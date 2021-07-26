Актер Тим Рот: Мне нравилось проводить время в пабах

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 июля 2021, 14:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Умница и провокатор Кэл Лайтман в сериале «Обмани меня», а еще любимчик Квентина Тарантино в фильмах, которого он снимался: «Планета обезьян», «Криминальное чтиво», «Омерзительная восьмерка». И это британский актер Тим Рот, который представил на нынешнем фестивале в Каннах «Остров Бергмана». Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит французских коллег за помощь в создании интервью.

- Вы в реальной жизни такой же «хулиган» и провокатор, как доктор Лайтман в сериале «Обмани меня»?

- Я рос в прекрасное время, когда для многих уродство – красота. Когда мат звучал страшно с экрана… Я много времени провел в пабах… Было веселое время.

- А сегодня уже нет той свободы?

- Есть семья, дети, фестивали. И ты соответствуешь определенным правилам. Сегодня уже никто не принадлежит себе.

- Вас консультировал специалист перед съемками сериала «Обмани меня»?

- Да, это был крутой специалист. Он мог понять врет ли человек, и даже не видя его… просто слушая речь. Это круто, когда человек разбирается в системе лицевых движений. Впрочем, актеры, по своей сути, профессиональные лжецы: они воплощают образ и должны в него поверить. Тогда поверит и зритель.

- Вы были покладистым ребенком? Что помните о своем детстве?

- Думаю, что был проблемным ребенком. Так говорили учителя. Помню, что сделал правильный выбор, когда пришел в школьный театр на пробы… И даже получил небольшую роль. Иногда случайность определяет наше будущее.

- В одном интервью вы сказали, что у вас есть страх безработицы. Вы серьезно?

- Вполне. Да, я всегда нервничаю перед пробами. Но это чисто английская манера – страх безработицы.

- Вас уже можно называть актер Голливуда или вы еще британец?

- Могу точно сказать, что Америка меняет человека, и когда он возвращается на родину, то чувствует себя иностранцем. Есть многое, что меня раздражает… Например, политика, но она и влечет меня. Увлекаться политикой – американская привычка. Но британца я узнаю везде… по цвету лица.

- Благодарю.

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