Венсан Кассель: «Необязательно всю правду говорить»

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 июля 2021, 21:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

У этого актера специфическая внешность и безудержный темперамент. Он терпеть не может журналистов, но вынужден с ними общаться. Сам актер утверждает: «Иногда приходится «продавать» себя. Увы, такая доля артиста». Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит французских коллег за помощь в создании интервью.

- Вы очень популярный актер. Вас приглашают сниматься и в Голливуде, и в Европе. Сейчас можно сказать, что вы просто Актер Мира!

- Merci. Большое спасибо за комплимент. Да, я немного подустал во Франции. Я там родился, вырос, много снимаюсь, но мне не совсем там интересно. Я, действительно, большой путешественник. Мне нужно постоянно что-то менять! Например, города или страны.

- Месье, в фильме «Именинница» вы говорите на русском языке. Вам удалось выучить язык?

- Нет, я не знаю русского языка. В фильме всего семь минут, когда я говорю на русском языке. Вообще, мне сложно сказать и пару фраз, но так решили продюсер и режиссер. Мне не совсем понятно, почему на роль иностранца выбрали француза? Есть же и русские актеры.

- Месье, видимо, вы не постоянный человек!?

- Я просто настоящий человек. Что значит настоящий? Терпеть не могу врать. Вы спросили, а я честно ответил. Но это совсем не подразумевает того, что я «настоящий» всегда в кадре. В кино не нужно каждую минуту быть «настоящим»! Достаточно владеть отлично актерской техникой.

- За вами закрепилось слово… сексапильный. Вам это приятно?

- Мне больше нравится, когда женщины называют меня джентльмен. Особенно это приятно слышать от любимой женщины.

- Сложно поверить, что у такого джентльмена только одна любимая женщина! Для вас важна больше внешность или «внутренний» мир дамы?

- Мне нравятся женщины с формами. Я всегда говорил, что девушки «с показов», извините, просто больны на голову. Такая худоба совершенно ужасна. Думаю, что мое мнение разделят многие мужчины!

- Скажите откровенно, а вам льстит женское внимание?

- Нормально. Да, иногда. Поймите, кино делает привлекательным практически любого мужчину. Но я никогда себе не говорил: «Парень, ты сексуальный зверь! Ты нравишься многим «телкам». Женщины обращают на меня внимание, потому что видели меня в кино. Хотя, существует еще и сексуальная химия, которая возникает между мужчиной и женщиной. Да, я думаю, что многие вещи в жизни связаны с сексом!

- Но с деньгами связано больше!

- Сложно сказать… Но для меня деньги важны! А зачем я тогда работаю?

- Французские журналисты говорят, что вы страшны в своей ярости. Это правда? Вы такой вспыльчивый?

- Бывает! Иногда хочется дать в морду!

- Говорят, что вы совсем не прочь поколотить обидчика и отправить его «крепким» словцом?

- Говорят!

- Вас раздражает, когда мужчины оказывают знаки внимания вашей любимой женщине?

- Нет! Ради Бога! Если моя женщина нравится мужчинам, то это всегда приятно. Но вопрос в другом: каким именно способом они показывают свою симпатию? Если грубо, то я могу и разобраться!

- Месье, вы особо не жалуете журналистов. Почему?

- Вы правы, я особо не жалую некоторых журналистов. Печатают такое вранье иногда! Нужно же правильно понимать, что тебе говорит собеседник. Да, тогда я бываю в ярости! Но это относится к низкой бульварной прессе!

- Но и бульварная пресса пишет правду. Вас раздражает правда?

- Необязательно всегда выносить правду на люди! Конечно, мне многое не нравится, что происходит в моих отношениях с журналистами. Но такая судьба! Впрочем, мне свойственна некоторая ярость… к вашему брату.

- Хорошо. Я поняла. Можно последний вопрос?

- Конечно! Вы ничем не обидели меня! Я отвечу.

- Месье, вы актер и по жизни?

- Это только профессия. Я еще и муж! Я еще и отец! И, конечно, мужчина.

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