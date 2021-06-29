Ни шагу назад из Европы

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 июня 2021, 16:16

Фото: личный архив

Сегодня в России отмечается памятная дата – День партизан и подпольщиков. Говорят, в годы Великой Отечественной войны, когда вставал вопрос об открытии второго фронта союзников, люди отшучивались, «дескать, а чего нам ждать, у нас он давно открыт – называется «партизанский фронт». О том, какое значение для воспитания современной молодежи имеет партизанская героика и как решаются сегодня общественниками вопросы увековечения памяти партизан и подпольщиков, мы поговорили с внуком партизана 13-й Журавичской партизанской бригады, координатором Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя», доцентом МГИМО Александром Ужановым.

- Александр Евгеньевич, Вы инициатор народно-дипломатической инициативы, которой в этом году исполнилось 10 лет. В формате братания городов «Родина подвига – Родине героя» заключены межмуниципальные договора с участием 35 сел и городов. Известно, что побратимства в основном формируются на платформе фронтовых подвигов. Намерено ли Ваше общественное патриотическое движение братать города и села по основанию подвигов партизан и подпольщиков?



- Вне всякого сомнения. Партизанская борьба, противостояние врагу в глубоком подполье требуют от человека таких качеств, которые на фронте не столь востребованы. На фронте всегда есть передышки между боями, боец может каким-то образом физически и психологически восстановиться, можно рассчитывать на подкрепление, а вот бороться с врагом в тылу, на оккупированной территории – тут требуется исключительно духовное сверхнапряжение, преодоление запредельных сверхнагрузок. Подпольщикам и вовсе чрезвычайно сложно – помимо отменных боевых качеств, воинской выучки, нужно еще владеть и разведывательными способностями, быть морально готовыми к провалу, к физическим истязаниям. Поэтому подвиги партизан и подпольщиков – величайший источник духовного развития нации, стремящейся к самосбережению, сохранению своего экономического суверенитета и этнической идентичности.

Вот вы сказали о втором партизанском фронте. А ведь по факту так, в действительности, и было. После выхода 29 июня 1941 года совместной директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) об организации на захваченной врагом территории партизанских отрядов через каких-то полгода численность партизан составляла 90 тысяч человек, а количество отрядов доходило до 2 тысяч. То есть, Партизанский фронт и был без преувеличения настоящим вторым фронтом для гитлеровцев. Центром партизанского движения был тыл группы армий «Центр» - это вся Белоруссия, Брянщина, Смоленщина и Орловщина. Тысячи подпольщиков действовали на Украине, в Прибалтике, в Крыму, на юге РСФСР. Подпольным партизанским движением был охвачен весь немецкий тыл – люди не желали мириться с фашистским порабощением, поэтому народное сопротивление было поистине могучим и героическим.

Именной отряд Николая Черныха, Уфа, ребята из Гимназии 91 братают Кагарлык Киевской области и Ишимбай, Республики Башкортостан



- Сколько человек в когорте партизан и подпольщиков были удостоены высшего звания СССР?



