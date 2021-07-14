Актриса Анна Казючиц: «Я объяснила сыну, откуда берутся дети»

Аргументы Недели → Интервью 13+

14 июля 2021, 12:12 Александр Малюгин,

Фото: личный архив

Анна Казючиц окончила Щукинское училище. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Брат за брата», «Пожар», «Мать и мачеха», «Дельта», «Королева бандитов», «Домработница», «Коварные игры», «Праздник разбитых сердец», «По щучьему велению», «Цена прошлого», «Лабиринт иллюзий» и др.



- Анна, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Я не считаю себя какой-то писаной красавицей. Красота важна при поступлении в театральный институт. Это облегчает задачу, если у тебя есть рост, русая коса, ты надеваешь туфли с каблуками, и, наверное, это тебе поможет. А дальше нужно как-то развивать внутреннюю часть себя, свою душу, интеллект.

- В сериале «Праздник разбитых сердец» вы сыграли стилиста. Вам присуще чувство стиля? Что такое стильная женщина?

- Я всегда была сама себе стилистом. И стилистом для мамы, и для сестры какое-то время. Всегда покупала одежду мужу и, естественно, детям. У меня это хорошо получалось. Выглядеть стильно – не значит покупать дорогие вещи или гнаться за брендами. Стиль, прежде всего, внутри человека, и как ты чувствуешь себя, так, наверное, и нужно себя преподносить. Стиль меняется, в зависимости от обстоятельств жизни, может быть, даже обстоятельств дня. В один день можно быть стильной деревенской жительницей, какой я являюсь сейчас, потому что живу загородом. И стиль меняется, когда я приезжаю в Москву.

- В картине «Пенсильвания» вы сыграли учительницу. Сами смогли бы преподавать в современной школе?

- У меня один сын школьник, другой ещё ходит в детский сад. По всем гороскопам мне рекомендуется заниматься творчеством. И все гороскопы, кто бы мне их не составлял, очень советуют заниматься педагогической деятельностью. Но я пока воспитываю своих детей. Может быть, когда-нибудь…

- Вы сыграли роль в картине «Домработница». Женщина должна всё уметь делать по дому, или сейчас все услуги можно купить?

- Я уверена, что женщина должна уметь делать всё сама. Другой вопрос, делает она это или нет. Конечно, неплохо иметь помощницу по кухне или по уборке, но, мне кажется, женщина должна всё это делать сама. И готовить, и шить, и убирать свою квартиру. Я в непростой период карантина достала свою старую швейную машинку и сшила маски для всей семьи.

- Физически сложная была роль в сериале «Дельта»? Вы же там боролись с браконьерами?

- Это было здорово на самом деле. Я получала колоссальное удовольствие, потому что было много сцен, требующих физической подготовки и затрат. Мне очень нравилось носить берцы, камуфляж, я здорово научилась водить моторную лодку советского образца. Получала удовольствие от того, что у меня ружьё за спиной и от того, что время от времени мне давали из него пострелять, и даже на ходу, в лодке. Это было захватывающе! Иногда даже холодок пробегал внутри от каких-то совсем экстремальных моментов съёмок.

- Вы сыграли роль в исторической картине «Моя Пречистенка». Вам нравится носить старинные платья, шляпки?

- Очень нравится. Почти год я отходила в исторических костюмах и исторических причёсках. И, надо сказать, я потом долго не могла сменить причёску. Я продолжала подкалывать волосы на старинный манер, делая валики по бокам и закручивая сзади в пучок. Мне очень нравятся исторические фильмы, отношения несовременные. Но, к сожалению, такие проекты попадаются нечасто.

- Вы в том сериале сыграли белошвейку. В чём её отличие от обычной портнихи?

- Белошвейка – это кто шьёт хозяйское бельё. Постельное, нижнее, может быть, какую-нибудь одежду. В картине не было таких сцен, где моя героиня шьёт, но я бы справилась, если бы такие сцены были, я хорошо знакома с ниткой и иголкой. Моя героиня выходит замуж за князя, становится княгиней и открывает своё ателье. Это была одна из моих первых главных ролей.

- В фильме «Пожар» вы сыграли сестёр-близняшек. Трудно переключаться из характера в характер на одной съёмочной площадке?

