Сценарист Юлия Лемарк: «Без связей, протекции и портфолио всё возможно»

Аргументы Недели → Интервью 13+

24 июля 2021, 17:48

Сценарист и режиссёр Юлия Лемарк рассказала корресонденту «АН» о своём новом фильме «Эмиграция», внутренней кухне кинопроизводства и о том, как снять короткий метр с нулевым бюджетом.

Юлия, недавно стало известно, что вы сняли новую картину «Эмиграция». Понимаю, что до проката фильма говорить и писать о нем нельзя, но вы могли бы вкратце рассказать о чем он?

Это первый сценарий, который я написала еще в 2012 году. А первый сценарий, как любят говорить во ВГИКе, пишется своей кровью. Полностью документальная история, в которой нет ни одного слова фальши, история, которую я видела лично. Художественная обработка сюжета, безусловно, имела место. Но как говорили нам мастера – искусство не правда, а правдоподобие, напитанное личным опытом. И «Эмиграция» - именно такая. Фильм о тех, кто мог бы «свалить из Рашки», но остался. Как недавно сказал Дмитрий Быков в интервью – «это русский национальный спорт – думать об эмиграции». Собственно, об этом и фильм.

Главный герой картины – Костя – не оппозиционер, не революционер и не политик. Он простой парень, который видит, как коррупция, наркотики и «понятия» вместо закона разрушают его страну. И потеряв надежду на перемены, он опускается на самое дно. Но один день меняет в его жизни все – он встречает попавшего в беду маленького мальчика, воспитанного дедом-ветераном, и, помогая ему, обретает новые смыслы. И пусть система не отпускает его, и шанса изменить что-то у него нет, но есть шанс быть человеком в любых условиях.

Когда я работала над сюжетом фильма, я думала о том, какой он: герой нашего времени. Ведь это уже не Данила Багров, который с обрезом в руках борется за правду. Это заблудившийся в лабиринтах системы человек, который не воюет, а просто забирается в раковину своей «внутренней эмиграции». Вроде бы живет здесь, а вроде бы и нет. «На выборы не хожу, телевизор не смотрю, меня тут как бы совсем и нет» - вот его позиция. Смотря на последние события, я вижу, что фильм сейчас отражает мысли многих людей. Но наш герой попадает в события, где бездействовать уже просто невозможно.

Как-то вы написали, что «в русском кино очень много токсичности», имея ввиду саму внутреннюю кухню взаимоотношений и процесса съёмок. В чем это проявляется?

Откройте любой форум профессиональных кинематографистов, и в пояснениях отпадет нужда. Нещадно критикуют всех и вся: от сценаристов до актеров. На киноплощадках тоже не обходится без выяснения отношений, причем в нелицеприятной форме. Но эту ситуацию можно понять. Большинство фильмов снимается в очень жестких условиях экономии, при невероятной суточной выработке. Выработка – это то, сколько полезного времени будущего фильма снято за одну смену. На некоторых сериалах она доходит до 16 минут в смену, учитывая все дубли и перестановки. А нормальная выработка – минимум в два раза меньше. И у всех людей на площадке дикий стресс, недосыпы и усталость, чем можно объяснить накаленность обстановки. Но когда критика выливается в невежливое обсуждение чужих работ на форумах – это мне не понятно и, на мой взгляд, недопустимо. Но есть и исключения. Например, когда я работала на съемках многосерийного фильма «Наследие» режиссера Алексея Голубева (фильм готовится к выпуску), на площадке царила вежливость и доброжелательное отношение друг к другу. Потому что режиссер и продюсер задают тон общему общению. А Алексей – просто невероятный профессионал, при котором царит мир, покой и свобода творчества. И команду он набрал себе под стать. Было по-настоящему приятно работать.

Почему вы не критикуете фильмы? Ведь несмотря на то, что «в них много пота и крови», некоторые из них откровенно плохие?