- Вы знаете, несправедливо мало, всего 250 человек, и это из 11 тысяч 657 человек, то есть чуть более двух процентов. Причем каждый второй, 124 человека, получил звание Героя Советского Союза посмертно. Именно поэтому, развивая идею формирования единого военно-мемориального пространства для надежной защиты в нем памяти о воинах-освободителях, мы включаем в перечень побратимских пар подвиги партизан, подпольщиков. Кстати говоря, Международная эстафета памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя» начиналась в нашей стране именно с подвига подпольщика, командира подпольной комсомольской организации в Краснодоне на Донбассе гвардии капитана Ивана Васильевича Туркенича. Известно, что Туркенича не было среди молодогвардейцев, удостоенных высшего звания Родины. Мы в 80-х годах прошлого века сочли это крайне несправедливым и на уровне гражданского общества поставили вопрос о присвоении легендарному партизану-подпольщику звания Героя Советского Союза. Сейчас принято видеть в советском социалистическом обществе сплошной тоталитаризм, это неправда, в Советском Союзе были уникальные возможности людей к самоорганизации как на региональном, так и на отраслевом уровне. Я лично занимался организацией сбора подписей под представлением Туркенича И.В. к званию Героя Советского Союза (посмертно). Мы собрали около 200 тысяч подписей в Николаевской, Одесской, Полтавской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, понимая, что подпольный период Туркенича не убедителен с точки зрения логики контрразведки той тяжелой поры, мы реконструировали полностью боевой путь этого отважного офицера в составе 99-й Житомирской Краснознаменной Ордена Суворова II степени стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Прошли его военными дорогами шаг за шагом – от Донбасса, через Тернополь и Львов до Жешувского воеводства в Польше. И обнаружили два фронтовых подвига – в роковом бою за польский городок Глогув, где он получил смертельное ранение в августе 1944 года, и во время освобождения Житомирщины от фашистов в ноябре 1943 года. Тогда, возле полесского села Раковичи в должности помощника начальника штаба 473 артиллерийского полка Туркенич уничтожил два фашистских танка, прямой наводкой. Заменив перед этим погибший орудийный расчет. Вместе со своими подчиненными, курсантами Житомирского военного училища радиоэлектроники ПВО я проползал тогда на брюхе каждую пядь земли в тех местах, мы восстановили с высокой исторической точностью диораму боя. Я лично разговаривал с очевидцами событий, местные жители мне охотно показали места, где стояло орудие, где дымились подбитые танки. Поле то по нашей просьбе житомиряне назвали Ивановым. В год празднования 60-летия Великой Победы, собрав нужные средства в России и на Украине, мы поставили из гранита (из такого Мавзолей В.И. Ленина в Москве сделан) памятник Ивану Васильевичу – как и подобает масштабу личности и проявленному в борьбе с врагом героизму. Теперь это наш форпост на Украине! Каждый памятник, мемориал советским воинам в Европе – это наши духовные крепости. Сдать их – равносильно тяжелому предательству. Поэтому в ходе нашего эстафетного движения «Родина подвига – Родине героя» защиту памятников и захоронений мы ставим во главу угла. Ну а подвиг Туркенича стал базисом для братания его малой Родины – села Новый Лиман Петропавловского района Воронежский области, с селом Раковичи Радомышльского района Житомирской области.



- Да, Вы рассказывали в интервью «АН» ранее, что российское и украинское село побратались в Подмосковье 23 февраля 2011 года. Для Вас Новый Лиман – уже родное село, ведь жители на сельском собрании решили присвоить Вам звание почетного гражданина…



- Так и есть. Я очень дорожу этим доверием жителей Воронежской области, людей в деревне не обманешь. Сельский человек тонко чувствует фальшь. В нашем патриотическом движении «Родина подвига – Родине героя» присутствует народная душа, поэтому у нас и получается достигать поставленных целей. Мы идем медленно, но уверенно, как говорят англичане step by step. Мы знаем, куда идем и зачем. Наша команда – это жители 35 побратавшихся сел и городов Украины, Беларуси, Сербии и России. Сейчас у нас действует 52 разные инициативные проектные группы, сформированные по основанию подвигов 48 Героев Советского Союза и полных Кавалеров орденов Славы. В группах – от 10 до 50 человек, в основном, это народные дипломаты, общественники, много учителей, школьников, юнармейцев, есть предприниматели, ученые, студенты, муниципальные работники, ветераны, офицеры запаса, в том числе прошедшие через горнило войн и вооруженных конфликтов.

