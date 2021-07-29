Клинт Иствуд: «Я представитель «старой школы»

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 июля 2021, 11:58 Александр Невский,

Фото: личный архив

Совсем недавно легендарному Клинту Иствуду исполнился 91 год. Но возраст совершенно не является помехой для обладателя многочисленных «Оскаров» и «Золотых Глобусов» и это доказывает его потрясающая работоспособность: он регулярно снимает новые фильмы, причём продолжает не только продюсировать или выступать в качестве режиссёра, но играть главные роли. В реальной жизни Клинт общителен и демонстрирует прекрасное чувство юмора. Предлагаю вашему вниманию отрывок одной из наших бесед с Иствудом, которая состоялась в Лос-Анджелесе.



- Снимаясь когда-то в сериале «Сыромятная плеть» и будучи тогда совсем молодым человеком, чувствовали ли вы, что уже обладаете всеми многочисленными талантами - не только актёра, но и режиссёра, продюсера и композитора?



- Честно говоря, единственное, что я тогда чувствовал, это желание поскорее с этим сериалом закончить! (Клинт смеётся) Поймите меня правильно, сниматься там было удовольствием, особенно в первое время, но я мечтал о киноэкране и мне повезло попасть в картины Серджио Леоне. Вообще, талант - это прекрасно, но у игроков в гольф есть отличное высказывание: «Лучше быть везунчиком, чем мастером». В Голливуде - то же самое. Если вам повезло и вы нашли хороший сценарий, бюджет, отличных актёров, талантливых монтажеров и композиторов - у вас есть шанс, что повезёт опять и публика пойдёт на ваш фильм и обеспечит хорошие сборы.



- Как вы относитесь к тому, что стриминговые сервисы Netflix и Amazon Prime Video «теснят» голливудские студии?



- Моя карьера началась в 1950-х годах и за прошедшие многие десятилетия я видел достаточно изменений в Голливуде. Не буду скрывать, стриминговые сервисы достаточно далеки от меня - я почти не смотрю их и не снимаю для них фильмы. Я являюсь представителем «старой школы»!



АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (Беверли-Хиллз, Калифорния, специально для «Аргументов Недели»)

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