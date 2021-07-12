От вакцины рога не вырастут

Аргументы Недели → Интервью 13+

12 июля 2021, 20:59 Елена Головань, корреспондент

Фото: shutterstock.com

Сегодня интернет, а соответственно, и «сарафанное радио» наводнило множество мифов и слухов о том, насколько опасна вакцина от коронавируса. Есть ли риск и если да, то оправдан ли он? Кому всё-таки противопоказана прививка? Правда ли, что вакцина меняет ДНК или «подсаживает» нас на иглу? Чтобы не получалось согласно русской поговорке «слышал звон, да не знаю, где он», мы попросили заместителя главного врача Семилукской районной больницы по поликлинической работе Вадима Быканова развеять или же подтвердить различные слухи о вакцинации.

Вадим Быканов - заместитель главного врача Семилукской районной больницы по поликлинической работе



Миф №1. Вакцина изменяет ДНК человека и может вызвать онкологию, потому что сделана на основе иРНК.



- Вакцина действительно сделана на основе иРНК (информационная или матричная рибонуклеиновая кислота). Как это работает? Образно говоря, в ней используют «кусочек» генетического кода самого вируса, чтобы наша иммунная система научилась вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения. То есть вакцина помогает создать нашему организму в памяти «образ врага», в данном случае коронавируса, чтобы при заражении сразу начать борьбу.



Что же касается того, что вакцина меняет ДНК, то это неверно. «Сообщив» иммунитету «информацию», в течение примерно трёх суток, иРНК выводится из организма, не успев попасть в ядра клеток, где как раз и находится ДНК. Она никак не может повлиять на активность генов, подавляющих раковые опухоли. Следовательно, не может вызвать и рак.



Вывод: неверно





Миф №2. Людям пожилого возраста прививки делать нельзя.



- Странно, что главный аргумент в качестве доказательства этой «гипотезы» состоит в том, что пожилые люди, как правило, страдают хроническими заболеваниями – гипертонией, сахарным диабетом, заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой и эндокринных систем. А ведь именно людям с подобными заболеваниями как раз и нужно вакцинироваться в первую очередь! Потому что у них самый высокий риск как тяжелого протекания болезни, так и возникновения осложнений, зачастую очень серьёзных, а порой и приводящих к летальному исходу. И вакцинация, как показывает практика (в том числе, кстати, основанная на прививках от сезонного гриппа), значительно снижает смертность среди «возрастных» пациентов и других людей с хроническими заболеваниями.



Кстати, согласно данным о третьей фазе испытаний российской вакцины «Спутник V» (они есть в открытом доступе), её эффективность у людей старше 60 лет была 91,8%, в то время как в среднем по всем участникам – 91,6%. К тому же, пожилые люди даже легче переносят вакцинацию, нежели молодые, у них гораздо реже наблюдаются побочные эффекты.



Вывод: неверно.



Миф №3. Если сделать прививку один раз, то впоследствии нужно будет делать ее постоянно, потому что из-за вакцинации иммунитет перестает «работать» самостоятельно. То есть нас «подсаживают на иглу».



- Противоречие кроется уже в самой формулировке этого мифа. Потому что вакцина как раз и делается для того, чтобы иммунитет «заработал». Сама по себе вакцина не борется с вирусом. Повторюсь, она лишь подстёгивает наш иммунитет на борьбу с ним. То есть после прививки иммунитет должен работать самостоятельно.



Что же касается регулярных прививок, то да, конечно их лучше делать. Как и в случае с сезонным гриппом. Потому что вирусы постоянно мутируют. Мы, конечно, призываем к тому, чтобы делать прививки вовремя. Только никто никого не «подсаживает». Это ваш выбор и ваше здоровье.



Вывод: частично верно.



Миф №4. Тем, кто переболел КОВИДом, вакцинация не нужна.