Но братание сел и городов для нас – не самоцель, мы не гонимся за количеством побратимств, мы строим Межмуниципальную ассоциацию породненных по основанию подвигов народных героев сел и городов для того, чтобы добиться принятия ООН Международной Хартии «Военно-мемориальное наследие». Наша Миссия – гарантированная защита советских воинских захоронений, памятников, мест памяти, связанных с принесенными жертвами за свободу и независимость народов Европейского Союза, за целостность нашей Великой Родины. Раздающиеся иногда предложения в адрес российского МИДа, типа демонтироватьь и забрать в Россию тот или иной памятник, лично во мне вызывают протест и ощущение пораженчества. НИ ШАГУ НАЗАД ИЗ ЕВРОПЫ! Этот лозунг сегодня актуален как никогда. Не для того наши деды и прадеды ложились костьми за европейские народы, чтобы сегодня стыдиться за наши могилы, за памятники с пятиконечными звездами и серпами с молотами. Это правильные символы, которые привели народы Европы к освобождению от фашистской тирании, сегрегации, геноцида. Это высшие достижение цивилизации - наша общая Великая Победа, которая нашему народу досталась самой большой ценой. Поэтому мы не можем сойти с пути, на который встали. Каждое сообщение о демонтаже памятника – для нашего Движения является набатным знаком для того, чтобы идти с идеей и предложением о побратимстве именно туда, где заносится над скульптурой советского командира или бойца молот подлости, кощунства, самого низменного инстинкта, который только есть в человеческой природе. Когда в Молдове вандалы порушили памятник Василию Маргелову, мы объявили инициативу братания Херсона, за освобождение которого этот выдающийся человек получил первое звание Героя Советского Союза, с его родным городом Днепром. А Днепр, несмотря на то, что в Днепропетровской области формировался полк специального назначения «Азов», мы объявили городом, с которым мог бы побрататься город Ижевск – оружейная столица России, где создана самая лучшая в мире школа стрелкового оружия – Конструкторское бюро М.Т. Калашникова, где действует концерн имени этого величайшего гения современности – человека, ставившего СЛОВО ПРАВДЫ выше автоматной очереди. Михаил Тимофеевич – один из инициаторов нашей Эстафеты, именно поэтому мы побратали его малую Родину, алтайскую Курью с городом, в границах которого в 1941 году он совершил свой фронтовой подвиг – заменил погибшего командира взвода и вывел несколько Т-34 из-под танковых ударов противника. В этом году мы намерены поставить Калашникову памятник на месте подвига в Брянской области. Но если вернуться к украинскому городу Днепр, при освобождении которого погиб лейтенант-десантник Александр Аксенов из Ижевска, то стоит сказать, что мы участвовали 20 сентября 2020 года в перезахоронении в селе Кислянка Синельниковского района Днепропетровской области экипажа советского штурмовика Ил-2, останки которого обнаружили прекрасные украинские поисковики (среди опознанных – лейтенант Ф.С. Никулин родом из Добрянского района Пермского края). Передав эстафетную палочку памяти и благодарности Днепропетровской области, мы инициировали идею братания города Синельников с белорусским городом Бобруйском на платформе подвига уроженца Кислянки, летчика Ивана Резниченко, который отличился при бомбометании скоплений вражеских войск и техники в Могилевской области. Такова суть Международной Эстафеты памяти и Благодарности – ее подхватывают простые люди, общественники, граждане самых разных стран, у памяти ведь нет границ, и передают эстафетную палочку дальше… Получается нарастающий итог в деле увековечения памяти о воинах-освободителях...





- А в чем он конкретно проявляется, этот итог?



- В том, что люди, проживающие на территории, где сражались и погибали советские воины, в содружестве с местными партизанами и подпольщиками, в боевом взаимодействии с войсками тех или иных стран по антигитлеровской коалиции, начинают по-иному смотреть на захоронения и красные звездочки на памятниках советским солдатам. Когда муниципалитет подписывает договор о побратимстве, мэр или бургомистр берет обязательство выполнять оберегательные функции в отношении объектов памяти, военно-мемориального наследия нашей страны, безопасность в этом важнейшем вопросе цивилизационного значения и смысла повышается. Что касается территорий, относимых к Родине героя – там тоже мобилизуется население на реализацию новых форм сбережения памяти о воинах-защитниках Отечества: создаются именные патриотические клубы и юнармейские отряды, учреждаются спортивные соревнования в честь героев, на улицах героев создаются центры воспитания и просвещения молодежи, праздники улиц проходят, парки памяти разбиваются, скверы, мемориальные доски открываются… Все это очень хорошо работает на консолидацию общества, на укрепление моральной атмосферы в селах и городах. В поселке Коноша Архангельской области сейчас волонтерами создается парк памяти имени Героя Советского Союза Николая Мамонова – так это целый волонтерский инженерный батальон действует: ребята-школьники расчищают завалы прошлого в прямом и переносном смыслах, занимаются благоустройством территории, высаживают новые деревья взамен одряхлевших, совершают памятные поездки по местам боев своего героя…

