кажется, что я француженка, а иногда, что американка…

- Это правда, что вы любимая актриса Квентина Тарантино?

- Правда? Да, я работала с Тарантино в «Бесславных ублюдках» и это было прекрасно! Удивительный режиссер! Я не знала, что его любимая актриса… А роль получила случайно… Вот это то, что называется счастливый шанс! Я прочитала сценарий и поняла, что хочу эту роль! И убедила Квентина в этом!

- Ваше время, когда вы работали моделью пришлись на 90-е. Время шика, свободы… Не скучаете по тем временам?

- Нет. Это было начало моей карьеры. Я занялась модельным бизнесом в 15 лет. Но жизнь вносит свои нюансы: моя фотография попала к Люку Бессону и вот так я оказалась в мире кино… Меня Люк пригласил на пробы к фильму «Пятый элемент», но, увы, они закончились не совсем удачно для меня… Но начало было положено…

- Благодарю.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости