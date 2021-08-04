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Актриса Дария Гомес: «Раньше я ходила, как кагэбэшник»

, 12:45 ,

Актриса Дария Гомес: «Раньше я ходила, как кагэбэшник»
Фото: личный архив

Дария Гомес родилась в украинском Кривом Роге, актёрскому мастерству училась в Харькове. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Осенний блюз», «Шулер», «Сашка», «Женская консультация», «Райский уголок», «Мажор», «Две девицы на мели», «Короче» и др.


- Дария, вы снимались в сериале «Шулер». Что было интересного на тех съёмках? Какие-то неожиданные локации, ситуации?

- Я играла жену одного из героев в молодости. Героя играл Владимир Сосновский, актёр МХАТа. И вот я была его супругой в его воспоминаниях. Он любил жену настолько сильно, что даже иногда предавал карты, в которые любил играть. Что было интересного? Меня дико поразил режиссёр Эдуард Парри, который потрясающе работает с артистами. Это была первая в моей жизни крупная съёмка, и я впервые поработала с таким мощным режиссёром.

Актриса Дария Гомес: «Раньше я ходила, как кагэбэшник»

Были великолепные люди кругом, прекрасные художники по костюму, гриму. Актёры, с которыми мы сдружились и с некоторыми дружим до сих пор. Я тогда училась в институте. Что меня поразило, когда меня привезли на съёмки: ко мне относились сразу как к большому артисту, несмотря на то, что все знали, что я студентка. Не было никаких ущемлений со стороны известных актёров, типа – а, ты молоденькая девочка, послушай меня. Все цеха, которые работали на площадке, тоже относились ко мне очень уважительно. И режиссёр подходил, беседовал, хотя у меня там была достаточно маленькая роль. Но он придумал целую биографию моей героини. Мы проговаривали про неё разные вещи. Настоящий  профессионализм!

- Вам нравится носить исторические костюмы?

- Нравится, но это так сложно! Сейчас более свободная мода, можно носить всё, что хотим, в зависимости от погоды или условий мероприятия. А тогда каждая девушка, например, должна была носить чулки на подвязках, корсеты, не очень удобную обувь на каблуках, душные длинные платья.  Бедные девушки! Как-то мы делали съёмку одного костюма, и привезли настоящий корсет с китовым усом внутри, который держал эту деталь туалета. Корсет очень сильно затягивался, и вначале мне понравился эффект, потому что у меня была очень тонкая талия. Но минут через сорок я стала чувствовать кислородное голодание, и проваливалась в такой лёгкий полуобморок. И я поняла, что женщинам в то время приходилось действительно нелегко.

Актриса Дария Гомес: «Раньше я ходила, как кагэбэшник»

- Возвращаясь к «Шулеру», вы азартный человек? Спорите на какие-то вещи, может, играли в казино?

- На самом деле да, я азартная. Но я выработала для себя такой принцип, что я не спорю, не играю в азартные игры, не играю на деньги. Не ввязываюсь в  авантюры. Это может закончиться весьма плохо.

- А в чём тогда проявляется ваш азарт?

- Меня очень легко можно «взять на понт». Предложите мне какую-нибудь игру, типа вот мы идём по Арбату, и кто больше обнимет людей, тот и победил. Я соглашусь! Я буду очень хотеть победить. Вот в такие моменты я азартный человек.

Актриса Дария Гомес: «Раньше я ходила, как кагэбэшник»

- А вы бы вышли замуж за человека, если бы знали, что он шулер?

- Не знаю. Любовь ведь не спрашивает, чем занимается человек. Если влюбляюсь, то в омут с головой. Каким бы он ни был.

- Как вы относитесь к мужчинам-актёрам? Мне одна известная актриса говорила, что актёрство, по её мнению, немужская профессия…

- Отчасти я с ней согласна. Мне кажется, мужчины-актёры имеют некоторые женские качества, и потому они очень падки на комплименты, на внимание к себе. И это явно не мужские качества.

Актриса Дария Гомес: «Раньше я ходила, как кагэбэшник»

- А какой должна быть женщина в наше время – сильной или слабой?

- Во-первых, женщина никому ничего не должна. Не знаю, я долгое время была очень сильным человеком. Мне казалось, что это круто для нашего века. Женщина должна быть успешной, должна сама себя обеспечивать. Но сейчас я прихожу к выводу, что такое отношение к себе, оно немножко стирает в женщине женскую энергию. И это сказывается на многих вопросах. Когда женщина берёт на себя слишком много мужской энергии: управлять, следить, быть сильнее, не разрешать себе плакать – она теряет женские качества. И это может сказываться на её поведении, она становится грубой, жёсткой к жизни. У меня в своё время была даже другая походка. Многие друзья смеялись и говорили, что я хожу как кагэбэшник.

- Это как же?

- У меня был широкий шаг, несмотря на невысокий рост, и такая приземистая сила, хотя я довольно хрупкий человек. И в какой-то момент я поняла, что быть такой сильной, это не очень красиво. А вот попытаться, несмотря на то, что происходит вокруг, сохранить какую-то женскую энергию – давать себе слабину, быть в каких-то моментах капризной, доверчивой, впечатлительной – это правильно. Женская энергия даёт тебе какой-то полёт.

