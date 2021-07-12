Актриса Шарлотта Рэмплинг: Бывают ситуации, когда мужчина беспомощен перед женщиной

Аргументы Недели → Интервью 13+

12 июля 2021, 16:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Тесса Шарлотта Рэмплинг… Британская актриса, которою просто обожают во Франции! Для нее нет запретов в кино: она великолепна в роли любящей жены, сумасбродки или женщины, которая прошла концлагерь. Российский зритель знает актрису по таким культовым картинам, как «Ночной портье», «Эйфория», «Декстер», «Красный воробей»… Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит своих французских коллег за помощь в создании интервью.



- Мадам, есть темы, которые вы не станете обсуждать с журналистами?



- Я всегда была за свободу во всем. Но я имею свои тайны, которые незачем всем знать. Я не стану рассказывать о личных моментах своей жизни. Да. И вам с этим придется смириться.



- Вы говорите о свободе. А что для вас – свобода?



- Я – защитник свободы во всем! Я выбираю только те картины, которые помогают открыть во мне новые ресурсы, желания… Мне нравится изучать жизнь… Свою жизнь и других людей. Никогда не держалась за карьеру, а просто выбирала то, что близко мне. Выбирала на уровне интуиции. И всегда была свободна.



- Вы сыграли в картине «Макс, моя любовь». Женщина, которая влюблена в шимпанзе… Достаточно откровенно. Вас ничего не смущало в этой картине?



- А что меня могло смущать? Все странное и необычное мне подходит. Это уже старый фильм, а его до сих пор помнят. Я сделала правильный выбор.



- Ваши молодые годы пришлись на 60-е. Какое это было время?



- Богемное. Это время сексуальной революции и развития экономики. Я вела довольно свободную жизнь: много денег, соблазнов, новизны…



- Что значить любить?



- Это прекрасное чувство: ты понимаешь, что каждая клеточка твоего тела наполнена любовью, нежностью… Ты ощущаешь, что дышать не можешь полной грудью, когда он рядом. Тебе нравится соблазнять и видеть, как он становится беспомощным от твоих чувств… Да, мужчины бывают беспомощны, когда влюблены.



- Вы более 30 лет живете в Париже. Этот прекрасный город стал для вас своим?



- Я всегда чувствую себя иностранкой. Мне нравится ею быть.



- У вас сложный характер? Как вы считаете…



- Мне часто задают такой вопрос, но он вызывает улыбку. Я – свободна. Я могу создавать впечатление… сдержанной женщины, но это не совсем так.



- Какой фильм вы считаете звездным в своей карьере?



- Пожалуй, «Ночной портье». Я была молода и у меня совсем не было денег… Когда предложили поучаствовать в картине «Ночной портье», то мне роль показалась странной… Но я интуитивно чувствовала, что должна принять приглашение. Эта картина оказалась звездной в моей жизни.



- Благодарю.

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