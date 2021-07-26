Мир затаился для рывка

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 июля 2021, 10:12 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: cоцсети

«По Европам (и не только!) бродит призрак одинокий! Имя призрака известно. Это имя revolution!» Или, если сказать по-умному, шестой технологический уклад. После наступления которого «мир уже не будет прежним». Ведущие страны мира в ожидании Пришествия Его затаились, не понимая: «куда шестая кривая вывезет?» Колоссальные опасения поставить не на ту лошадь и проиграть, приводят к метаниям правителей, государств, блоков. Ведь толком никто и не знает, что именно выстрелит в ближайшие годы и изменит мир…

Почему в преддверии светлого будущего американцы стягивают свои заводы на свою территорию, проводя реиндустриализацию по сталински? Почему военно-промышленная экономика в России процветает, а гражданская чахнет? Что же, черт побери, наконец-то сделать с нашим образованием и причем тут козни Вашингтона? Об этом «АН» спросили американиста, осторожного оптимиста, просто умного человека Дмитрия Дробницкого.

- Дмитрий, если помните, первым делом капиталистические большевички: Гайдар, Чубайс и еже с ним разрушили Госплан: планирование зло! И только несколько лет назад удалось пропихнуть пусть и кастрированный, но закон о стратегическом планировании. Планирование работает в ВПК и успешно. А на гражданке мы по-прежнему без руля и ветрил?

- Во всех развитых странах мира, в том числе и у нас, в большей или меньшей степени занимаются стратегическим планированием. Особенно в крупных корпорациях, которые активно взаимодействуют в этом с государством. Не просто же так сейчас все они рванули инвестировать в инфраструктуру страны!

Всех, конечно, обогнал Китай, который строит инфраструктуру 21-го века. В России значительно изменились города, транспортное сообщение между ними, открываются новые аэропорты, чтобы люди не через Москву летали. Это государство делает совместно с крупным бизнесом…

- Возможно, но у нас по-прежнему приезжие из Азии дураки строят нам дороги в дождь и снег!

- Но инфраструктура – это не только дороги и мосты. Это пространственная основа всей экономики. Вокруг дороги тоже возникает своя экономика. Еще есть системы связи, энергетики. Есть огромный запрос на современную структуру интернета. Идет мировая «гонка 5G», хотя для таких сетей пока нет «горячих задач», но это дело считанных лет. Есть ещё социальная инфраструктура для того, чтобы жить было комфортней. Это и есть стратегическое планирование государства.

Что касается «зазора» между ОПК и гражданской промышленностью: в больших проектах уровень потихоньку подтягивается к военным. Понятно, что преодолеть постсоветские эксперименты сразу не удастся. Но есть успехи у Росатома, у Газпрома, например, завод по производству гелия – это большой хайтек. Но проблемы, конечно, остаются. Военным предприятиям некомфортно работать на гражданском рынке, а среди гражданских высокотехнологичных предприятий минимальный процент работает на ОПК.

В США совершенно по другому. Подрядчик Пентагона или ЦРУ работает на обоих рынках и технические идеи свободно «переливаются» из военной сферы к рядовому потребителю и, кстати, наоборот. Это, конечно, здорово, но почему-то цены на продукцию, которую закупают для армии, превосходит все разумные пределы. Да и в том же гражданском строительстве это сплошь и рядом. А мы у себя на коррупцию жалуемся…

- Стратегическое планирование – это умение поставить далёкие правильные цели и создание инструментов для решения задач, которые возникают на пути к ним. Я не вижу ни конкретных целей, которые поставлены для нашей страны, ни инструментария. Кроме общих слов представителей российской власти. Видимо, это гостайна?!

- Дело в том, что сейчас весь мир не видит конкретной ситуации, в которую нас приведет рывок в шестой технологический уклад. Поэтому затаился… Все растеряны. Не понимают во что, куда надо вкладывать деньги и мозги ученых, чтобы не ошибиться и крупно не проиграть.

Помните пример с корпорацией Sony? Менеджмент вложил огромные деньги в разработку двусторонних пейджеров буквально за полгода до появления смс, которые смели пейджеры. Затем они инвестировали в достаточно дорогие мини-диски, убитые дешевыми компактами. И где сегодня былое величие Sony?

Поэтому сейчас ведущие страны вкладываются не в конкретные направления, а в создание инфраструктурных проектов, которые послужат базисом для любой прорывной надстройки. В США Байден объявил о своем инфраструктурном билле «Восстановить лучшее» (Build Back Better). Он рассчитан на восемь лет и потребует инвестиций в 1,5-2 трлн. долларов. Деньги пойдут в строительство и ремонт железных и автомобильных дорог, мостов, морских портов, станций зарядки автомобилей, на развитие «быстрорастущих отраслей будущего», таких как сеть 5G, а также в строительство 1 млн. энергоэффективных жилых домов. А также на развитие социальной инфраструктуры.

