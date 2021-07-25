Актриса Тильда Суинтон: Я не люблю губную помаду

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 июля 2021, 19:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Британская актриса Тильда Суинтон прекрасно знакома российскому зрителю по таким картинам, как «Константин: Повелитель тьмы», «История Дэвида Копперфилда», «Отель «Гранд Будапешт», «Выживут только любовники»… На нынешнем фестивале в Каннах, актриса представляла фильм «Французский вестник», и была, как всегда, интригующая. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит своих коллег из Франции за помощь в создании интервью.

- В одном из своих интервью вы сказали, что не любите губную помаду. Странно такое слышать от актрисы?

- Я не люблю «толстый слой» помады. Не люблю излишества. Но, кто сказал, что я не пользуюсь косметикой? Я пользуюсь так, чтобы не потерять себя, свое лицо.

- Вас характеризуют, как очень свободолюбивую актрису: если, что-то вам не нравится, то вы просто уходите…

- Я могу позволить себе сниматься с теми, кто меня чувствует и понимает. И я должна понимать и принимать тех, с кем работаю. Нет, я не буду участвовать в картинах, которые мне не нравятся. Мне повезло, ко мне не приближаются люди, которые меня не понимают.

- Вы из семьи аристократов. Ваша профессия, так мне кажется, не особо почиталась в таких семьях. Родители не были против вашего выбора?

- Мои родители никогда не навязывали свое мнение. Более того, они понятия не имели о такой профессии, не думали, что актер – профессия. У нас в семье не было актеров… хотя, одна дама из моих предков выступала с оперными ариями перед гостями, но, конечно, оперной певицей не стала… Меня радует то, что я не первая в нашей семье, кто занимается искусством.

- Как вы подходите к выбору ролей?

- Я чувствую то, что мне близко. Я никогда не просила роли, не искала их. Они находили меня, и я их впускала в свою жизнь.

- Вас радует популярность?

- Да, это приятно. Приятно, когда узнают, улыбаются, приветствуют. Да, мне это нравится.

- Что есть счастье для вас?

- Я просто очень счастлива! Это не объяснить!

- Благодарю.

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