Алексей Демидов: о «Большом небе», профессии пилота и дружбе

Аргументы Недели → Интервью 13+

4 июля 2021, 16:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Уже вторую неделю на ТВ идет сериал «Большое небо», который рассказывает о жизни двух друзей-летчиков. Тема, к счастью, не избитая: не так уж много картин, которые были сняты профессионально. Сериал «Большое небо» показал жизнь и работу пилотов «изнутри» и очень правдиво.

Я имею определенную страсть к профессии пилота: мой супруг 30+ лет своей жизни посвятил большому небу и большой авиации. Это он сегодня обучает будущих летчиков, а начало его карьеры, после Сасовского летного училища гражданской авиации, начиналось именно так, как у героя Сергея Ющенко, которого великолепно исполнил Алексей Демидов.

Суть в том, что большинство российских картин о пилотах, увы, оставляют желать лучшего: да, вроде, «картинка» красивая, сюжет занимательный, но, право слово, стыдно смотреть… если что-то понимаешь в этой профессии.

Пример? Пожалуйста! Был такой сериал как «Пилот международных авиалиний»… Я понимаю, что сюжет больше о человеческих отношениях, но главные герои – летчики, и, конечно, работа их показана. Право слово, но стыдно было смотреть, когда командир, в исполнении Александра Домогарова, во время аварии, простите «сиганул» в окно, чтобы помочь пассажирам эвакуироваться. Смелый поступок, но за такое в большой авиации просто увольняют: обычно, в такой ситуации первым покидает самолет второй пилот! Но главное – зачем покидать командиру самолет через «форточку» если есть дверь (с надувным трапом, который срабатывает автоматом при открывании двери)? Да и второго пилота, которого сыграл Кирилл Сафонов, стыдно сказать, но погоны были «к верх ногами»… Видимо, был очень «профессиональный» консультант у съемочной группы. Может, стоило бы создателям сериала посмотреть шедевральный фильм «Посадка на Гудзоне» - как должен работать профессиональный пилот…

Что касается «Большого неба», то тут явно консультировали актеров ассы авиации. Любо дорого смотреть!

Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с исполнителем главной роли в сериале «Большое Небо» Алексеем Демидовым.

- Алексей, сложно играть пилота?

- Это моя работа. Интересно было играть, жить жизнью людей такой замечательной профессии. У нас, разумеется, были консультанты: два прекрасных пилота, с огромным опытом, и большим количеством часов налета. Снимали мы во Владимирской области, в городе Киржач. Там есть местный маленький аэропорт: вот там и работает один из наших консультантов… Другой – крутой пилот, работает в иностранной компании большой авиации. Учиться было интересно: узнал, что самое главное, на что во время съемок мы должны обратить внимание – бортовые компьютеры. Понятно, что за штурвал нас никто не сажал, а все полеты снимали на земле, на тренажерах.

- Что самое сложное было в период съемок?

- Я хотел все сделать точно, как работают профессионалы. Для меня это было очень важно! Волновался, что если «не так», то стыдно будет перед людьми, которые посвятили свою жизнь профессии пилота. Слава Богу, получилось.

- Ваш герой существует в реальной жизни? Или это образ собирательный?

- И собирательный, и есть человек, с которого я «списал» характер, отношение к жизни, женщине… Он живет на моей родине, где я родился и вырос (Нижний Новгород.- прим. АН). Честность, порядочность ко всему: он не мог бы жить дальше, если бы пошел против совести. Да, к сожалению, таких людей осталось не так уж и много – прямолинейных, честных, конкретных…

- Алексей, а что было самое приятное на съемках?

- Съемки были замечательные! Мы так сдружились с группой, что стали практически одной семьей. Работали по 11-12 часов, конечно, уставали, но вечером все собирались вместе: жарили шашлыки, готовили вкусные ужины, разговаривали, смеялись… Отдыхали душей и сердцем!

- Благодарю.

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