Вот потому и не критикую. Не хочу подливать масла в общий котел. Знаю изнанку кинопроизводства. Знаю, как много хороших идей сценаристов зарубается редакторами и продюсерами на корню. Знаю, как сложно работать на площадке. И очень уважаю труд своих коллег. Я иногда разбираю у себя в инстаграме отдельные сцены фильмов или общую канву сюжета, потому что знаю, что меня читают начинающие режиссеры и сценаристы, а им это полезно. А критиковать… Пусть это делают профессионалы. Например, кинокритики. Они -насмотренные люди и могут аргументировано свое мнение обосновывать.

Вы говорили, что качественный короткий метр можно снять и без бюджета. А как?

Как большинство студентов киновузов. Обучаясь в процессе кинопроизводства. Пошаговая инструкция проста. Сначала вы придумываете интересную историю, которую можно снять в минимуме локаций, причем доступных вам. Есть интересная квартира – вперед. Есть возможность снять в ресторане, на складе, да хоть в морге – придумайте историю, которая происходит там. Второе – это команда. Часто в интернете на форумах дают клич – хочу снять короткий метр, кто может чем-то помочь – присоединяйтесь. И на такие запросы как вороны со всех сторон слетаются те самые критики, о которых мы говорили. Но если вы грамотно составите текст – опишете свою идею, жанр, возможности – вы найдете своих людей, на которых сможете опереться. От оператора до актеров.

Современные гаджеты позволяют снимать картинку в хорошем разрешении, и то, что было недоступно буквально 5-10 лет назад – теперь наша реальность. А вот за звук я бы рекомендовала заплатить. Хороший звук сделает ваше кино. Но прокат оборудования – это не так дорого, как может показаться. Не стоит забывать и про краудфандинг. На фильм «Эмиграция» мы собрали более полумиллиона рублей за месяц, описав сюжет и команду. Все возможно. Это я точно знаю. Каждый человек, работающий на Эмиграции делал это за идею, что называется, «pro bono». Всем очень нравился сценарий. Я часто шучу, что фильм снял себя сам. Но в этой шутке есть доля правды, поскольку именно благодаря сценарию удалось привлечь людей, которые хотели сказать свое слово, понимая, что Минкульт вряд ли выделит деньги на фильм о герое нашего времени, который потерялся в системе. Но мы нашли частных инвесторов. Без протекции и связей. Никогда не перестану повторять, что сильная история найдет людей, которые ее реализуют.

Человек, снявший фильм, куда ему дальше? Если у него нет ни имени, ни достойного портфолио.

Если человек снял короткий метр – на фестивали или прямо в интернет. Можно попробовать зайти на платформы, они сейчас покупают права на короткометражные фильмы. Имя нарабатывается в процессе работы. И ваш короткометражный фильм – ваша визитная карточка. Её нужно демонстрировать зрителю и продюсерам. А вот если вы сняли полный метр или пилот сериала – тут сложнее. Хотя многие пилоты начинали с показов на общедоступных ресурсах. Если есть просмотры – платформы с удовольствием купят ваш продукт. Сейчас расцвет платформ, и эта тенденция какое-то время сохранится. Если у вас просто разработка – сценарий, видение и понимание бюджета, то на питчинги. Их много. Подробная информация есть у меня в инстаграм. Но если коротко, то я рекомендую два: ежегодный питчинг «TeamWriting». Это сценарное сообщество, в котором я состою и могу гарантировать, что это честный достойный питчинг, который продает множество представленных на нем проектов. А также реалити-шоу DreamApp, под крылом Тимура Бекмамбетова, с которым я также лично работала и могу точно сказать, что там вашу идею рассмотрят и оценят по достоинству. И еще хочу сказать – верьте в себя и свою историю. Без связей, протекции и портфолио все возможно. Потратьте свои силы не на критику фильмов на бесконечных форумах, а на создание своей собственной истории. И себя реализуете, и русское кино улучшите.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости