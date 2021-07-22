Эвклид Кюрдзидис: Успевает тот, кто много делает

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22 июля 2021, 15:25 Нина Катаева

Архивное фото. Фото: Kinoistochnik.ru

С 24 по 31 июля в Ессентуках Ставропольского края состоится IV Открытый фестиваль популярных киножанров "Хрустальный ИсточникЪ". Знаменитая здравница вновь станет столицей кино, привлекая туристов и гостей не только целебным воздухом, лечебной водой и достопримечательностями, но и новыми кинопрограммами, концертами, выставками, а также встречами с отечественными и мировыми кинозвездами. В Ессентуках уже побывали Катрин Денёв и Пьер Ришар и очарованы кавказским гостеприимством. Обычно фестиваль проходит в пяти городах Кавказских минеральных вод – помимо Ессентуков, в Кисловодске, Пятигорске, Железноводске и Георгиевске, в этом году по понятным причинам сузился до Ессентуков.

Накануне открытия на вопросы «АН» ответил президент фестиваля, уроженец Ессентуков, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

- Можно ли говорить о том, что у «Хрустального Источника» уже появились свои традиции? Чем гордитесь, на чем акцентировали внимание, готовясь к этому кинофоруму?

- Особенно популярной стала у нас программа «Кино под кавказским небом». Придумали ее для того, чтобы возродить летние кинотеатры, каких было много в советское время. Можно было купить билет и смотреть кино на свежем воздухе, а если не было денег, мы с мальчишками залезали на деревья, одно из ярких воспоминаний детства. Этих кинотеатров давно нет, и в память о них на первом «Хрустальном Источнике» в пяти городах на центральных площадях мы устанавливали большие экраны, ставили стулья и показывали людям их любимые фильмы. Представляли ленты актеры, сыгравшие главных персонажей. В этом году открываем программу фильмом «Москва слезам не верит». В память о Владимире Меньшове, картины которого наверняка войдут в сотню лучших в XX веке. На сцену выйдет плеяда актеров, хорошо знавших режиссера.

Популярны у зрителей программы в музеях, делаем их для молодежи. В этом году в Малом зале краеведческого музея Ессентуков откроем экспозицию, посвященную событиям «Хрустального Источника»: нашей 555-метровой Красной дорожке, вошедшей в Книгу рекордов России, которую зрителям разрешено было разобрать на сувениры; проходу по этой дорожке мировых звезд Катрин Денёв и Пьера Ришара, встречам с отечественными мастерами. Большой зал откроем авторской программой Алексея Севастьянова, которая напомнит о том, что 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Прозвучат монологи актеров-фронтовиков: Владимира Этуша, Иннокентия Смоктуновского, Юрия Никулина, Анатолия Папанова, Зиновия Гердта. Прочтут их актёры - Евгений Князев, Лариса Лужина, Клара Новикова, Михаил Жигалов, монолог Гердта посчастливилось прочесть мне. А в интерактивном действе Алексея Севастьянова «Читаем Высоцкого» на сцену поднимутся не только актёры, но и зрители.

Героями авторских программ Александра Ярошенко станут народная артистка России Татьяна Пилецкая и Почётный гражданин Ставропольского края и Кисловодска, «Шаляпин на Кавказе» Борис Розенфельд. Татьяне Львовне, портрет которой в детстве писал ее крестный отец Кузьма Петров-Водкин, уже 93, но она до сих пор служит сцене «Балтийского дома», и три года назад, по случаю юбилея, сыграла главную роль в спектакле «Мамуре» Жана Сармана. Западным суперзвездам Лайзе Минелли, Джульетте Мазине, Мерлин Монро и Фредди Меркьюри будет посвящена программа «На века».

- Скажите, как возникло название – «Хрустальный ИсточникЪ», и что значит буква «Ъ» лично для вас?

- Курорты на Кавказе рождались в XIX веке, и буква «Ъ» тогда была главенствующей, её и сегодня можно увидеть в исторических местах. К сожалению, мы её потеряли, а «Хрустальный ИсточникЪ» поддерживает город Ульяновск, где поставили памятник букве «Ё», которая тоже исчезла из нашей жизни. В наших материалах нигде не найдёте, чтобы вместо «Ё» была написана «Е», мы не хотим, чтобы эта буква умерла, и пытаемся возродить традицию.

- Какой фестиваль по счёту считаете самым удачным?