- Было немало случаев, когда после перенесённого ковида человек делал анализ на наличие антител в крови, но их было либо очень мало, либо не было совсем. Сейчас многие учёные в мире приходят к мнению, что вакцинация существенно усиливает долгосрочный иммунитет против инфекции, поскольку количество и качество антител выше, чем после перенесённого заболевания.



Вывод: неверно.



Миф №5. Прививку не надо делать молодым людям, которые не находятся в зоне риска.



- Как показывает практика, COVID-19 может протекать в тяжелой форме даже у здоровых людей. И предсказать, как будет развиваться заболевание у какого-то конкретного человека, практически невозможно. Поэтому не стоит надеяться на молодость и крепкий иммунитет. К тому же, мутирующий вирус всё чаще стал поражать молодёжь. Эта волна вообще, скажем, так, более агрессивна, чем предыдущие. Не надо забывать и о том, что молодые люди зачастую являются переносчиками заболевания, поэтому даже если и сами перенесут COVID-19 в лёгкой форме, могут заразить других. Что же касается заразности вируса, то индийский штамм значительно «переплюнул» своих предшественников. Он на 50% заразнее первоначального, «уханьского» штамма вируса, и на 70% - его «британской» формы. И ещё один аргумент в пользу прививки: чем больше людей её сделают, и чем в более короткие сроки, тем быстрее в обществе сформируется так называемый коллективный иммунитет.



Вывод: неверно.



Миф №6. Если сделаешь прививку, то, наоборот, обязательно заболеешь «короной».



- Это не так, потому что вакцина не содержит ни живых, ни инактивированных элементов вируса. Соответственно, и тест не показывает наличие COVID-19. Да, после вакцинации некоторые люди отмечают побочные эффекты, в основном лёгкие или умеренные. Слабость, чувство усталости, боль в мышцах, боль или жжение в месте укола. Также иногда поднимается температура. С реальным заболеванием это не имеет ничего общего.



Вывод: неверно.



Миф №7. Вакцина не защищает от коронавируса.



- Думаю, что если бы это было так, то какой смысл призывать население к вакцинации?! А ведь это происходит во всём мире, а не только у нас в стране. Потому что медицинское и научное сообщество понимает, что без вакцины болезнь не победить.



Да, на все сто процентов прививка не защищает от коронавируса. Но значительно снижает риск тяжелого течения болезни и последующих осложнений (чем, кстати, более всего и опасен вирус).



Но давайте обратимся к цифрам. Это официальные данные, которые без труда может найти в интернете любой желающий. По результатам третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» из 14 094 вакцинированных человек заболели 13 (0,1%). Без тяжёлых случаев. В группе же плацебо, состоящей из 4902 участников, заболели 47 (1%), 20 из которых перенесли болезнь тяжело или с умеренной степенью тяжести.



Вот вам ещё пример. Думаю, ни для кого не секрет, что мы поставляем нашу вакцину в другие страны. Если по большим государствам пока что рано делать выводы, то в маленьких ситуация уже очевидна. Население государства Сан-Марино – чуть меньше 35 тысяч человек. Мы начали поставлять туда вакцину в конце февраля. На тот момент там заболевало в среднем по 35 человек в день. С 24 июня по 7 июля там заболели всего два человека. В Сан-Марино вакцинировано 66% населения.



Вывод: частично верно.



Миф №8. Первую прививку делают нормальным препаратом, а вторую – уже другим, который хуже.



- Сама система логистики и отчетности по вакцине полностью исключает такую возможность. Изначально на одного человека приходит две дозы одного и того же препарата. Честно говоря, даже предположить не могу, зачем врачам нужно было бы подменять вакцины? Ведь учитывая, что чем больше заболевших, тем больше и нагрузка на медиков, мы таким образом только создавали бы себе лишние проблемы. И где в этом логика?



К тому же, пациентам никто не завязывает глаза, когда делают прививку. Ампулу открывают здесь же, прямо при вас. Так что же мешает вам посмотреть название препарата? Или даже сфотографировать его, если так нужно, чтобы потом сравнить с последующей дозой вакцины.



Вывод: неверно.