Ну а если брать финальный итог, то это, конечно, Хартия «Военно-мемориальное наследие» - нам нужен как воздух механизм гарантированного сбережения военных мемориалов и памятников. Разве мы можем допустить, чтобы во Львове после демонтажа мемориала опасности было подвергнуто военное кладбище, там ведь 3,5 тысяч советских воинов упокоено, отдавших жизнь за современный Львов. Именно поэтому мы создали инициативную группу и начинаем проектировать братскую модель отношений между населением Львова и населением города Саранска, откуда родом знаменитый летчик Михаил Девятаев, совершивший подвиг под Львовом, и там же попавшим в плен к немцам. Не угони он самолет с секретами ракет ФАУ и их географическим расположением, еще не известно, чем кончилась бы Вторая мировая война… Так что побратимство «Львов–Саранск» имеет в нынешней ситуации важнейшее значение. В команду вошли школьники из Барнаула, которые посмотрели фильм о Девятаеве и вдохновились этой работой. Им предстоит коммуникация с учащимися из Мордовии и со сверстниками во Львове. Нужен молодежный диалог, нужны контакты между простыми людьми, русскими и украинцами, представителями других народов. Технические возможности онлайн-общения, мессенджеры, платформы все это позволяют делать: разговаривать, проводить реконструкции, обмениваться идеями и опытом жизненного устройства.

И у нас есть уже примеры породнения славянских городов. Например, Чаусы Могилевской области, Чугуев Харьковской области и Великий Новгород Новгородской области побратались на платформе подвигов двух Литвиновых – танкиста, офицера, погибшего при освобождении Новгородской области, и однофамильца-сапера, старшины, который полгода прокладывал путь войскам, занимаясь разминированием в Чаусском районе. Первый, Владимир, стал посмертно Героем Советского Союза, второй, Василий, награжден тремя орденами Славы, два при чем он получил в Беларуси. В этом славянском братском треугольнике мы показали, что братание – это не только подписание договора мэрами и главами исполкомов, это также и заключение союза между общественными организациями. В данном случае договор подписан директором «Института социальной памяти» (Россия), директором Центра восточных единоборств (Украина), кстати, внуком Василия Литвинова, главами ветеранских организаций Харьковской области и города Великого Новгорода, а также руководителем общественной организации «Русский дом в Могилеве». И этот опыт мы намерены развивать и далее. Ведь речь идет о народной памяти, о защите памяти средствами народной дипломатии, институтами гражданского общества.



- В связи с началом нашего разговора, можете рассказать о побратимствах, направленных на увековечение памяти о партизанах и подпольщиках?



- Да, конечно. Мы разрабатываем сложную модель братания города Одессы и города Рязани по основанию подвига офицера-разведчика, руководителя одесского подполья в 1942 году Владимира Молодцова, Героя Советского Союза. Рязанская область воспитала более 400 Героев Советского Союза. Я горжусь, что выступал 17 мая 2019 года в Рязани на открытом выездном заседании Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Проекту там оказана всемерная поддержка. Благодаря героизму воинов-рязанцев многие города нашей страны стали городами-героями, в том числе Ленинград, Сталинград, Севастополь и, конечно, Одесса.

Подвиг в Одессе в годы Великой Отечественной войны сотрудника Центрального управления НКВД, капитана государственной безопасности Владимира Александровича МОЛОДЦОВА (05.06.1911-12.07.1942), руководившего разведывательно-диверсионным отрядом в оккупированном румынскими войсками городе, вдохновил группу инициативных и патриотично настроенных людей на братание города воинской славы Рязани и города-героя Одессы.