- Наверное, первый, потому что накануне его я «прощался с жизнью», даже представить не мог, что будет со мной в случае провала. Я же получил довольно крупное финансирование и наобещал всем златые горы, как бы я выглядел перед лицом своих коллег, журналистов, спонсоров, ведь некоторые актеры, когда я их приглашал, спрашивали, а где эти Ессентуки? Но, к счастью, в конце фестиваля нашей команде довелось выслушать море благодарностей, мы увидели, что наш «продукт» понравился людям.

Но перед следующим фестивалем заговорили о «синдроме второго премьерного спектакля или фильма», который всегда провальный. Никто не верил в успех. Заговорила об этом на церемонии закрытия и Ирина Муравьёва. «Эвклид два года приглашал меня на свой фестиваль,- сказала она,- я не верила, что актёр может что-то сделать с нуля, потом услышала, что получилось грандиозно, но все равно отказывалась. Но, как видите, рискнула, приехала, и - поняла, что это я должна была два года уговаривать Эвклида, чтобы он позвал меня на свой фестиваль». Дорогие для меня слова.

- Чему помешала пандемия?

- Да, это был удар наотмашь: март, у нас все готово, объявляю финишную прямую, и – бац, все закрыто, локдаун. Но, как ни странно, пандемия дала толчок к тому, чтобы создавать что-то новое, 2020-й год был очень продуктивным. Помимо того, что мы провели фестиваль, я снимался в кино, у меня была премьера. А фестиваль длился три дня, конкурс собрать не удалось, но праздник «Кино под кавказским небом», посвященный 195-летию Ессентуков, состоялся. Свои новые картины представили Екатерина Климова и Марат Башаров.

- И все же о Красной дорожке: какова была сверхзадача этих 555 метров?

По этой старинной улице, где пролегла дорожка, когда-то ходили Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов, Маяковский и Айседора Дункан, нам хотелось сделать эти полкилометра знаковыми. И сегодня по дорожке проходят знаменитости наших дней - Светлана Немоляева, Алла Демидова, Тамара Гвердцители, Наталья Варлей, Нонна Гришаева… и это Александр Прошкин, Рустам Ибрагимбеков, Вадим Абдрашитов, Сергей Пускепалис… Меня до сих пор спрашивают – «Что ты такое сделал, чтобы к тебе, с пересадками, прилетела Катрин Денёв и приехал Константин Райкин, который на фестивали не ездит?» А Константин Аркадьевич и сам удивлялся: «Вы знаете, это третий фестиваль за всю мою длинную жизнь, я посмотрел и подумал: «Может, зря отказывался?!» Актрисы, которым предлагал сразу уйти с дорожки, как только устанут, они же все на высоких каблуках, все прошли от и до, потому что не шли, а летели на крыльях любви зрителей. 20 тысяч человек несли их…

- По какому принципу отбираете фильмы в конкурс? Что в приоритете у зрителей?

- Поскольку мы фестиваль популярных киножанров, в конкурс берем драмы и мелодрамы, комедии и сказки, триллеры и фэнтези. И гордимся тем, что люди, приезжающие на курорт из всех уголков России и СНГ, имеют возможность познакомиться с киноновинками, которых еще нет в кинотеатрах, и встретиться с любимыми актёрами. В этом году в конкурсе 11 картин, почти все премьерные, включая и мою мировую премьеру – «Флэшмоб», где играю хозяина медиахолдинга. У нашего программного директора Инны Васильевой глаз-алмаз. Вот несколько названий: «Зови меня Дрозд» - история подростковой любви от режиссёра Павла Мирзоева, «Последняя «Милая Болгария» - сюрреалистический детектив Алексея Федорченко, «Конец фильма» - размышления о муках творчества режиссера Владимира Котта, «Клятва» Романа Нестеренко - военно-историческая драма об известном психиатре Науме Балабане. Будут в конкурсе работы Павла Лунгина и Александра Миндадзе.

Жюри первых двух фестивалей возглавляли Рустам Ибрагимбеков и Вадим Абдрашитов, в этом году руководит Владимир Хотиненко. В его команде - президент Гильдии кинодраматургов Елена Райская, оператор Сергей Астахов, актер Борис Щербаков. Сказать, что в приоритете у зрителей, сложно. Выходя на сцену представлять фильмы, всегда вижу полный зал. В этом году зрителей ждут встречи с Татьяной Пилецкой, Татьяной Васильевой, Ларисой Удовиченко, Константином Юшкевичем Евгением Князевым, Федором Добронравовым, Кириллом Кяро, Екатериной Гусевой… У зрителей будет возможность поздравить с 70-летием Виктора Сухорукова.

