Юрий Мурадян: «Важно, чтобы ваше дело приносило пользу другим людям»

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 июля 2021, 20:13

Фото: shutterstock.com

Психолог и коуч Юрий Мурадян рассказал «Аргументам недели» о том, как находить свое призвание, увеличить доход и сколько вообще можно зарабатывать на коучинге.

- Юрий, изучил ваш инстаграм и поразился обилию тем, по которым вы высказываетесь. Это и финансы, и психология, и человеческие страхи, и вопросы, связанные с отношениями и принятием себя. Но вам как коучу хочу задать вопрос, касающийся выбора профессии, а точнее как понять в чём предназначение человека. В последнее время люди часто говорят, что не знают, чем хотят заниматься и что вызвало бы у них душевный отклик…

- Спасибо за комплимент. Вы правы – мои интересы выходят далеко за пределы обычной психологии или бизнес-консультирования. При выборе своего дела я выделяю три основных фактора. Первый – человек должен испытывать удовольствие от того, что делает. Это должно нравиться настолько, что он готов заниматься таким делом, даже если за это не будут платить. Именно так у меня было, когда я решил стать коучем.

Второй фактор. Важно, чтобы это дело приносило пользу и удовольствие не только вам, но и другим людям. И поверьте, если ваше дело приносит пользу и удовольствие другим людям, то оно обязательно будет приносить хороший доход. Это дело всегда можно монетизировать, вопрос технологии.

Третий и самый важный фактор. В такой работе есть момент сложности. В ней должно быть то, во что всегда нужно погружаться, концентрироваться и разбираться. Погружаться настолько, как будто вам кажется, что достичь идеала и совершенства в этом деле невозможно.

- Ну, раз мы уже поняли как понять в чем твое призвание, то поговорим теперь о деньгах. Юрий, а как начать зарабатывать больше с точки зрения коуча?

На самом деле одна из распространённых ошибок людей, которые планируют увеличить свой доход – они сразу начинают думать о каких-то совершенно огромных суммах, глобальных событиях. Я как коуч – не сторонник тектонических усилий над собой - вот этой трудоемкой работы на разрыв аорты. Человек начинает с малых шагов. Подумайте, как увеличить доход сначала на 5 процентов. Сама эта способность важна – умение постепенной и мягкой поступью идти вверх. И именно натренировать эту способность важно для мозга, чтобы распознать её, а потом уже идти семимильными шагами к большим заработкам. Мои многие клиенты так и работают. Начиная с мелочей, они через год в 10-20 раз увеличивают свой доход. Именно натренированный на малых шагах мозг потом начинает работать на полную катушку, поскольку он уже понимает этот механизм и работает в вашу пользу. Поэтому думайте о малых шагах и ни в коем случае не обесценивайте результаты.

- Раз уж вы привели в пример свой опыт, можете рассказать сколько зарабатываете вы и как вы пришли к такому доходу?

- Я начал обучаться коучингу и первый год обучения посвятил развитию профессиональных компетенций. В этот год я работал со всеми. Я решил, что сначала нужно утвердиться как профессионал в деле... С клиентами я договорился, что они мне платят по своему усмотрению. Я нарабатывал опыт. У меня не было большого опыта в профессиональном консультировании. Далее я собрал пул клиентов, которые получили результаты. В первый год у меня не было никаких ожиданий по поводу заработка. Я знаю, что сейчас коучи благодаря инстаграму и таргету укорачивают этот путь до 3-4 месяцев. Сейчас инструментов для достижения результатов гораздо больше. В итоге за коуч-час я поставил цену три тысячи рублей. У меня была такая большая наполняемость, что примерно 5-6 сессий в день я делал. И я понял, что сильно устаю и мой час может стоить больше. Я решил, что если увеличу до пяти тысяч, то многие клиенты отсеются и я смогу зарабатывать больше при меньших энергетических затратах. Но клиентов стало ещё больше. Прошло три месяца. Обратите внимание, какие быстрые скачки после долгого старта.

Потом я поставил цену 8000, а после я уже работал только пакетами. Помню, был такой переходный момент, когда моя сессия стоила от 16 до 24 тысяч. И я сам считал, что это сумма слишком большая. Как раз именно в этот момент случился некий застой. Я ограничил сам себя. Работать по 4-6 сессий в день было утомительно, но поднимать цену страшно. Но потом произошел резкий скачок. И я понял, что не готов работать даже за 24000. Клиентов по-прежнему было много. А у меня помимо коучинга были и другие сферы, которыми я занимался. В какой-то момент я понял, что нужно сделать реальный вызов как для себя, так и для моих будущих клиентов. Сейчас моя сессия стоит 70 000 рублей и такие деньги уже не все могут себе позволить. Но при этом я спросил себя, что я могу дать, как эксперт и профессионал, у которого уже более 4000 коуч-часов и мощные результаты клиентов. Сейчас я преподаю коучинг. Мы работаем с крупнейшими компаниями в стране. Наши студенты проходят стажировку в компаниях и трудоустраиваются. Я хочу, чтобы наши студенты проходили мой путь за гораздо меньшее время, чем я. И мы для этого в Академии профессионального коучинга 5 PRISM все создали. Чтобы студенты начали зарабатывать свои деньги уже через четыре месяца обучения. Сейчас они могут прийти и к 50 и к 100 тысяч рублей в течении 4-6 месяцев. А те, кто пришел уже с опытом ведения бизнеса, управления персоналом, экспертными навыками в смежных областях зарабатывают, конечно, гораздо больше.

Юрий Мурадян: Преподаватель академии коучинга 5 PRISM, коуч МСС ICF, психолог, предприниматель

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