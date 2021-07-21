Актриса Евгения Осипова: «Со мной нужно иметь адское терпение»

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 июля 2021, 12:10 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Евгения Осипова родилась в Туле. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Доярка из Хацапетовки», «Башня», «Закрытая школа», «Разорванные нити», «Расплата за счастье», «Синхронистки», «Праздник разбитых сердец», «Верить и ждать», «Жена по обмену», «Когда солнце взойдёт», «Цена молчания», «Заложники» и др.

- Евгения, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Красота – это такое относительное понятие. Тем более в актёрской профессии. Всегда нужны разные лица, разные люди, разной комплекции. Наверное, внутреннее ощущение красоты, внутренняя уверенность в себе однозначно помогает в актёрской профессии.



- У вас была главная роль в сериале «Синхронистки». Много времени проводили в бассейне, готовясь к съёмкам?



- Мы до съёмок много занимались, плавали. А сами съёмки проходили достаточно интенсивно, поэтому у нас было всего пару съёмочных дней в бассейне.





- В жизни вы спортивный человек?



- Да, я занимаюсь и беговыми лыжами, и горными. Просто бегом, фитнесом, йогой, серфингом. В дни самоизоляции без спорта было тяжело. Я до какого-то времени бегала вокруг дома, потом закрыли и эту возможность. Дома, конечно, занимаюсь физзарядкой.



- Вы за какую-нибудь спортивную команду болеете?



- Я наблюдаю за всеми большими соревнованиями, Чемпионатами мира, Олимпиадами и так далее. Болею за наших, конечно. А если брать команды, то я болею за баскетбольный клуб ЦСКА.



- В картине «Городская рапсодия» ваша героиня прикована к инвалидной коляске. Каково это в наших условиях?



- Некоторые актёры – люди суеверные. Они в гроб не ложатся, в коляски не садятся, костыли не берут. У меня нет таких проблем, я считаю, что если есть подобные суеверия, лучше в актёрскую профессию не идти. Так как я много времени проводила в коляске в квартире, я на себе ощутила, насколько наши жилища маленькие и неудобные для людей с ограниченными возможностями. Передвигаться по квартире было крайне тяжело. Я попыталась подойти к этой ситуации с долей иронии. Смотрела какие-то соревнования на инвалидных колясках, брейк-данс, когда люди добавляют светлых красок в свою нелёгкую жизнь. В общем, как-то выстраивала свою роль.





- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?



- Я снималась, например, с Игорем Матвеевичем Костолевским в мистическом триллере «Башня». Я с ним даже не почувствовала разницы в возрасте. Настолько он молодой, потрясающий человек! Он шутил на нашем уровне, просто, как подросток. У него прекрасное чувство юмора. Мы снимали картину в дымное лето 2010 года. Это было непросто. Мы с Игорем Матвеевичем играли любовную пару. На тот момент мне было 24 года. И Костолевский мне всячески помогал на съёмках. Никогда не критиковал, никогда не корректировал, не лез в мою роль. Он очень деликатный человек. Но при этом я чувствовала себя при нём очень уверенно.



Игорь Матвеевич придумал такой ход. У нас была большая разница в возрасте, и он не хотел, чтобы это выглядело глупо. Поэтому посоветовал мне вести себя так, будто мой персонаж намного взрослее его. Потому что влюблённый мужчина становится просто ребёнком, беспомощным рабом любви. И мы это сделали. Я бесконечно люблю Игоря Матвеевича и надеюсь, что мы ещё пересечёмся с ним на съёмочной площадке.



- Вы сказали, что не боитесь играть любые роли, и вот в сериале «Закрытая школа» вы сыграли мастера манипуляций, обладающего способностями говорить с мёртвыми. Страшное дело! У батюшки разрешения на эту роль не спрашивали?



- Вы знаете, я у батюшки спрашивала благословения, когда поступала в театральный институт. Я пошла в Свято-Даниловский монастырь и там спросила. И священник мне сказал: «Ой, но ты только хорошие роли играй!» Что касается «Закрытой школы», мне было очень интересно играть эту роль, потому что не так часто у нас снимают мистические триллеры. Тем более в телевизионном формате. Я была там единственной героиней, которая обладала потусторонними способностями. Я себе выстроила в голове целую историю про моего персонажа. Моей фантазии было, где разгуляться.





- А в жизни вы верите во всякие предсказания, прорицания, гадания?



- Нет, абсолютно не верю! Я не суеверный человек, мне никто никогда не гадал, не предсказывал. У меня есть подруги, которые уверены, что кто-то на кого-то может навести порчу. Я этого не встречала. Может, они есть, ведьмы, где-то на Лысой горе… Правда, я доверяю астрологии. Просто когда читаешь какие-то общие характеристики знаков Зодиака – ну, очень похоже!



- Известность вам принесла роль в сериале «Доярка из Хацапетовки». Сейчас этот город называется Углегорск. Вы там не были случайно?



- К сожалению, не была. Но когда этот фильм вышел, я смотрела какую-то передачу, где нашли это местечко и нашли доярку оттуда. Симпатичная молодая женщина, можно сказать, мой прототип. Вообще этот сериал снимался в Украине, в Киеве, во Львове. Я надеюсь, мне удастся в скором времени поездить с театральными гастролями, и, возможно, я когда-нибудь окажусь в Хацапетовке-Углегорске.



