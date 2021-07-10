Академик Михаил Флинт: «Черная дыра» борьбы с коронавирусом в Архангельске»

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10 июля 2021, 18:51 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: tass.ru

Как уже писали «АН», Роспотребнадзором по эпидемиологическим показателям была прервана арктическая экспедиция под руководством академика Михаила Флинта. Научное судно «Академик Мстислав Келдыш» со 116 людьми на борту вернули из Карского моря в Архангельск. Научный состав и судовую команду после тестов на ковид четко рассортировали: при отрицательном показателе поместили в режим изоляции в санаторий, при положительном – принудительно доставили в несколько архангельских больниц соответствующего профиля. В том числе и в специализированный ковидный корпус Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №4».



- В 1960 году, мне было ровно 11 лет, и я попал с тяжелым инфекционным заболеванием в больницу города Кызыла в Туве. Соедините место и время – старшее поколение поймет. Так вот, там 60 лет назад больница была лучше, аккуратнее и чище, чем то медицинское учреждение, в которое нас привезли. Это Архангельск, форпост России в Арктике, 350 тыс. населения, важнейший морской порт, огромное количество приходящих в порт на судах и приезжих по земле. И в этом стратегическом для страны арктическом городе – «черная дыра», архангельская городская больница №4. Ковидная больница! Во время, когда угроза ковида для общества и экономики растет, – возмущается по телефону Михаил Флинт.



По его словам, «самое ужасное, что я сразу увидел – больные, задыхающиеся кашлем, потные и синюшные, лежат в одной, подчеркиваю в одной палате на соседних кроватях с теми, у кого пока только тесты показали положительный результат. Возможно, с вполне здоровыми людьми! На мой взгляд, это даже не непрофессионализм – это пренебрежение, что в любой работе хуже всего! Я по второму образованию врач-эпидемиолог, и могу адекватно оценить ситуацию, но когда я предложил заглянувшему на минуту врачу хотя бы переместить больных в пределах одной двухсекционной палаты: в одну часть явно больных, во вторую – безсимптомных, начальство сбежало, просто исчезло и все. А угрюмые сестры на мою просьбу, все-таки позвать врача, никак не реагировали».



Академик Флинт говорит, что в ковидном корпусе 4-ой больницы для больных нет ничего.



- Попросили полотенца. Нам ответили, что больные архангельцы сами приносят. Попросили мыло, ведь пандемия, ковидная больница, постоянно надо мыть руки, ответили: «свое надо иметь». Про туалетную бумагу мы и не спрашивали – судя по ее тотальному отсутствию та же история. Соответственно и в самих сортирах, как в тамбуре электрички лет 30 назад, шибает так, что не войдешь. Дезинфекции при обслуживании больных практически никакой. Мне принесли откуда-то градусник с «чужой» температурой 37.8, на моих глазах градусник из подмышки одного больного сразу давали другому, даже не стряхивая. Пришлось самому его дезинфицировать. Лекарств, кроме арбидола, говорят, нет. КТ … – медсестры даже не поняли, про что я спрашиваю. Палаты не проветриваются, как положено, воздух спертый, жара дикая, что особенно тяжело для больных. Я подошел к уныло висевшему на дверном косяке градуснику – +31С. Было 7 часов вечера.



Михаила Флинта понять можно, в Москве таких больниц, пожалуй, не осталось, но еще лет двадцать назад можно было найти такие «дома призрения». На крупные города денег, чтобы привести все в порядок хватило, на Россию остальную уже почти не осталось.



«Когда мы начинали это интервью, Вы меня спросили – А они знали, кто Вы – имея в виду мой академический статус и прочее. Так вот, я Вам отвечу – знали, и не только про мой статус, но и про статус тех научных сотрудников и членов экипажа научного судна, которые поступили вместе со мной в эту больницу. Узнали про наш главный статус, как только открыли наши паспорта. Мы Граждане Российской Федерации и на основании этого статуса вправе требовать к себе внимательного и квалифицированного отношения в любой ситуации, а в сложной, тем более. А зачем он тогда нужен?»



«Что меня потрясает – продолжает Михаил Флинт. - Я читаю сводки про бесконечные красивые, даже помпезные инициативы, связанные с развитием арктического региона нашей страны. И про привлечение и закрепление населения в Арктике много говорится. Там, где приводятся бюджеты – это сотни миллионов, миллиарды и десятки миллиардов рублей. А там, где не приводятся, цифры, скорее всего, еще более впечатляющие. Что, из этих миллиардов нельзя найти средства на то, чтобы обеспечить трудолюбивым и терпеливым северянам условия соответствующие их главному статусу Гражданина Российской Федерации? Что хотите – не верю. Не верю, что нельзя хотя бы ковидные больницы в период пандемии обеспечить минимумом необходимого. Во всем Архангельске примерно десять приборов КТ, и в трех ковидных больницах, где размещены люди с «Академика Келдыша» - ни одного. Необходимого набора современных лекарств, для поддержания больных коронавирусом, нет. Вся надежда здесь на арбидол, давно признанный бесполезным в этой ситуации».



Кстати, после поднятого академиком скандала и звонков из Москвы, «келдышевцев» из больницы №4 ночью перевели в госпиталь для ветеранов, который перепрофилируют под войну с ковидом. Хороший госпиталь с квалифицированным и доброжелательным персоналом. Но проблемы-то те же – нет современных специфических лекарств, нет и КТ.



«Вы меня спрашиваете – ну вас же перевели, и госпиталь хороший, что же Вы, Михаил Владимирович, так возмущаетесь? Возмущаюсь потому, что нас-то перевели, а «ковидный ад» остался».



Да, «ад» остался. И архангельцы, которые не ветераны, не академики, не океанологи в этот «ад» могут легко попасть. И им надо иметь вещмешок с полотенцами, мылом, туалетной бумагой и запасом специальных лекарств от ковида и приготовиться переносить тяжелую болезнь в «условиях Сахары». Они остаются один на один с медициной для плебса, бессмысленной и беспощадной…



«Почему Александр Васильевич Суворов был великим полководцем? – заканчивает наше интервью Михаил Флинт - Не в последнюю очередь потому, что он знал нужды солдат и поэтому малыми силами мог одерживать большие победы. Не верно давать советы профессионалам, но здесь я нарушу свой принцип. Я настоятельно рекомендую Министру здравоохранения Архангельской области, может быть вместе с кем-то из высоких чиновников обширной администрации Губернатора, провести в больнице №4 одни сутки, но обязательно инкогнито. Министр по образованию и медик, и военный, что важно для таких ситуаций, как эпидемия. Этих суток будет вполне достаточно, чтобы он не только многое понял, но и почувствовал.



Многие из тех, кто прочтет этот материал, спросят меня или своих коллег – стоит этот случай такого пафоса? В других же больницах Архангельска все более или менее нормально. Вспомню одно дадзыбао Мао Дзэдуна, который был несмотря ни на что мудрым руководителем. Звучит это просто: «Если мусор не выносить – он останется». И мусор надо выносить. Более или менее не годится. Никто не знает, сколько нам жить в условия пандемии».

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