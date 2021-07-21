Венсан Кассель: «Необязательно всю правду говорить»

У этого актера специфическая внешность и безудержный темперамент. Он терпеть не может журналистов, но вынужден с ними общаться. Сам актер утверждает: «Иногда приходится «продавать» себя. Увы, такая доля артиста». Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит французских коллег за помощь в создании интервью.
- Вы очень популярный актер. Вас приглашают сниматься и в Голливуде, и в Европе. Сейчас можно сказать, что вы просто Актер Мира!
- Merci. Большое спасибо за комплимент. Да, я немного подустал во Франции. Я там родился, вырос, много снимаюсь, но мне не совсем там интересно. Я, действительно, большой путешественник. Мне нужно постоянно что-то менять! Например, города или страны.
- Месье, в фильме «Именинница» вы говорите на русском языке. Вам удалось выучить язык?
- Нет, я не знаю русского языка. В фильме всего семь минут, когда я говорю на русском языке. Вообще, мне сложно сказать и пару фраз, но так решили продюсер и режиссер. Мне не совсем понятно, почему на роль иностранца выбрали француза? Есть же и русские актеры.
- Месье, видимо, вы не постоянный человек!?
- Я просто настоящий человек. Что значит настоящий? Терпеть не могу врать. Вы спросили, а я честно ответил. Но это совсем не подразумевает того, что я «настоящий» всегда в кадре. В кино не нужно каждую минуту быть «настоящим»! Достаточно владеть отлично актерской техникой.
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- За вами закрепилось слово… сексапильный. Вам это приятно?
- Мне больше нравится, когда женщины называют меня джентльмен. Особенно это приятно слышать от любимой женщины.
- Сложно поверить, что у такого джентльмена только одна любимая женщина! Для вас важна больше внешность или «внутренний» мир дамы?
- Мне нравятся женщины с формами. Я всегда говорил, что девушки «с показов», извините, просто больны на голову. Такая худоба совершенно ужасна. Думаю, что мое мнение разделят многие мужчины!
- Скажите откровенно, а вам льстит женское внимание?
- Нормально. Да, иногда. Поймите, кино делает привлекательным практически любого мужчину. Но я никогда себе не говорил: «Парень, ты сексуальный зверь! Ты нравишься многим «телкам». Женщины обращают на меня внимание, потому что видели меня в кино. Хотя, существует еще и сексуальная химия, которая возникает между мужчиной и женщиной. Да, я думаю, что многие вещи в жизни связаны с сексом!
- Но с деньгами связано больше!
- Сложно сказать… Но для меня деньги важны! А зачем я тогда работаю?
- Французские журналисты говорят, что вы страшны в своей ярости. Это правда? Вы такой вспыльчивый?
- Бывает! Иногда хочется дать в морду!
- Говорят, что вы совсем не прочь поколотить обидчика и отправить его «крепким» словцом?
- Говорят!
- Вас раздражает, когда мужчины оказывают знаки внимания вашей любимой женщине?
- Нет! Ради Бога! Если моя женщина нравится мужчинам, то это всегда приятно. Но вопрос в другом: каким именно способом они показывают свою симпатию? Если грубо, то я могу и разобраться!
- Месье, вы особо не жалуете журналистов. Почему?
- Вы правы, я особо не жалую некоторых журналистов. Печатают такое вранье иногда! Нужно же правильно понимать, что тебе говорит собеседник. Да, тогда я бываю в ярости! Но это относится к низкой бульварной прессе!
- Но и бульварная пресса пишет правду. Вас раздражает правда?
- Необязательно всегда выносить правду на люди! Конечно, мне многое не нравится, что происходит в моих отношениях с журналистами. Но такая судьба! Впрочем, мне свойственна некоторая ярость… к вашему брату.
- Хорошо. Я поняла. Можно последний вопрос?
- Конечно! Вы ничем не обидели меня! Я отвечу.
- Месье, вы актер и по жизни?
- Это только профессия. Я еще и муж! Я еще и отец! И, конечно, мужчина.
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