- Вряд ли. Эту территорию контролирует ДНР.



- А, ну тогда да…





- Какие качества вы цените в мужчинах?



- Надёжность, чувство юмора, мужественность, ответственность, способность принимать решения. Я вообще по натуре взбалмошная, у меня бывают перепады настроения, и со мной нужно иметь адское терпение. Но дома хочется быть изнеженной, беззаботной, чтобы меня холили и лелеяли. И это может сделать мужчина, уверенный в себе, сильный, которому не надо тебе чего-то доказывать или конкурировать на каких-то полях.



- Ваш муж не актёр?



- Нет, он у меня оператор.





- А как вы относитесь к мужчинам-актёрам. Некоторые актрисы мне говорили, что актёрство – немужская профессия…



- Вы знаете, у меня много друзей-актёров, которые настоящие мужчины – и в семье, и в профессии. Поэтому я не могу сказать, что актёр – немужская профессия. Это на самом деле очень сложная профессия, человек, который в это идёт, выбирает такой путь, просто герой. Потому что у нас не всё так стабильно, как у человека, который сидит в офисе и получает тринадцатую зарплату. Актёр никогда не знает, как у него сложится жизнь. Сегодня пан, завтра пропал. Это такой вольный художник. Поэтому, на мой взгляд, мужчина-актёр – это в каком-то смысле даже больше, чем мужчина. Но актёры есть разные. Есть люди, которые так закапываются в себе, так они себя любят – в жизни и на сцене, что только о себе, любимом, и говорят. А есть другие актёры. Ну как Константина Хабенского не назвать мужчиной? Или Гоша Куценко, Дмитрий Певцов? Настоящие супермужчины!



- Вы много снимались в мелодрамах. Почему они сейчас так популярны в России?



- Мелодрама – это история про любовь. И все крутится вокруг любви. Может, у нашего народа какая-то тотальная нехватка любви? И есть потребность в таких фильмах. Тяжёлые фильмы, наверное, сейчас тяжело смотреть. Мелодрама – это вечная тема. Как есть популярная музыка, про что она? Про любовь. Он её любит, она его нет. Мелодрамы – это попса в киноиндустрии, но она тоже должна быть.





- Что экстремального происходило на съёмках мистического триллера «Башня»?



- Самое экстремальное было то, что мы снимали всё в Москве. В центре были отстроены павильоны, металлические ангары, где были декорации. Это было дымное лето 2010 года, когда горели торфяники. И эти павильоны раскалились, в них стояла шестидесятиградусная жара. Тогда невозможно было достать никаких кондиционеров, тем более напольных – всё раскупили. На улице тоже было адское пекло. Не продыхнуть. У нас размножились тараканы, они бегали по декорациям стаями. Мы были все в крови, а кровь киношная - сладкая. На нас садились бесчисленные мухи.



С другой стороны, у нас была потрясающая команда. Снималась Чулпан Хаматова, Вика Исакова, Миша Евланов, Виталий Кищенко, Игорь Костолевский, как я уже говорила. Мы снимали больше полугода в этих павильонах. Я там повстречала свою любовь, своего мужа. И теперь мне кажется, что это было лучшее лето в моей жизни.



- В сериале «Жена по обмену» ваша героиня участвует в телешоу «Обмен жёнами». Вы могли бы в жизни прийти на такую передачу?



- Ой, нет! Такое шоу существует на современном телевидении. Это полная катастрофа. Я не знаю, нужно ли в моральном смысле показывать такие шоу. Я ничего не осуждаю. Но я, наверное, суперконсервативный человек.





- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?



- Вообще не гоняюсь. Вещь мне может понравиться, какая угодно и где угодно. Я люблю вещи, которые люди сделали своими руками, сшили, связали. Я очень завидую этим людям, что они умеют это делать.



- А сами вы не шьёте, не вяжите?



- Я вяжу крючком и спицами, но я очень неусидчивый человек. Через 15 минут вязания я готова уже съесть то, что делаю. Чисто технически умею, что-то дочери показываю, но сама на практике не вяжу. У меня мама и свекровь очень хорошо вяжут. Мне поклонники и подруги дарили вязаные крючком красивые платья, кружева, шаль.





- Женщина должна быть хорошей домохозяйкой, или сейчас все услуги можно купить?



- Обязательно должна. Никакая няня не будет относиться к вашим детям так, как относитесь к ним вы. Никто никогда не приготовит мужу и детям лучше вас. Сейчас такой огромный выбор, но всё равно ты возвращаешься к блюдам, которые ел в детстве. Я так люблю эту столовскую еду – картошку и капусту, курицу. Готовлю это и дома. Конечно, женщина должна быть хорошей домохозяйкой.



- Вы сыграли роль в картине «Сильная слабая женщина». А какой женщина должна быть – сильной или слабой?



- Как я уже говорила, дома очень хочется быть слабой. Но вне дома совсем слабой быть сейчас невозможно. Общество достаточно накалено. Надо уметь держать удар. Когда я на съёмках «Башни» как-то переживала из-за неутверждённой роли, мне Чулпан Хаматова сказала: «Послушай, если ты не полюбишь это ощущение «мордой об стол», тебе просто нечего делать в нашей профессии». Золотые слова!

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