У вас в программе есть «социальные и творческие акции», что имеется ввиду?

- Пока секрет, расскажу о благотворительных акциях. Для детей и родителей привозим весёлый «уличный» спектакль - «Дрём шоу» театра «Мир Лиц» под руководством Максима Дорофеева. Счастлив, что в этом году удалось воплотить давние замыслы. По опыту Швейцарии и Италии, где несколько раз в году устраивают музыкальные выступления на пленэре, на нижней аллее курортного парка будем показывать «Оперу в ночи». Артисты Московской оперетты и «Новой оперы» исполнят отрывки из опер, звучавших в кино, представят фрагменты из оперетт, хиты мюзиклов. А на центральной аллее откроем вернисаж известных московских, питерских, кавказских художников. Они будут писать портреты и натюрморты, давать мастер-классы, учить делать кувшины на гончарном круге. Картины можно будет приобрести.

- На Ставрополье снято немало знаковых фильмов – «Герой нашего времени» и «Двенадцать стульев» в Пятигорске, «Спаси и сохрани» в Кисловодске, «Мужики!» в Ставрополе, а в ваших родных Ессентуках Владимир Меньшов снимал картину «Любовь и голуби», известно ли вам что-либо о съемках в Цандеровском институте механотерапии?

- Конечно, кто забудет сцену, где Людмила Гурченко, восседая на тренажере, рассуждает о правильном образе жизни с героем Александра Михайлова?! На первом кинофестивале Михайлов представлял картину «Любовь и голуби» на открытии программы «Под открытым небом». Мало того, тренажёр тот до сих пор стоит в Цандеровском институте (Густав Цандер - шведский физиотерапевт, автор хитроумных механизмов. – Ред.) Это удивительное место, там собраны прародители современных тренажёров, причем, есть образцы XIX века, а также те, что остались со времен оккупации Кавминвод. На них до сих пор восстанавливают суставы и лечат переломы. В институт можно прийти, как в музей, но приходят и по путевкам. Механотерапию рекомендую всем гостям и артистам, в качестве экскурсий, конечно.

- Кто вдохновляет вас на открытие новых «Хрустальных Источников?

- Наши зрители. Как людям не хватает духовной пищи, сужу по их отношению ко мне: на улице может подойти незнакомый человек, молча обнять и отправиться дальше, в такси и кафе не берут деньги. До всех начинает доходить, что хорошо кушать и одеваться, ездить на дорогой машине - не главное, умнее от этого не становимся. Мы счастливы, когда чувствуем, что растёт наша живая душа, а без культуры и искусства она умирает. Фестиваль делает большая команда: 25 человек в Москве и около 15 в Ессентуках, удивительные профессионалы. Также мне помогают друзья. Если говорить о руководителях города, то фестиваль этого года - заслуга губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Поддерживает нас и Правительство Ставропольского края, и глава администрации города Ессентуки Александр Некристов.

- Какие меры безопасности будут приняты?

- Закупили тысячи масок и градусников, размещая зрителей на открытом воздухе, будем соблюдать социальную дистанцию.

- И вопрос личного характера – не приостановил ли «Хрустальный ИсточникЪ» вашу театральную и кинокарьеру, остается ли время на съемки, на работу в театре?

- Вы же знаете, что успевает тот, кто много делает. Я продолжаю играть в театре, в конкурсе «Хрустального Источника» есть фильм с моим участием. На втором фестивале в конкурсе показывали «Главного грека Российской империи» - фильм об Иоаннисе Каподистрия, министре иностранных дел Российской империи при Александре I, а позже первом правителе Независимой Греции. Я тогда снял свою кандидатуру из номинации «Главная мужская роль». Кроме того, я не перестал гастролировать с сольными программами, продолжаю читать стихи с оркестрами разных городов. В августе в Кисловодске буду петь с Симфоническим оркестром им В.И. Сафонова в программе «Поют актёры». Читаю сказки с оркестрами в разных городах и даже странах, так что нет, не приостановил. Фильмов, конечно, стало меньше, потому что я стал более избирателен.

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