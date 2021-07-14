Актриса Татьяна Орлова: о «Старушках в бегах», мужчинах и жаре

Аргументы Недели → Интервью 13+

14 июля 2021, 16:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Для меня, как журналиста, любой разговор с удивительной актрисой Татьяной Орловой превращается в удовольствие и позитив! Я очень люблю эту актрису: искрометный юмор, четкость суждений и, конечно, обаяние! И нынешнее интервью, разумеется, прошло на «ура»! Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с актрисой Татьяной Орловой.

- Танюша, сейчас на федеральном канале идет такой добрый и чудный сериал – «Старушки в бегах 2», где вы сыграли главную роль. Сразу хочу спросить, а где снимали? Просто удивительные пейзажи!

- Снимали в Подмосковье. Есть такой город – Коломна. Действительно, природа просто замечательная. Да, такие домики есть в Московской области. У нас был великолепный оператор Виталий Абрамов, который снял всю эту красоту.

- Что было самым забавным на съемках?

- Для меня самым забавным была эта чудо-машина («Волга»): она реальный раритет – выпуск 1961 года. Я, конечно, освоила эту машину, но было сложно: очень тяжелая… Я говорю о том, что нужно иметь физическую силу, чтобы с ней «справится». Сейчас, когда я сажусь в свою машину и нажимаю на газ, то она просто «летит» у меня. Интересно, что у моей коллеги Елены Сафоновой в детстве была такая машина… Вернее, у ее отца. Так она рассказывала, как они на ней отправлялись в путешествие на юг – один в один, как в сериале: она сидела на заднем сидении, папа за рулем, а мама рядом с папой. Вот такое воспоминание из прошлого. Машина красивая, но понятно, что ее много раз «перебирали» и это создавало определенные трудности, но не такие уж и большие: автомобиль мог заглохнуть, например, в поле… И мы сидели, ждали того момента, когда ее починят. Но это все мелочи…

- Танюша, а ваша героиня найдет в итоге свое женское счастье?

- Она в поиске! Пока точно, что нет. Когда все счастливы, то это значит, что «сериал завершен»! А у нас есть продолжение! «Старушки в бегах 3»! Тут уж приключение наших героинь происходит в Крыму. Да, отсняли материал, но пока озвучки еще не было. Есть и двухсерийный фильм, который называется «Старушки в снегах». Понятно, что снимали зимой. Интересно. С нами снималась просто великолепная питерская актриса Эра Зиганшина. С ней удивительно интересно работать было! Пока не могу раскрывать секреты, но зритель «Старушек в снегах» должен увидеть к Новому году!

- В сериале главная мысль – женское счастье! Впрочем, ваши экранные мужчины тоже хотят быть счастливыми, встретить свою половинку. А как понять, что ты встретил своего человека? Ваше мнение, пожалуйста.

- Это уже как Бог даст! Божье провидение. Один человек может и не встреть «своего» за всю жизнь, а другим везет. Я думаю, что не стоит искать: если положено по судьбе встретить свою половинку, то это обязательно произойдет. А искать… Можно искать долго и ничего не найти.

- Танюша, я иногда смотрю российские ток-шоу и, порой, они вызывают у меня шок: практически во всех ситуациях «виновата» женщина! Получается, что в России существует культ мужчин? Даже если он дебошир, алкоголик и просто подлец! В чем причина такой «любви» к мужчинам в России?

- Я думаю, что все зависит от задачи любого ток-шоу: если нужно хвалить мужчину, то его будут хвалить! Да, он может быть подлецом, хулиганом, избивать жену, но есть женщины, которые никогда не уйдут вот от таких мужчин. Она будет терпеть, страдать, но жить с ним. Я думаю, что тут главный аспект – благосостояние!

- Стоит ли терпеть издевательство ради благосостояния? Может, стоит самой стать самодостаточной. Мне бы и в голову не пришло жить, например, с хулиганом или моральным уродом, простите. Честно, понять такого не могу!

- Вы живете в Прибалтике, а это совсем другой менталитет! Все же зависит от воспитания: что вложили в детстве родители, то по такой схеме и живут дети. У вас другая схема. О каких мужчинах мы говорим? Мужчины разные. Да, есть избалованные женщинами, есть те, которых приглашают, например, в программу «Мужское-женское»… Вы видели этих гостей? Извините, но есть герои из самого «дна»! Дальше, увы, просто некуда. Их показывают по ТВ и создается впечатление, что вот оно! На самом деле, всего 3% - интеллигентные люди… Так что же хотеть? Что есть, то есть! Смотрим программы и видим, что нормально, когда пьют, а потом долго разбирают ситуацию и вразумляют. К сожалению, это реальные люди. Таких очень много в деревнях, в провинции. Увы…

- Танюша, как вы переносите жару? Как перенесли пандемию?

- Да я хорошо переношу жару. Когда очень душно, то стараюсь сидеть дома. А с коронавирусом все у меня нормально: достаточно антител у меня. А как у вас в Латвии обстоят дела с прививками?

- Прививаемся… У нас много разновидностей вакцин. Сказать, что люди просто бегут на вакцинацию – нет! И условия для непривитых ужесточили: сейчас можно уволить человека без прививки. Многие считают, что это ущемление прав человека, но так решило правительство. Что делать? Спасибо, Танюша за интервью.

- И вас спасибо!

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