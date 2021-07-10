Марион Котийяр: Я довольна своим настоящим, а о будущем глупо думать

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 июля 2021, 18:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: East News

Прекрасная Марион Котийяр, как ее называют французы. Знаковой работой для актрисы стала роль Эдит Пиаф в картине «Жизнь в розовом цвете». Как говорит сама Марион: «Эдит словно вселилась в меня!» Видимо, легендарная французская певица до сих пор «помогает» Марион Котийяр: фильмы с ее участием становятся культовыми. И нынешний Каннский фестиваль стартовал с фильма «Аннет», где блистает актриса. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит французских коллег за помощь в создании интервью.

- Мадам, вы должны быть благодарны Эдит Пиаф, что она «поспособствовала» вам в карьере. Я говорю об успехе фильма «Жизнь в розовом цвете».



- Да, я благодарна! И не скрываю это. Долгое время была многообещающей актрисой. И это очень изматывало меня. Я видела, как мои коллеги играют у известных режиссеров и думала, что удача, явно, не на моей стороне. Был момент, когда я сказала всем, что ухожу из своей профессии. Но, к моему счастью, судьба уготовила мне шанс – картину «Жизнь в розовом цвете». Я и думать не могла, что этот фильм так понравится зрителям и критикам.



- Как вы обычно готовитесь к роли? Есть ли специальный рецепт?



- Я, видимо, зануда. Мне нужно все досконально изучить. Если я играю женщину легкого поведения, то я непременно изучу все ночные бары! А когда готовилась к роли Пиаф, то знала все, все о ней! Я слушала сутками ее песни, читала много литературы, разговаривала с ее биографами. Это было интересно. И было страшно. В какой-то момент мне показалось, что ее дух вселился в меня! И он руководит моими действиями. Но я объяснила такое наваждение просто – погружение в роль!



- Мадам, вы снимались у Вуди Аллена. Его фильм «Полночь в Париже» получил много положительных отзывов. Что вас поразило в работе с ним?



- Это же Вуди Аллен! Все! Меня поразило все! Он давал мне право свободно выразить себя. Он – прекрасный и понимающий режиссер, который очень, очень уважает артистов.



- Вы помните себя в детстве?



- Я помню свои ощущения… Они были немного безумными и любопытными. Главное – не помнить что-то конкретное… Нужно помнить свое восприятие той действительности.



- А что осталось от маленькой девочки в вас?



- Думаю, что любопытство! В человеке должно присутствовать любопытство и страсть.



- Вы спокойно относитесь к постельным сценам в фильмах? Например, в картине «Союзники», где вашим партнером был Бред Питт, у вас достаточно много таких сцен. У вас не было неловкости?



- Неловкости? Нет! У нас все прекрасно получалось с Бредом. Мы оба профессионалы. Конечно, заниматься любовью, даже на съемках, очень сложно. Много людей присутствуют рядом (улыбается). Но режиссер так умело выстроил хореографию сцены, что мы понимали, что это только работа! Мы знали всю последовательность каждого движения и отчетливо понимали, что происходит с нашими телами. Я никогда не буду против постельных сцен в кино! Это же просто работа!



- Мадам, если честно, то вы мечтали о Голливуде?



- Конечно, честно! Нет! И это не ложь. Я просто не верила, что такое возможно! Я работала обычной французской актрисой и вдруг!!! Мне открылись двери в Голливуд! Это реальное счастье. Я просто приехала, отработала и улетела обратно в Европу. Да, мне повезло.



- Есть ли такой фильм, который бы вас раздражал? Я спрашиваю о ваших картинах.



- Нет. Я люблю свои фильмы. Сложно было работать в картине «Заражение». Съемки проходили в Гонконге. Там совершенно ужасная экология! Иногда просто невозможно дышать! Все утопает в пыли и выхлопах от машин. Лично мне было сложно работать в таких условиях.



- Вы всегда выглядите очень элегантно. У вас есть свой стиль. Вы много времени тратите на себя?



- Нет. У меня практически мало времени для себя. Я постоянно работаю. А если удается выкроить немного времени, то я его уделяю семье. Я не думаю, что специально выбирала себе стиль. Мне нравятся модельеры, которые дают женщине почувствовать себя мистической и загадочной. Например, Dior.



- На что в жизни вы бы могли, не оглядываясь, потратить свое время?



- Конечно, на семью! И еще на танцы. Да!



- Вы довольны своим настоящим?



- Вполне. А о будущем глупо думать.



- Благодарю.

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