- Тут важно не стартануть раньше времени и не опоздать на паровоз нового уклада?

- Конечно! Понятно, что кто не успеет – тот вылетит в число мировых аутсайдеров, в категорию стран «третьего мира». Причем надолго, если не навсегда. И таких отстающих станет гораздо больше, чем сегодня. Причем, вероятно, в их число попадут те, о ком мы сегодня говорим с придыханием: Португалия, Греция, большая часть Испании, «разные прочие шведы»…

И вот здесь возникает главный идеологический спор современности: кто возглавит и направит этот рывок? «Большая цифра», т.е. конгломерат глобальных корпораций или национальные правительства и блоки государств? В первом случае, переход в «новый чудный мир» если не сорвут, то постараются направить в нужном им направлении «улучшайзинга». Во втором - надежд на лучшее будущее больше…

- «Улучшайзинга»?

- А Вы видели что-то по-настоящему новое в изделиях глобальных корпораций в последнее время? Добавили ненужную функцию, прикрутили какой-то виджет, назвали это «семеркой», сделали на 300 долларов дороже и вперед! Глобальному бизнесу пока хватает планеты, ему не нужны кардинальные смены курса, не нужны по-настоящему новые, построенные на каких-то иных физических принципах продукты. Ведь тогда возникает вопрос затрат на утилизацию старых предприятий и постройку новых. А это десятки миллиардов долларов упущенной прибыли. Это первое.

Второе. Все транснациональные гиганты озабочены снижением издержек производства. Следовательно, переносят их в страны с низкими зарплатами и соцпакетами. А это прямая угроза для национальных экономик как финансовая и социальная в виде потерь рабочих мест, снижение покупательной способности населения, недополучения налогов, так и угроза потери или кражи ключевых технологий, а значит угроза обороноспособности, экономической безопасности страны.

У национальных правительств прямо противоположные задачи – стянуть в преддверии большого рывка промышленность либо на свою территорию, либо на территорию союзника, которого ты полностью контролируешь.

- Отсюда и процесс реиндустриализации США?

- Естественно. В США его называют «решоринг» (от англ. reshore как антонима offshore «вывод производства из страны»). Но его нельзя объяснить одной причиной. Их как листов у кочана капусты. Это и безопасность, политика, и новые рабочие места, и дополнительные средства в бюджет и еще множество факторов.

- У них антиоффшоринг, у нас наоборот!

- Есть такое, но отличие в том, что у нас финансовый оффшоринг, а само железо: станки, здания, изделия на территории страны. У них наоборот – деньги в стране, а материальные, весьма дорогие, ценности в другом полушарии. У нас топ-менеджерам хвост могут прижать максимум. У них сотни миллиардов в пыль стереть!

- Рад вашему оптимизму! Но давайте резюмируем. Мир готовится к большому рывку, не понимая к чему он приведет. Те, кто оседлает волну – цари горы. Те, кто не успеют – лохи и лузеры. Мы где?

- У нас похожие проблемы и хорошие шансы на «волну». На мой взгляд, очевидно, что движение идет в нужном направлении, хотя не без ошибок. Что выстрелит неизвестно, поэтому пока создаем инфраструктуру. Серьезный запас по фундаментальным исследованиям. Наверняка в новом укладе будет расти роль энергетики. Отсюда и строительство в закрытом городе Северск в Томской области первого в мире комплекса с замкнутым ядерным топливным циклом. Биотехнологии – первая в мире вакцина от ковида. Есть много таких примеров.

- Для рывка надо собрать в одном месте всех ученых, как было в США и СССР для создания бомбы. Надо иметь подготовленные научно-технические кадры, а не Равшанов с Джамшутами. У нас разбомбили РАН, вместо образования – оказание услуг и обучение компетенциям!

- Да, Вы правы. За тридцать лет наш противник сумел перестроить российское образование под свои требования и для своих нужд. Сейчас наш выпускник даже лучших технических вузов «заточен» под работу в крупной западной корпорации, а не на отечественном предприятии. Они туда и идут. Однако и наши гиганты стали привлекать лучших студентов, оплачивая им обучение. Так что процесс пошел. Медленно, но пошел. И это тоже дает надежду, что мы оседлаем волну, а не скатимся в третий мир уже навсегда!

От редакции. Взгляд Дмитрия Дробницкого действительно скромно оптимистичный. Однако есть и другие позиции: от все пропало до спасибо партии родной! У каждого из наших читателей наверняка есть своя точка зрения на изложенные вопросы. Присылайте ее, дискутируйте. А «АН» опубликует и Ваше мнение.

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