- На самом деле это достаточно сложный момент. Чаще всего мы снимали сначала активную сестру, а потом уже более спокойную, верующую девушку-художника. Они настолько разные! Но переключение происходило практически сразу, как только я переодевалась в другой костюм. Однако во внутренних интонациях приходилось себя немножечко успокаивать. Потому что глаза верующего человека отличаются от глаз человека, живущего в страсти.

- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я была удостоена чести сниматься в паре с Людмилой Чурсиной. Я играла её в юности. Это тоже была историческая картина «Дом на Английской набережной». Когда я увидела Людмилу Алексеевну на площадке, я поняла, что хочу быть такой, как она, когда стану взрослой. Так же благородно взрослеть. Несмотря на то, что всё её лицо было усеяно мелкими морщинками, её стать, голос и манеры завораживали. Людмила Чурсина - удивительная женщина!

- В сериале «Синие ночи» вы сыграли вожатую. У вас же не было пионерского детства?

- Отчего же? У меня было пионерское детство, мы с сестрой были белорусскими пионерами. А октябрёнком я была общесоветским. И пионерские лагеря заняли хорошую часть моего детства. Когда папа умер, мама воспитывала нас одна, и нас приходилось куда-то пристраивать на лето. У нас был любимый лагерь, куда мы ездили каждый год, на протяжении пяти лет. На смену или на две.

- А у вас с сестрой Татьяной присутствует некая актёрская конкуренция? Кто, где и у кого снялся?

- Никогда у нас не было конкуренции, кто лучше, кто хуже, кто круче, кто больше заработал. Нет, мы всегда наоборот переживаем друг за друга и желаем побольше интересной работы, которая бы приносила удовлетворение. И можем даже отдать свою роль, если так будет нужно. (Смеётся). Хотя мы никогда не были соперницами и никогда не пробовались на одну роль.

- А вместе когда-нибудь снимались?

- У нас есть несколько фильмов, где мы встречаемся вместе в каких-то эпизодах. Один из них «Катино счастье».

- Таня пошла по вашим стопам в актрисы?

- Я пошла по папиным стопам, Таня пошла по папиным и по моим стопам. Все мы учились в Щукинском училище. Есть определённая семейственность, династия. И мы, надо сказать, этим гордимся: что из одного гнезда все вылетели.

- Вы снялись в картине «Откуда берутся дети». А ваши сыновья уже задавали вам этот каверзный вопрос?

- Малыш уже задаёт вопросы на эту тему. В частности, спрашивает, а как это его раньше не было? Я отвечаю, что в какой-то момент он поселился у меня в животе, а потом вырвался на свет. Пока так объясняю. Старшему сыну, когда ему было лет 10, я постепенно рассказывала всё, как есть на самом деле. Приближенное к оригиналу.

- В сериале «Утёсов» вы сыграли балерину. Умеете крутить фуэте?

- Фуэте я, конечно, не кручу. Вообще там был кусочек из «Лебединого озера», который исполняла моя героиня с подругами перед Берией. Но у меня была дублёр на этот кусочек. А я выходила только на поклоны. Потому что существует балетная специфика, которую даже я, занимавшаяся 9 лет художественной гимнастикой, освоить слёту не могла. Это всё-таки тяжёлое искусство, которое нужно шлифовать.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли? Погружались глубоко в какую-то профессию?

- Играя каждую роль, в которой есть профессиональная принадлежность, ты волей-неволей погружаешься в какую-то профессию. Вот для меня в этом смысле самое сложное погружаться в профессию медика. Врача. Потому что и терминология, и язык, которым они разговаривают, и интонации, и даже юмор у них специфический. И ты должен холодно, без сочувствия высказывать что-то больному. Это играть очень сложно.

- Много врачей переиграли?

- Достаточно. Несмотря на то, что у меня мама доктор, эти роли мне даются непросто.

- В фильме «По щучьему велению» вы сыграли бухгалтера. Какие у вас отношения с точными науками, с математикой, например?

- Отношения мои закончились в классе восьмом или девятом. Потому что я стала работать в театре, и на точные науки не хватало ни времени, ни желания. У меня по математике всегда было с тройки на четвёрку. Но в аттестате стоит «4». С возрастом я понимаю, что математика - очень нужная наука в нашей жизни, хорошо развивающая мышление. Поэтому мои сыновья ее прилежно учат, даже репетиторов нанимаем.

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