Анне Вески: «Я делаю то, что мне нравится»

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 июля 2021, 16:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Прибалтийский шарм, обаяние, стиль и совершенная любовь к профессии – все это Анне Вески. За это певицу любят и в России, и в Прибалтике. «Я делаю то, что мне нравится, и всегда ищу маленькие радости в жизни!», - говорит Анне. Действительно, на позитиве и с песней по жизни легче преодолеть невзгоды. Специально для «Аргументы Недели» интервью с Анне Вески.

- Анне, вы всегда, как мне кажется, на позитиве и с улыбкой по жизни идете! Как удается сохранить чудное настроение в такой сложный период? Коронавирус, однако.

- Настроение, конечно, у меня бывает разное, но печали я не люблю. Необходимо в такое непростое время быть в хорошем настроении! Сложности разные бывают в жизни, но любить себя нужно! Себя, своих близких… Улыбаться неудачам и настраивать себя на позитивный лад. Без этого просто невозможно прожить!

- Анне, хорошее настроение – отлично! Но вы просто прекрасны! Смею сказать, что далеко не каждой женщине удается быть прекрасной… причин много. У вас есть секрет женской привлекательности, которым вы можете поделится с женщинами?

- Я всегда, даже с юных лет, старалась следить за собой. Для меня главное – качественные крема! Обязательно. Люблю делать дома косметические маски… Это всегда освежает кожу и поднимает настроение. Сказать, что я фанат – нет. Даже в уходе за собой надо иметь меру.

- Анне, вашему браку с Бенно (супруг Анне Вески, пр. «АН») уже более 30 лет! Вы когда-нибудь ругаетесь?

- Уже 38 лет! Конечно! И очень эмоционально! Можем разбить в пылу даже вазу! Но быстро «отходим» и смеемся. Мой супруг – мой директор. И это просто замечательно: он прекрасно понимает мою работу, ждет с гастролей, волнуется. Главное в семье – понимание и единение. Не думаю, что мужчина другой профессии меня бы так хорошо понимал. А еще в браке очень важны труд и терпение! Труд и терпение… много раз!

- Анне, я и предположить не могла, что прибалтийская женщина такая эмоциональная!

- Обычно, я держу свои эмоции при себе, но иногда могу и «зубы» показать.

- Анне, еще немного о личном… Вы любите сюрпризы от своего мужа?

- Как и любая женщина! Если речь идет о приятных сюрпризах и подарках. Люблю получать подарки от своего мужа, например, на день рождения! Он знает, что я люблю красивые ювелирные украшения и дарит мне их.

- Анне, насколько я знаю, но вы уже дважды бабушка. Хватает времени уделять внимание внукам?

- Конечно! Фредерик и Доменик – отличные парни, которых я обожаю и стараюсь проводить с ними больше времени.

- А они знают, что их бабушка популярная певица?

- Знают и слушают мои песни с удовольствием!

- Вот и повод поговорить о творчестве. Когда вы появились на советской эстраде, то моментально стали популярной. Ожидали такого успеха?

- До того, как я появилась на всесоюзной сцене, то уже имела популярность в Эстонии. Я очень хорошо помню «момент популярности»: выступила с песней «Королева розового сада»… Предстала перед зрителями в длинном платье и шляпе с огромными полями… Это было очень необычно и эффектно! Видимо, запомнилась зрителям. Так Эстония и узнала, что есть такая певица Анне Вески. Это первый этап моей популярности. А когда я работала в группе «Витамин», то ездила с гастролями в Москву по приглашению… Помню, у нас было всего несколько песен на русском языке, а остальные пели на эстонском. Но нас прекрасно принимали! И даже пригласили на крутое радио «Маяк» на интервью. Но всесоюзную популярность мне принесло выступление с Тынисом Мяги. Он прекрасный человек и многому меня научил: как разговаривать со зрителями, как зажечь публику… Прекрасный опыт. А потом появилась песня «Позади крутой поворот»… Мы пели ее вместе с Тынисом… Песня была очень и очень популярна: ее крутила по радио постоянно. И я поняла, что готова к сольной карьере. Так и пошло. И до сих пор я делаю то, что мне нравится!

- Анне, многие артисты сталкиваются с завистью коллег. Вы чувствовали что-то подобное, например, от российских коллег?

- Нет! Точно не чувствовала! Я не люблю конфликтовать и не хочу этого делать. И со мной никто не конфликтует. Какая зависть? Я приезжала и приезжаю с концертами в Россию, выступаю и уезжаю.

- Анне, в жизни каждого человека есть свои «крутые повороты». У вас их было много?

- Я не могу сказать, что жизнь мне преподносила «крутые повороты»… Я просто люблю то, чем я занимаюсь: никогда не думала о том, чтобы стать популярной, не «шла по головам», не плела интриги… Зачем? Нужно честно и с любовью делать свое дело.

- Вас просят в Эстонии спеть песни на русском языке?

- Просят. И я пою. Есть интерес к русскому языку в Эстонии.

- Вы следите за политическими событиями в мире?

- Конечно, я смотрю ТВ. Не могу сказать, что меня очень интересует политика. Думаю, что политику следует оставить политикам, а моя судьба – сцена!

- Видимо, вы совершенно счастливая женщина!

- Конечно! Да, я счастливая женщина: люблю и любима! Я живу в гармонии. Это и есть счастье!

- Благодарю.

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