Находясь в Одесских катакомбах, 16-18 октября 1941 года партизанский отряд В.А.МОЛОДЦОВА нанес первые удары по оккупировавшим город румынским войскам. 22 октября 1941 года с помощью радио-фугаса была взорвана румынская комендатура во время проводившегося совещания. Были уничтожены 2 генерала (в частности, комендант одесского гарнизона Ион Глогожану) и 147 офицеров. 17 ноября 1941 года совершён подрыв люкс-эшелона с администрацией для захваченной Одессы в районе станции «Застава». Уничтожено свыше 250 офицеров и чиновников.

Отряд в 75-80 человек отвлекал на себя значительные силы войск «СС» и полевой жандармерии численностью до 16 тыс. человек. Румынские и немецкие службы безопасности взрывали, минировали и бетонировали выходы, пускали в шахты ядовитые газы, отравляли воду в колодцах, оставляли засады. НО ОТРЯД МОЛОДЦОВА ПРОДОЛЖАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ! В результате гнусного предательства В.А.МОЛОДЦОВ был арестован и после бесполезных допросов казнен. В ответ на предложение о пощаде Владимир МОЛОДЦОВ произнес ключевую, в традиции народа Русского фразу: «Я - русский и на своей земле пощады у врага просить не собираюсь!»

Возглавила группу моделирования побратимства «Одесса – Рязань» аспирантка МГИМО Анастасия Суйская. Мы еще формируем группу, надеемся, что в нее войдут представители городов-кандидатов на формирование межмуниципального договора о побратимстве. И, прежде всего, учащаяся молодежь из города Сасово Рязанской области, из родной школы В.А. Молодцова.

Еще два уникальных проекта связаны с партизанами: это увековечение памяти школьной учительницы Матрены Исаевны Вольской путем братания города Городец Нижегородской области, где она жила в послевоенные годы, и города Духовщина Смоленской области, откуда в годы Великой Отечественной войны партизанка Вольская при поддержке местного партизанского отряда и с участием медицинских сестер вывела с оккупированной врагом территории 3,5 тысячи детей. 200 км прошли они в кромешной тьме и по бездорожью, и эта дистанция сама по себе должна остаться в памяти поколений уникальным мемориально-туристическим объектом «ТРОПА СПАСЕНИЯ». Такую ТРОПУ СПАСЕНИЯ с распределенной инфраструктурой памяти (мемориальные объекты, туристические объекты) мы и хотим создать в рамках побратимства «Духовщина – Городец». Рассчитываем в августе во время перезахоронения возле поселка Озерное, где расположена Смоленская ГРЭС, советских воинов, обнаруженных поисковиками в Духовщинском районе, подписать межмуниципальный договор. Создана инициативная проектная группа, есть первичная поддержка губернаторов Нижегородской и Смоленской областей. И, конечно, нужно представлять Матрену Исаевну к званию Героя посмертно. Встает вопрос – какой страны? Для меня это не вопрос, совершенно понятно, что представлять нужно к званию Героя Союзного государства России и Беларуси. Коль скоро есть государство, то и герои должны быть. Кстати, есть также намерение представить к Герою Союзного государства России и Беларуси уроженца города Орла Николая Сиротинина, который в 1941 году совершил под белорусским городом Кричев подвиг – на несколько часов задержал гитлеровцев, перекрыв орудийной стрельбой их колонне переход через мост. Удивительная причина – не нашлось в 60-х годах фотографии подходящей, чтобы Сиротинину присвоить звание Героя Советского Союза. Мы в 2012 году на платформе подвига Н.В. Сиротинина побратали Орел и Кричев, сейчас готовится новая версия договора, там эта идея заложена.

