Актриса Татьяна Борисова: «Мужчина должен быть выше женщины»

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 июня 2021, 12:15 Александр МАЛЮГИН

Фото: личный архив

Татьяна Борисова окончила ВГИК, мастерскую Георгия Тараторкина. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Будем знакомы», «Бумер», «Кобра», «Стервы, или странности любви», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Сердце капитана Немова», «Кровинушка», «Путейцы», «Свидетели» и др.



- Татьяна, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Помогает, конечно. Красота спасёт мир. А актёры должны быть красивыми, потому что публичные люди должны радовать своего зрителя. Даже если актёр не красивый, но он старается, раскрывается, он становится красивым. Актёр и красота – это одно и то же, это должно быть всегда вместе.

- Вы помните свой дебют в кино?

- Да, я помню. Я была на втором курсе, это был сериал «Будем знакомы». Я получила одну из главных ролей. Там ещё играли Наталья Антонова и Даниил Страхов.

- Вы снимались в картине «Сага древних булгар. Сказание Ольги Святой». Играли княгиню Ольгу в молодости. Что можете сказать о тех съёмках и о своей героине?

- Я совершено случайно попала на эту роль, по причине того, что режиссёр увидел моё сходство с Элиной Абрамовной Быстрицкой, которая играла княгиню Ольгу в возрасте. И её воспоминания о молодости, о том, как она познакомилась с князем Игорем, и как она потом мстила за его смерть – всё это играла я. Роль была потрясающая, ведь княгиня Ольга впоследствии была причислена к лику святых. В этом фильме играли великолепные артисты – Банионис, Будрайтис, Куравлёв, Глебов. Но на широкий экран фильм, к сожалению, не вышел.

- А почему?

- Не знаю, по каким-то причинам. Может, финансирование остановилось. Может, потому что режиссёр Булат Мансуров умер и некому этим заниматься. Лежит картина на полке. А жаль.

- Вам хотелось бы пожить во времена княгини Ольги?

- Да, конечно. Только в роли реальной княгини… Возвращаясь к съёмкам, помню, мы снимали смотрины, когда Ольга выбирала себе жениха. Снимали мы это в бане. Ну, раньше девицы особо не стеснялись парней, для них нагота была чем-то естественным. Это же было время язычества, верили в бога Перуна. Это потом уже, когда Ольга зашла в храм в Константинополе, и вышла оттуда с мыслью о христианстве, нравы на Руси стали постепенно меняться.

- Вы сыграли небольшую роль в «Моей прекрасной няне». А у вас в детстве была няня?

- Нет, не было. Меня воспитывали мама, папа, бабушки и дедушки.

- У вас была эпизодическая роль в картине «Лузер». А какого мужчину вы бы могли назвать лузером?

- Вруна, лжеца. Мне не нравится, когда мужчина не держит слова. Когда он становится на одну ступень с женщиной, потому что нормальный мужчина должен быть выше женщины.

- А какие качества вам нравятся в мужчинах?

- Мне нравятся честные, благородные мужчины, которые держат своё слово.

- А щедрость?

- Если у него есть возможность быть щедрым, конечно, это замечательная черта. А если у него нет такой возможности, откуда же он будет щедрым? Жлоб – это плохо. Если мужчина имеет возможность, и при этом он жадина, это грех даже.

- Как вы относитесь к мужчинам-актёрам? Алика Смехова однажды сказала мне в интервью, что актёрство – немужская профессия…

- Я воспринимаю актёров как мужчин. Актёрская профессия – это просто профессия. И нормальный человек зарабатывает этим себе на жизнь. Кто-то заигрывается, впадает в какой-то непонятный никому образ, но таких немного. В моём понимании актёр-мужчина – это мужчина, который имеет такую профессию. И всё.

- Как вы относитесь к мезальянсам, когда бедная молодая девушка выходит за богатого пожилого?

- Девушке просто повезло. Круто, классно! Если он ещё при этом хороший человек, он поможет девушке как-то в жизни реализоваться, увидеть то, чего она была лишена в детстве. Это как выиграть в лотерею. И это нормально, когда богатый помогает бедным.

