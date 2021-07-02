Танкист Николай Борисов: «Я выжил и снова научился ходить, несмотря на 30-ти сантиметровый разрез в ноге»

Аргументы Недели → Интервью 13+

2 июля 2021, 16:05 Мария СИВАК

Фото: личный архив

Мы продолжаем нашу серию интервью с участниками войны. Наш сегодняшний герой – танкист Николай Николаевич Борисов, почетный гражданин Воронежской области. Человек, прошедший войну. Ему 96 лет. Несмотря на преклонный возраст, Николай Николаевич активен, бодр и молод душой. Во время интервью он постоянно шутил, активно жестикулировал и много смеялся. Когда мы более детально расспрашивали о войне, ветеран подскакивал с дивана, хлопал себя по коленям и эмоционально продолжал историю. И всё глубже погружался в свои воспоминания...



«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»



Родился Николай Борисов 3 ноября 1924 года. Родители были простые люди, жили небогато. Маленький Коля много времени проводил на улице и любил похулиганить. Закончил 8 классов, потом пошел работать в колхоз.



- Однажды 22 июня 1941 года я уже спозаранок поработал и прибыл домой. Мама сказала, что какое-то важное сообщение будет по радио передаваться. И в 12 часов я был свидетелем речи наркома иностранных дел, Вячеслава Михайловича Молотова. Он сказал, что фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая отечественная война. Запомнились последние слова в его выступлении: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами»! Я эти слова запомнил и достойно исполнил их в последующей службе, и на войне в первую очередь.



А потом пришла повестка из военкомата. Николаю предложили учебу в танковом училище. Без раздумий дал согласие на зачисление в первое Горьковское танковое училище. Там он проучился 11 месяцев.



- 27 сентября 43 года я окончил это училище на отлично. А затем в составе учебного подразделения получили танки Т-34 на Горьковском танковом заводе. В начале декабря прибыли на фронт, в район Киева. Отец дал наставление перед отправкой: «Коля, запомни, мелочей в жизни не бывает. Придерживайся в жизни этого мнения, и все будет в порядке».





Лицом к лицу со смертью



Первый свой бой Николай Николаевич вспоминает тяжело. Говорит, «боевое крещение прошло очень необычно».



- Командир батальона отдал неверный стратегический приказ. В тот день мы должны были пойти в атаку и овладеть населенным пунктом на Украине, в районе города Бердичева. И первая же моя атака сорвалась. Сначала меня оставили в резерве, а потом и вовсе в бою семь наших танков сгорело. Командир отдал приказ пустить в разведку слишком много техники. Я уже тогда понял, что нельзя так сразу кидаться в атаку.



Страх смерти, признается Николай Николаевич, не преследовал никогда. Смерть забирает только тех, кто ее боится. Да и в нашей победе ветеран никогда не сомневался, еще со слов Молотова был уверен, что мы выиграем войну.



- Но однажды я все же чуть не встретился лицом к лицу со смертью. Мы выполняли особую задачу, находились в тылу у немцев, и по пути заскочили в какой-то населенный пункт. Стояла ночь. Гляжу, а там целая колонна немецких танков и мы одни. Я говорю водителю: «Савин, ну что там»? Он отвечает: «Командир, нам тут кажется капут». В переводе на немецкий язык «Конец». Но я и раньше еще это понял. А тут подтверждение поступило. Я сказал: «Нет, дорогой мой, капут не будет. Подъем!» и начали стрелять по вражеским танкам.



- Видел как немцы, выскакивая в нижнем белье, садились в танк. Начали стрелять по колоне. Попали в корпус нашего танка. Машина загорелась, внутри уже начали взрываться снаряды. Мы еле выскочили. А потом побежали что есть сил. Чудом спаслись.





А есть ли любовь на фронте?



Николай Николаевича вспоминает, как его чуть не ранили. Во время очередного боя его танк снова подбили, и осколок попал в ногу. Помощь своевременно оказать не смогли, только через неделю доставили в лазарет.



- Мне хотели ампутировать ногу, на которую пришлось ранение,- рассказывает ветеран. – Я не давал согласие врачам, кричал, писал отказы. Они крутили у виска, потому что я мог умереть в любой момент и все равно не соглашался на операцию. Я был убежден, что ногу можно сохранить и стоял на своем. И вот один их хирургов сдался и согласился провести операцию по извлечению осколка с сохранением ноги. Военврач сказал мне: «Проживешь 3 дня, значит, жить и дальше будешь». Я выжил. И снова научился ходить, несмотря на 30-ти сантиметровый разрез в ноге.



Однажды во время лечения Николай познакомился с медсестрой Гретой Грановской. Между ними завязалась трогательная история любви. Она выхаживала его, стараясь уделять побольше внимания... А потом, когда солдат пошел на поправку, сбегала вместе с ним гулять по рынку и кушать фрукты.



- Дальше, к сожалению, ничего не сложилось… Потому что мне на войну надо было идти – меня признали здоровым. Я снова пошёл на фронт. Так что, никаких тут сентиментальностей… Но представьте себе, через 20 лет я получаю от нее письмо. Через 20 лет! От моей Греточки! Я на тот момент уже подполковником стал, академию закончил. Пишет она мне «Здравствуй, мой хороший человек! Коля, я нашла тебя! Оказывается, ты начальник уже и служишь в армии». И так далее. Она рассказала, что сейчас живет во Львове, вышла замуж и все также продолжает работу в госпитале. Я думаю, она любила меня…



Война и ее последствия



Война, безусловно, оставила не только приятные воспоминания о былой любви и фронтовой дружбе, но и психологические травмы. Николай Николаевич признается, что с тех пор, как прошла война, он не пил больше воду. Только компот и чай. Не может по-другому, такой своеобразный отпечаток наложила война.



Также после войны Николай Николаевич хотел оставить службу, уйти. Но не смог. Три раза писал рапорт об увольнении, но как ценного сотрудника его не отпускал начальник. Служил потом около сорока лет на командно-штабных должностях.



- В свою очередь, я еще и парадник. На танках я прошел 12 парадов в Москве, проходя службу в Подмосковье в 4-ом корпусе, а затем, будучи ветераном, в 73 года я прошел на параде уже пешком. Знаю, что такое идти по брусчатке. В 2015 году я был почетным ветераном на параде и на приеме у президента. Имел честь встретиться с Владимиром Путиным, подарить ему собственную книгу, ну и получить поздравления.





«Никому не хочу пожелать проверить свой патриотизм, особенно на войне»



Ветеран признается, что Родина для него – самое ценное, что только может быть.



- Особенно волнует меня молодежь. Потому что я постоянно встречаюсь со школьниками и студентами. Я стараюсь всячески показывать своим примером, что Родина у нас одна. И я не понимаю, когда ученик школы мечтает закончить ВУЗ и смотаться заграницу. Нужно быть патриотом своей страны. Но никому не хочу пожелать проверить свой патриотизм в деле, особенно на войне. Я желаю нашей молодежи мирной жизни. А самое главное, счастливой!



Сейчас Николай Николаевич Борисов работает председателем Совета Ветеранов Центрального района. Он хочет как можно больше общаться с нашей молодежью и чтобы люди помнили о войне не только 9-го мая. Это необходимо, чтобы не повторять ошибок прошлого!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости