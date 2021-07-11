Кинорежиссер Франсуа Озон: Просыпаться стоит во имя любви

Аргументы Недели → Интервью 13+

11 июля 2021, 10:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Французский кинорежиссер Франсуа Озон прекрасно знаком российскому зрителю по картинам «8 женщин», «По воле Божьей», «Бассейн», «Молода и прекрасна»… Новый фильм «Все прошло хорошо», который режиссер представил на нынешнем Каннском кинофестивале тоже обещает быть замеченным зрителями: речь идет об эвтаназии и о любви. Впрочем, в картинах Франсуа Озона всегда присутствует любовь. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит французских коллег за помощь в подготовке интервью.

- Что для вас есть любовь?

- Это то, ради чего стоит просыпаться каждое утро. Мы все живем во имя любви. Французы очень любят обсуждать эту тему – она популярна… Впрочем, как и тема секса. Я всегда считал, что узнать и понять человека можно только через чувства и секс…

- А взаимность важна?

- Разумеется. Секс без взаимности – продажа, преступление… Секс нужно любить, о нем стоит говорить.

- Вы эмоциональный человек?

- Думаю, что вполне. Я всегда говорил, что стоит все высказать открыто и эмоционально, чем улыбаться лживо и хранить недовольство в себе. Я придерживаюсь такой позиции.

- В ваших картинах есть определенная недосказанность. Вы оставляете ее зрителю?

- Я люблю задавать вопросы. Мне нравится искать ответы на вопросы. Я даю право зрителям находить ответы самим. Я режиссер вопросов.

- Вы часто ходите в кино смотреть чужие фильмы?

- Нет. И тут дело не в высокомерности, а в том, что я люблю больше читать книги… Да, я использую время на прочтение книг, на то, чтобы узнать людей… Люблю приходить в книжный магазин и наблюдать за людьми… Очень много интересного можно увидеть…

- Например?

- Характер человека, его взгляд на жизнь… Даже можно узнать, о чем он думает. Это зависит от выбора им книги.

- Что вы знаете о российском зрителе?

- То, что вас интересует французское кино. Это очень приятно. Я знаю, что мои картины смотрят в России и всегда волнуюсь о том, как примут мой фильм. Спасибо, но мои картины принимали всегда хорошо.

- Благодарю.

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