- С кем из актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я снималась с Ниной Усатовой, Владимиром Долинским, Андреем Краско. в картине «Стервы, или странности любви», у меня там главная роль. Долинский играл моего супруга. Чем они поразили? С ними очень легко играть, они знают свою профессию. Они, в первую очередь, чувствуют партнёра. Они не играют сами по себе, не видя и не слыша никого вокруг. Могут подсказать по делу.

- А говорят, Нина Усатова – суровая женщина в личном общении?

- Не знаю, по-моему, она замечательная. Мы снимали на Красной поляне, в Сочи. Фильм получился хороший, его и сейчас часто крутят по ТВ.

- Чем вам была интересна роль в сериале «Кровинушка»? Где проходили съёмки?

- Съёмки проходили в Одессе. Мы снимали там натуру, а в Москве – павильоны. 230 серий, нам хватило одного лета. Я тогда ещё не была мамой, не знала, что такое материнство, но в этом фильме сыграла суррогатную мать. Проходила полсериала с накладным животом, играла беременную. Новые, неизведанные на тот момент ощущения. Вот год назад я родила ребёнка и порой сравниваю себя с той, которая снималась в «Кровинушке», и сама себе удивляюсь: как же я играла то, о чём не знала? Это сложно играть, не зная. Я училась у Георгия Георгиевича Тараторкина, и он нам всегда говорил: «Вы фантазируйте, вы представляйте!» А я тогда думала: а как же можно нафантазировать любовь, если никогда не испытывала этого чувства?

- В сериале «Две судьбы» вы сыграли журналистку. Как считаете, сложно быть журналистом?

- Профессия у вас сложная. Журналист – человек, который должен собирать информацию. А это делать непросто, потому что тебя могут послать куда подальше и не каждый это сможет вытерпеть. Надо иметь характер, настырность, надо не стесняться, не бояться. Это трудно, это не каждому дано.

- В сериале «Путейцы» вы сыграли проводницу. Освоили немножко профессию?

- Да, освоила. Интересно, что это было, когда мы только закончили снимать натуру в «Кровинушке». Мне тут же предложили роль в «Путейцах». И здесь натурные съёмки тоже были в Одессе. Что ж такое, подумала я, город меня не отпускает…

- А что, одесситы действительно особенные люди?

- Ну не знаю. Они пытаются хохмить, шутить. В Одессе живут замечательные, хорошие, добрые люди. Но каждый человек индивидуален, у кого-то есть чувство юмора, у кого-то нет. На Привозе шутят много.

- Трюки сами какие-нибудь выполняли?

- Нет. Меня однажды попросил режиссёр в картине «Кобра», который мы снимали на Мальте, прыгнуть со второго этажа. Но я отказалась: у меня была травма колена. Представляете, упала, когда шла на примерку костюмов к роли княгини Ольги. Думала, ногу сломала. А мне лететь через два дня на Мальту. Врачи не разрешали, но я всё равно полетела. А трюки выполнял каскадёр. Есть такая профессия.

- Вы сыграли психолога в картине «Тихие люди». Вы сами хороший психолог?

- Мне кажется, да. Чем старше, тем мы как психологи становимся всё лучше и лучше. Больше разбираемся в людях. Но, бывает, и ошибаюсь.

- А верите во всякие предсказания, гадания?

- Считаю это ересью и большим грехом. Стараюсь в это не вникать. Зачем знать своё будущее наперёд? Для чего? Так не интересно. Лучше жить и не знать, что будет.

- Какие драгоценные камни и металлы предпочитаете?

- Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Конечно, мне нравятся бриллианты. Ещё изумруды, сапфиры. Из металлов – золото. Любое – белое, жёлтое, розовое.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Бренд - это хорошо, это классно. Но просто их сейчас так много стало, много новых дизайнеров, которые делают очень качественные вещи. Такой погони за брендами, как раньше, когда дизайнеров было немного, наверное, сейчас вообще нет. Для меня главное, чтобы вещь была просто качественная.

- Вы шопоголик?

- Если нахожусь где-нибудь заграницей, я люблю походить по магазинам. В Москве хожу иногда. Я не такой шопоголик, который страдает от того, что не купил сегодня какую-нибудь вещицу. Конечно, я получаю удовольствие, когда нахожу то, что мне нужно, что мне нравится. У меня к этому, как и ко всему остальному, сугубо творческий подход.

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