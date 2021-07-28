Актриса Галина Безрук: Сериал «Слуга народа» не был планом хождения в Президенты

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 июля 2021, 12:40 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Галина Безрук родилась в украинском Краматорске. Зрители знают актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Брат за брата», «Пока станица спит», «Последний москаль», «Личный интерес», «Пёс», «Последний янычар», «Слуга народа», «ИП Пирогова», «Отель «Купидон», «Токсичная любовь» и др.

- Галина, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Если быть просто миловидной женщиной, это однозначно помогает. Но если быть супермегакрасоткой с ростом 1.87 см, это иногда может мешать. Партнёрам будет непросто с такой высотой и красотой.

- В своей дебютной роли в сериале «Возвращение Мухтара» вы сыграли администратора салона тату. Как относитесь к татуировкам? Есть ли у вас тату?

- У меня нет татуировок, я отношусь к ним спокойно. Но тело – это инструмент актёра и чем меньше будет на нём всяких погрешностей, тем лучше. Тату – это издевательство над своим инструментом. Артисту быть чистым телесно очень правильно.

- Кстати, о телесном. В картине «Порох и дробь» вы сыграли проститутку. Вы можете оправдать девушек, которые выбирают этот путь?

- Это просто выбор. Понятно, что существуют разные ситуации, но в любом случае – это выбор каждой девушки. Идти туда или нет, остаться в этой профессии или нет. Я отношусь к такому явлению как проституция нейтрально – не осуждаю и не приветствую. Повторяю, это выбор каждого человека.

- А чем вам была интересна роль в картине «Поцелуй!»?

- Это был странный опыт в моей жизни. До сих пор те съёмки для меня – самые тяжёлые, мы работали по 20 часов. Те, кто был постарше, очень сильно пили в этот момент, пытались снять стресс.

- Помогало?

- Не знаю. Сама роль мне особо не запомнилась, запомнились ужасные условия. Простая любовная история, а сколько сил на неё было положено!

- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Очень мне запомнилась в сериале «Брат за брата» работа с Владимиром Стекловым. Это замечательный партнёр! Я очень многое почерпнула от него, он был очень внимателен, с радостью что-то подсказывал. Каждая смена со Стекловым была для меня очень важной.

- Какая роль была для вас самой сложной физически?

- В картине «Личный интерес» мне пришлось 6 ноября тонуть в озере. Было три или четыре дубля. На мне был гидрокостюм, пытались нагреть у берега воду, чтобы было чуть теплее, но это было абсурдом. Было очень холодно. Меня потом отпаивали коньяком. Но всё отсняли достойно, мне за эту сцену не стыдно.

- А зачем было так рисковать своим здоровьем? Есть же для таких случаев каскадёры!

- Там нужно было на крупном плане, говоря последние слова, уходить под воду. Вариантов с дублёром не было. Мне пришлось бы нырять так или иначе.

- Вы снимались в сериале про казаков «Пока станица спит». Наверное, много времени проводили с лошадьми?

- Два с половиной года мы снимали под Киевом этот сериал и его продолжение «Последний янычар». Было выстроено целое селение. И там была отдельно конюшня. Чтобы лошади не застаивались, каскадёры приглашали всех желающих на занятие джигитовкой. Мой муж, с которым мы снимались вместе, уже прекрасно ездил на лошадях, а я с удовольствием брала уроки верховой езды. За два с половиной года съёмок я научилась многому, общаясь с лошадьми.

- А лошади действительно очень умные животные?

- Потрясающие! Только очень своевольные, тут нужно иметь характер и сразу показывать, кто главный. Потому что лошади могут очень легко сесть тебе на голову, а не ты на них.

- У вас дома есть животные?

- Да, две собаки. Один лабрадор – Тибальд, ему 7 лет. И шестилетний бельгийский грифон Милли.

- Как они себя ведут?

- У них классные характеры, взаимодействуют они между собой хорошо, с уважением относятся друг к другу. Правда, наша трёхлетняя дочка «мучает» их бесконечно, собаки от неё страдают. Тибальд не огрызается, а вот Миля, поменьше которая, начинает на дочку уже бросаться.

- Правда, что самое трудное как раз сниматься с животными и с детьми?

- Животные чаще всего более-менее обучены. В картине «Домик на счастье» со мной снималась моя собака. И поскольку она моя, она делала со мной небольшое количество команд, мне с ней снималось легко. Я не говорю про овчарок из фильмов «Возвращение Мухтара» и «Пёс» - они там безумные интеллектуалы!

А дети? С ними достаточно сложно. Если они как-то обучены, имеют актёрские навыки, они могут быть зажаты в каких-то рамках, которые им определили их преподаватели. Те, которые не обучены, бывают либо неуправляемыми, либо очень скованными. И тут, конечно, от режиссёра зависит очень многое. Режиссёры должны уметь работать со всеми.

- Вы сыграли в сериале «Последний москаль». О чём эта украинская картина? Что-то антироссийское?