Миф №9. Привитый человек всё равно может являться распространителем инфекции, значит, вакцинация теряет смысл.



- Да, действительно, несмотря на прививку, вирус может находиться у человека в носоглотке и, в принципе, он может являться переносчиком инфекции для других людей. Но что касается смысла, мы вновь возвращаемся к коллективному иммунитету. Чем больше будет вакцинированных, тем меньше людей будет заболевать. То есть тут имеет место несколько отложенный по времени эффект.



Вывод: частично верно.



Миф №10. Российская вакцина разработана очень быстро, плохо изучена, поэтому небезопасна. После неё умирают даже молодые люди – от тромбоза и инсультов.



- Это не совсем так. Ведь что значит быстро? Да, конечно, прививку от КОВИДа пришлось разрабатывать очень оперативно. Но давайте не будем забывать об уже существовавших до этого наработках. Учёные многое сумели сделать, к примеру, когда была вспышка лихорадки Эбола. Да и SARS-CoV-2 – отнюдь не единственный в семействе коронавирусов, с которыми уже сталкивались учёные и медработники. К тому же, понимая, что получить эффективную вакцину просто жизненно необходимо в кратчайшие сроки, на её разработку государством были потрачены огромные суммы.



Что же касается тромбоза, инсультов и прочего. Я, например, пока не знаю ни одного официального случая подтверждения подобных последствий от прививки. Зато примеров смерти даже молодых людей от коронавируса, увы, могу назвать множество.



Вывод: частично верно.



Миф №11. Нельзя вакцинироваться людям с онкологией. К тому же, их вирус «не берёт».



- Это в корне неверно. Во-первых, накопленные в течение многих лет данные о прививках против гриппа показывают, что пациенты с онкологией вполне способны устанавливать защитный иммунный ответ на вакцину. Это подтверждают даже международные сообщества онкологов, которые сформулировали рекомендации по вакцинации и от новой коронавирусной инфекции. Онкологи также отмечают в своих исследованиях, что преимущества вакцинации значительно перевешивают риски.



А вот о том, что вирус «не берёт»… Знаете, еще до недавнего времени многие медики считали, что так оно и есть. Но в конце июня американских учёных ожидал неприятный сюрприз во время исследований. Связано это, скорее всего, с мутациями вируса. Предыдущей форме для того, чтобы внедриться в клетку, нужно было зацепиться за фермент АСЕ2, который находится на поверхности клетки. Учёные взяли раковые клетки человека, у которых этого фермента нет, но мутировавший вирус смог проникнуть-таки в них в обход стандартной схемы. Пока неизвестно, может ли такое быть в реальных, а не в лабораторных условиях, но то, что вирус, скажем так, совершенствуется и ищет всё новые способы проникновения в клетки, это факт. Теорию эволюции ещё никто не отменял.

Вывод: неверно.



Миф №12. Если у человека аутоиммунные заболевания или аллергия, то делать прививку нельзя.



- Эти заболевания не являются противопоказаниями к вакцинации. Но прививку действительно нельзя делать, к примеру, во время обострения. Ну и конечно, в любом случае к каждому такому пациенту нужно подходить индивидуально, соблюдая осторожность и тщательно взвешивая все риски.



Вывод: частично верно.



Миф №13. Ковид не опаснее гриппа.



- Чтобы развеять этот миф, достаточно сравнить всего лишь несколько цифр. По данным ВОЗ, летальность от сезонного гриппа составляет меньше 1%. Теперь по КОВИДу. На 12 июля всего в мире заболело 186,8 млн человек, умерло 4,031 млн (это 2,1%). То есть летальность как минимум в два раза выше. Понятно, что эти данные приблизительные, потому что в разных странах ведут статистику по разному, но общую картину они показывают. Что же касается заразности, то и здесь КОВИД лидирует. В среднем каждый человек, заболевший коронавирусом, заражает 2,2 людей, больной гриппом – 1,3. А новые штаммы, как я уже говорил выше, ещё более заразны.