Ну и нельзя не сказать об инициативе братания Луховицы Московской области, откуда родом партизан А.П. Чертков, с белорусскими Ивацевичами из Брестской области. Отряд, который собрал и возглавил А.П. Чертков в первые месяцы войны, контролировал 3 района Брестской области. В апреле 1942 года в отряде №112 было 140 бойцов. Начали боевые действия с возмездия предателям, старостам и полицаям, а потом перешли к взрывам мостов и разгрому целых немецких и полицейских гарнизонов. Стоянка отряда была на острове среди непроходимых болот Ивацевичского района. В тех местах побывал наш коллега, боевой офицер Виктор Богдан, кавалер ордена Мужества, он рассказал, как в августе 1942 года Чертков практически без потерь вывел весь свой отряд из окружения. Получив 11 октября 1943 года информацию, что эсэсовские каратели собираются уничтожить деревни Вавуличи, Дроботы вместе с жителями, Чертков приказал вместо намеченной на этот день операции по взрыву на железной дороге выставить засаду карателям. Около 100 партизан тогда участвовали в жестоком бою. И в нем погиб командир отряда Чертков и комиссар М.Паршин. Но деревни и жители были спасены, а гитлеровцы понесли большие потери. После гибели отряд проголосовал единодушно за то, чтобы называться именем своего командира. Посмертно Чертков А.П. награжден орденом Отечественной войны I степени. Но достоин он большего. Вот эту несправедливость и пытаются устранить энтузиасты-общественники двух городов. С таких людей, как партизан Чертков, нужно брать пример нынешней молодежи на всем постсоветском пространстве. Чтобы каждый вторгшийся в пределы суверенных государств враг нашел там свое последнее пристанище. А мы видим по последним событиям в Республике Беларусь, что враг не оставляет попытки разрушить белорусскую государственность. Радует, что белорусско-российские инициативы не редкость в нашей Эстафете. Вот, к примеру, большая команда братает город Корма, агрогородок Литвиновичи из Гомельской области с городами Верея и Нарофоминск Московской области по основанию подвига Героя Советского Союза командира роты Михаила Калинкина. С двух стороны вовлечены учащиеся и юнармейцы, ребята провели несколько интеллектуальных викторин, учебно-образовательных игр, разработали матрицу пересекающихся возможностей городов в сфере экономики, культуры, спорта и туризма, передали во «взрослую группы», где будет отработана, в это хочется верить, адекватная бизнес-модель. Предстоит создать консорциум в области промышленного птицеводства, вовлечь с двух сторон профильные предприятия. В планах также реставрация культурно-исторических объектов в Корме и Нарофоминске.

Такого же рода побратимская история развивается между городом Орша Витебской области и городом Электросталь Московской области, правда, случай уникальный – братание моделируется на платформе подвига легендарного оружия – систем минометного залпового огня «Катюша». Более 40 гимназистов Орши и Электростали отработали модель побратимских связей. Как результат, 17 июля в Орше запланирован Военно-патриотический фестиваль «Катюша», на который приглашены представители «Института социальной памяти» Академии военных наук, а также из города Электростали – в нем на заводе «Элемаш» для «Катюш» на всех фронтах точили боеприпасы. Возможно, что электростальские умельцы-реставраторы подготовят к бронепробегу «Катюшу», это бы украсило праздник.



- Александр Евгеньевич, есть нечто личное у Вас, связанное с этим днем?



- Вся Международная эстафета – это исходящая из глубины моей души идея благодарной памяти дедам, прадедам, отцам за мирное небо над нашей головой. К сожалению, нынешние войны приобретают кардинально иной характер. Оказывается, отвоевывать свои земли было проще под пулями и разрывами снарядов. Сейчас вместо мин – лицемерное вранье и подмена понятий, вместо пуль – массовые информационные фейки, направленные на разрыв традиционных связей, на разрушение традиционных ценностей. С этим, конечно, мириться нельзя. Поэтому все патриоты призваны по определению на эту войну – войну смыслов, войну памяти. И, конечно, нужно брать по-максимуму из партизанской истории Отечества. В том числе, быть бдительными, разборчивыми в людях, быть постоянно на стороже – и не сдавать тех ценностей, на которых мы воспитаны. Я в этом смысле благодарен своим дедам – один под Берлином упокоен, второй пропал без вести и мне еще надо отыскать его могилу, третий, партизан, меня воспитывал. Как воспитывала вся обстановка детства – я ведь из сожженной в 1943 году полицаями белорусской деревни. Помню 1967 год, когда полицаев привозили в село на опознание, их ведь чуть не разорвали разъяренные жители. Ненавидят в нашем народе предателей. А героев – любят. Вот и надо культивировать эту любовь к героическому, к Родине, к своей Земле.

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