- Нет, что вы! Картина снималась ещё до всех событий. Там история о том, как московский парень, мажор, натворил в Москве каких-то дел. И сбежал от преследователей к своему дяде в Украину, в Карпаты. Он встречает в местечке сельскую учительницу, которую играю я. Она училась в Киеве, прекрасно владеет и украинским, и русским языками. И у них начинаются отношения. А попутно рассказывается о том, как парень обустраивается в местечке, кому-то он нравится, кому-то не нравится. «Москаль» очень изобретательный, умный, прикольный парень. А вот селяне такие не очень далёкие граждане. И нас даже критиковали в украинской прессе, мол, почему мы высмеиваем тупость и неграмотность сельских жителей, а превозносим москвичей.

- Как вы относитесь к мужчинам-актёрам?

- Ну, если у меня муж-актёр, как я, по-вашему, к ним отношусь?

- Актёрские семьи отличаются чем-то от «обычных»?

- Мне кажется, да. У нас очень эмоциональное общение. В обычных семьях чуть скромнее в этом смысле. У нас всё ярко. Если соримся, то ярко, и миримся так же.

- Какие качества в мужчинах вы цените?

- Чувство юмора, умение отвечать за свои слова и верность.

- Как вы относитесь к мезальянсам? Когда бедная молодая девушка выходит за богатого пожилого?

- Лишь бы все счастливы были. Если оба счастливы – это прекрасно. А если кто-то преследует прагматичные цели, и в этом нет ни любви, ни искренности, то это, на мой взгляд, не очень хорошо. Хорошо, когда всё по любви, с чувством и честно.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам вещь должна просто понравиться?

- Совершенно не гоняюсь. Могу купить какую-то классную вещь в комиссионке, с удовольствием буду её носить.

- А вы шопоголик?

- Мой муж говорит, что да. Но я считаю, что нет. Что-то среднее. Но у меня есть среди знакомых шопоголики, у них шкафы просто разваливаются от вещей, покупается всё и в огромном количестве. Я же покупаю только нужные вещи. Либо то, что мне очень сильно понравится.

- Первая главная роль была у вас в картине «Личный интерес». Чем она была вам интересна?

- Это была для меня полноценная история, которую нужно было прожить. Я играла девушку, бежавшую из тюрьмы. Она не верила людям. Мне было очень интересно это играть. Это были тяжёлые осенние съёмки, и именно там, как я уже говорила, я тонула в холодном болоте. Плюс у меня был очень хороший партнёр – Кирилл Жандаров. Он мне много помогал, даже там, где было очень сложно, ночные съёмки, холод, Кирилл умел разрядить обстановку. С ним было приятно работать.

- Вы сыграли в сериале «Последний янычар». Вам нравится восточная культура, музыка, кухня?

- Я к восточной культуре отношусь спокойно. Если мы где-то отдыхаем на восточных курортах, мне через неделю от этих специй и запахов становится плохо. Я больше по славянской, по итальянской кухне – мне это больше нравится.

- Какое у вас было самое экзотическое путешествие?

- Самое экзотическое – это Мальдивы. А самое экстремальное – в Таиланд. Мы брали разные байки, машины, путешествовали много, очень активный получился отдых. А Мальдивы – это было наше свадебное путешествие в маленький рай.

- Вы снимались в сериале «Слуга народа», где главную роль играл, как известно, нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Каким Зеленский был актёром? Что можете про него интересного вспомнить?

- Владимир Зеленский – совершенно восхитительный партнёр и артист. Плюс он ещё был продюсером сериала. И он проявлял все свои прекрасные способности у нас на глазах, решая все сложные вопросы съёмочного процесса с улыбкой, с юмором. Он очень быстро всё разруливал, и это было очень показательно. Зеленский мне очень импонировал, я, глядя на него, думала: как чудесно, что такой человек так хорошо управляет большим коллективом!

Была ли это целая стратегия по хождению в президенты? Ни в коем случае! Не было никаких разговоров на эту тему. Я видела, как много раз во время съёмок переписывался сценарий, на коленках просто. Сцена не идёт, бегут сценаристы, которые сидят в павильоне в отдельной комнате. Через час возвращаются, приносят новую сцену. Ничего такого, что было похоже на глобальный план, не было. Я этого не замечала, а я ведь играла советницу президента Голобородько!

- А как развивается ваша карьера певицы?

- Я не делаю карьеру как певица. Если я делаю карьеру в музыкальном направлении, то это только музыкальные спектакли. Я служу в Театре мюзикла и в театре МДМ. Мне неинтересен шоу-бизнес, я не работаю на корпоративах. После «Новой волны», где я посмотрела на всю эту кухню изнутри, у меня резко пропало желание продолжать в этом направлении.

- А что вы там такого увидели?

- Я увидела, как поступают с конкурсантами, как подмениваются оценки. Это было очень показательно, люди на экране этого просто не видят. А мы видели. Плюс, мне очень нравится музыкальный театр, мне очень нравится быть актрисой и иметь возможность петь какие-то крутые вещи. При этом делать это со сцены, обмениваться со зрителями энергией. И я сейчас вся в театре, и мне это очень сильно импонирует.

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