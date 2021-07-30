Дженнифер Лопес: «Стараюсь быть счастливой»

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 июля 2021, 13:35 Александр Невский,

Фото: личный архив

Знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес является двукратной номинанткой на премию «Золотой Глобус». Кассовые сборы фильмов с участием Лопес составляют 3,1 миллиарда долларов, в мире также продано более 80 миллионов ее дисков.



24 июля Дженнифер исполнилось 52 года. Она великолепно выглядит и всегда переполнена энергией. В данный момент Лопес не только находится в центре внимания мировых средств массовой информации из-за ее «повторного» романа с Беном Аффлеком, но также продолжает считаться самой высокооплачиваемой латиноамериканской актрисой в Голливуде (а также одной из наиболее влиятельных в США). Предлагаю вашему вниманию отрывок нашей беседы, которая состоялась в Беверли-Хиллз.



- Одним из самых ваших известных и успешных проектов последних лет стал фильм «Стриптизерши», который не только собрал почти сто шестьдесят миллионов долларов, но и принёс вам вторую номинацию на «Золотой Глобус». Тяжело ли было готовиться к съёмкам в этой картине?



- Физически было не очень просто, так как мне пришлось много тренироваться и я частенько уходила домой с синяками на ногах и теле. Но мне было интересно работать над этой картиной и общаться с настоящими стриптизершами. Я несколько раз была в клубах и беседовала с разными женщинами - кто-то из них гордился своим телом и получал удовольствие от работы, а кто-то занимался этим, чтобы оплачивать счета за учебу в университете или из-за того, что в одиночку растил ребёнка. Я смогла понять атмосферу этого бизнеса, который для многих танцовщиц напоминает игру в казино: одна ночь может принести им 5000 долларов, а другая - всего 50. Кстати, с моей героиней Рамоной мы похожи тем, что я тоже забочусь о тех, кто меня окружает. В этом фильме я выступала и в качестве продюсера, поэтому старалась сделать съёмочный процесс легче и увлекательнее для всех.



- В чем секрет вашей молодости и красоты?



- Я вообще не пью алкоголь. Я стараюсь быть счастливой, что очень важно. Регулярные занятия спортом, правильное питание и здоровый образ жизни тоже играют большое значение!

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (Беверли-Хиллз, Калифорния, специально для «Аргументов Недели»)

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