Актриса Дария Гомес: «Раньше я ходила, как кагэбэшник»

- Как легко вы можете заплакать в кадре?

- По-разному, это зависит от периода в жизни. Как я уже говорила, были у меня такие периоды, когда во мне была мужская энергия, я настолько всё держала под контролем и была сама себе хозяйкой, что я разучилась плакать. Потому что внутри стоял блок: не быть слабой. Слёзы – слабость. Но потом я стала разбираться с этим вопросом, даже сходила к психотерапевту…

- Вы вообще не могли заплакать?

- Да, ни в кадре, ни когда смотрела какой-нибудь фильм, ни в сложных жизненных ситуациях. Блок! В горле стоял ком, от которого я не могла освободиться. Это, например, влияло на голос, появлялись какие-то головные боли. И я стала прорабатывать какие-то вопросы, читала книги по психологии. И со временем дверца открылась, я начала плакать легко… Мы, актёры, всё время должны работать над своим психофизическим аппаратом.

Актриса Дария Гомес: «Раньше я ходила, как кагэбэшник»

- Вы снимались в картине «Райский уголок». А есть ли у вас в жизни райский уголок, куда вам хочется возвращаться снова и снова?

- Я сама из Кривого Рога, но очень люблю Одессу, Львов и Питер. Это для меня такие «райские уголки». Я не уверена, что смогла бы там жить на постоянной основе, но это те места, приезжая в которые, я попадаю в какую-то сказку. Например, Одесса – это одна, летняя, сказка. Тот же «Шулер» там снимался, ничего не было павильонного, везде улицы и дворики сказочного приморского города. В Одессе очень интересные люди и особая атмосфера. Я там познакомилась со многими ребятами, с которыми дружу до сих пор. Когда ещё были открыты границы, я ездила в Одессу отдыхать с друзьями, и всегда там происходили какие-то невероятные события. Город с большой историей, и она прямо просачивается через брусчатку мостовых.

- А правда, что в Одессе народ всё время шутит, или это байки?

- Отчасти это правда, но там юмор специфический. К нему нужно привыкнуть. Потому что поначалу ты не понимаешь, и тебе кажется, что у людей есть какие-то претензии к тебе. А на самом деле - это чисто одесский юмор. Он всё время на подколе, он на, казалось бы, претензии. Он на этом строится.

- А вам какой юмор нравится – «Камеди Клаба» или, скажем, аншлаговский?

- Мне последнее время нравится стендап. Российский и заграничный. Почему? Они рассказывают монологи о себе. В «Камеди Клабе» - какие-то сценки, миниатюры и так далее. А здесь люди говорят о своих проблемах, но с юмором. И мне это интересно. Мне интересно – про человека.

Актриса Дария Гомес: «Раньше я ходила, как кагэбэшник»

- Какое у вас было самое экзотическое путешествие?

- В прошлом декабре я была на Сахалине. Достаточно экзотическое путешествие. Моя подруга, театральный режиссёр, делала спектакль на открытие Сахалинской ёлки. И я напросилась с ней в поездку, я очень хотела на Сахалин, мне было очень интересно.

И мы сделали этот проект, я даже выполняла там определённые функции. Административные. Мне там очень понравилось. После мы заказали экскурсию по Сахалину и любовались красивой девственной природой. Когда мы приехали отдохнуть на какой-то мыс, шёл снег, при этом периодически выходило очень яркое, чуть ли не летнее солнце. И через 15 минут вдруг все покрывалось густым туманом. И начинался такой снег, сквозь который не видишь дальше руки. Чудесны огромные скалы, Охотское море, замёрзшее, я никогда не видела, чтобы море было замёрзшим. Это было очень красиво!

Актриса Дария Гомес: «Раньше я ходила, как кагэбэшник»

- Вернёмся из Сахалина в Москву… С кем из маститых актёров вы снимались в кино или играли на сцене? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я работала в спектаклях с Георгием Мартиросяном. Потрясающий человек, мне очень импонирует его простота. И то, что у него есть такое потрясающее качество: он может и в других людях находить хорошие черты. Мы объездили с ним по России много городов со спектаклем, и он всегда был скромным и спокойным, никогда не закатывал никаких скандалов, даже если организаторы не соблюдали какие-то условия. Мартиросян всегда пытается договориться по-человечески. Из актёрского – мне очень понравилось его отношение к материалу. Георгий Хачатурович всегда с большим уважением относится к тексту, который написан автором. Любит, чтобы ничего не перевиралось, никаких современных слов. Чистый литературный язык.

Актриса Дария Гомес: «Раньше я ходила, как кагэбэшник»

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Я не знаю, мне никак не помогает. У меня характер есть, и соответственно он балансирует с внешностью. Он даже идёт впереди некоторых моментов. Потом, я не воспринимаю себя красивой, симпатичной – да. Но суперкрасоты нет. Поэтому я не обращаю внимания, насколько «красота» влияет или не влияет на мою профессию.

- А что делает успешной актёрскую карьеру – та же красота, талант, трудолюбие, везение, удача?

- Я не совсем верю в удачу. Идёшь по улице, и тебе Спилберг говорит – вот, ты мне нужна! Я больше верю в то, что когда человек много работает, в правильном направлении движется, потому что знает, чего хочет, то это больше всего и влияет на его успех. Как-то так.

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