Безусловно, и грипп – заболевание опасное, причём, как и коронавирус, в основном своими последствиями (потому мы и делаем вакцины от гриппа вот уже в течение нескольких десятилетий). Но КОВИД тут явно его превзошёл.



Вывод: неверно.



От автора



Спорам приверженцев вакцинации и ярых антипрививочников уже на самом деле много лет. В России, например, в 18 веке, когда население начали вакцинировать от оспы, след от прививки в народе называли «печатью антихриста». Матери, проявляя завидное усердие, пытались даже оттереть этот след всеми способами со своих чад, даба избавить их от происков дьявола.



Но такое невежество проявляли не только у нас в стране. Есть, например, миф, которому уже 200 лет. О том, что после прививки могут вырасти рога. Он родился не где-нибудь «в народе», а в Лондонском королевском обществе. А история возникновения этого мифа такова. Вслед за китайцами (заслуги которых в деле вакцинации почему-то мало кто вспоминает, а ведь они делали прививки, правда немного другим способом, еще в 10 веке), озаботились проблемой и европейцы. Английский врач Эдвард Дженнер в конце 18 века применил вакцинацию от оспы впервые в Европе.



Он использовал в качестве активного вещества вариант коровьей оспы, который не представлял опасности для человека, но способствовал выработке иммунитета к заболеванию. Первыми учёный медик привил 11 детей, включая своего сына. Написал о своём опыте в Лондонское королевское общество. Учёные мужи ответили ему, что прививка на основе коровьей оспы может стимулировать рост рогов. Опыт последующих поколений врачей доказал, что Дженнер оказался прав. Оспа оказалась побеждена, были спасены миллионы жизней. А вот рога с тех пор ни у кого из привитых так и не выросли.



Сейчас антипрививочники, а вернее всего те, кто пытается ими манипулировать, используют новую фишку. Говорят, что вместе с вакциной от коронавируса нам в кожу внедряют микрочипы, по которым государство впоследствии будет контролировать наши действия. Честно говоря, версия не выдерживает никакой критики даже при самом поверхностном рассмотрении. Во-первых, потому что совершенно непонятно, как и за счёт чего эти чипы будут питаться (перпетуум мобиле, насколько я помню, пока так и не было изобретён, а значит любому устройству необходима энергия для работы). А во-вторых, зачем нашему государству ещё какие-то чипы, если, по сути, практически у каждого из нас он уже имеется. В виде мобильного телефона. По нему можно отследить что угодно и когда угодно.



Ну, а если серьёзно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет вакцинацию одним из самых важных достижений медицины в истории, а вот недоверие к прививкам – в списке самых глобальных проблем в здравоохранении.



Кстати

6 июля научный журнал «Nature» (британский журнал, в котором публикуются исследования в основном естественно-научной тематики, один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов мира – прим.авт.) опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.

В материале также говорится о том, что, согласно апрельскому пресс-релизу Института Гамалеи, данные 3,8 млн граждан России, вакцинированных двумя дозами, указывают на эффективность в 97,6%.

При этом о схожих процентах эффективности в предотвращении симптоматического COVID-19 (97,8%) и 100% в предотвращении тяжелых заболеваний российской вакцины свидетельствуют и данные минздрава Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Ведомство привело сведения о 81 тыс. жителей, которые получили обе дозы препарата.



Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.



Российская вакцина от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" получила регистрацию уже в 64 странах, из которых уже свыше 40 стран получили первые поставки препарата и начали его применение. Ряд стран будут производить "Спутник V" на своей территории, при этом крупнейшим производителем станет Индия – на её долю придётся около 60% вакцины.

Однако, в самой России вакцинация по-прежнему идёт ни шатко, ни валко – по словам вице-премьера Татьяны Голиковой такими темпами мы будем прививать Россиян полтора года. По доле вакцинированного населении Россия занимает 74 место мирового рейтинга с показателем в 12,52% (по состоянию на 06.07.2021).

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