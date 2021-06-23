Актриса Елизавета Арзамасова: «Хочу счастливого ребёнка»

Аргументы Недели → Интервью 13+

23 июня 2021, 13:28 Александр МАЛЮГИН

Фото: личный архив

Елизавета Арзамасова стала известной после сериала «Папины дочки». Зритель также знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Достоевский», «Мой любимый папа», «72 часа», «Осиное гнездо», «Портрет второй жены», «Сорок розовых кустов», «Курьёзы», «Укрощение свекрови», «Некрасивая» и др. 24 июня в российский прокат выходит сатирическая комедия «Проклятый чиновник», где Елизавета Арзамасова играет одну из главных ролей.



- Чем вам была интересна роль секретарши в картине «Проклятый чиновник»? Какой у неё характер? Насколько ваш характер похож на характер вашей героини?



- В целом, моя героиня - обычная «хорошая девочка». И «обычная» - ключевое слово. Мне кажется, что мы все рождаемся с обязательным набором нормальных таких человеческих качеств, не злыми, способными любить и помогать ближнему, а потом уже обстоятельства и амбиции часто заводят нас в тупик. В погоне за «лучшей жизнью» мы начинаем черстветь и врать самим себе и людям. Моя героиня верит в то, что жить надо по совести. И живёт именно так. Чем похожи? Хотелось бы такой роскоши: прожить жизнь по совести. Если получится, будет здорово.





- Что было самым трудным на этих съёмках?



- Вот никогда раньше не думала, что дам такой ответ, но в этот раз, поскольку я в «интересном» положении, - справиться с токсикозом.



- Нравятся ли вам чиновники как класс? Могли бы выйти замуж за чиновника?



- Это как? Врачи, как класс? Педагоги, как класс? Ты же на человека смотришь, а не на профессию.



- Где снимали фильм, какие были интересные локации?



- В Москве и Подмосковье. Не могу удивить каким-то интересным ответом по поводу локаций. Скорее, у нас были интересными не локации, а ситуации.





- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?



- Я в кино с пяти лет. За это время было много интересных встреч. Думаю, что в детстве я многое не смогла правильно оценить и понять. Если бы была постарше, то наблюдала бы внимательней, впитывала. Кого назвать? Ну, например, в фильме Владимира Ивановича Хотиненко «Поп» снималась с Сергеем Маковецким и Ниной Усатовой. Поражают такие актеры талантом и совершенно органичным, но при этом неожиданным существованием в кадре. А учат?.. Трудолюбию, прежде всего.



- Вы окончили школу с углублённым изучением французского языка. В кино или в театре это знание пригодилось? А в жизни?



- В кино и театре, буквально, несколькими фразами. Но спасибо школе за хорошее произношение, не стыдно. В путешествиях - только во Франции, чтобы сделать приятно местным жителям, с которыми туристы в основном говорят на английском.



- В театре Станиславского вы сыграли Джульетту. А были в Вероне, у дома Джульетты? Вы сами боитесь такой сильной любви?



- В Вероне я оказалась благодаря Всероссийской акции «тотальный диктант». Я была диктатором на воздушном рейсе Москва - Верона. И это был восторг, потому что, конечно же, первое, что я сделала в этом городе - отправилась к балкону Джульетты. Я играла эту героиню в течение девяти лет без составов и замен, начиная с 14-ти лет, а вот в Вероне побывала тогда впервые. И это было очень эмоционально! Про страхи ответила бы так. За годы в роли Джульетты у меня изменилось отношение к истории вместе с взрослением. В 14 думаешь, что так и надо: влюбиться, чтобы умереть за любовь. А взрослеешь и понимаешь, что ради любви нужно не умирать, а жить! Особенно ради сильной любви. Она наоборот даёт силы, даже если теряешь дорогих тебе людей: жить ради их памяти и памяти об этом сильном чувстве.





- Какое у вас было в жизни самое экзотическое путешествие? Есть ли у вас в мире такой «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?



- Самый «райский уголок» - родительский дом. А путешествия все считаю немного экзотическими, когда еду в страну впервые. Обязательно увидишь что-то новое, интересное, уникальное. Мир - фантастически интересен!



- Вы сыграли главную роль в фильме «Некрасивая». Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Думаю, что совсем другие качества помогают и мешают в этой профессии.



- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?



- Нет, это вообще не тема в современном мире, мне кажется.





- Вы шопоголик? Любите ходить по магазинам?



- Раньше вообще не любила. Вещи покупала мимоходом. Но сейчас иногда даже получаю удовольствие, особенно если иду выбирать вещи близким. Из скучного похода по магазинам можно сделать приятный день, порадовать любимых, ну и себе по дороге что-то купить интересное.



- В картине «Укрощение свекрови» вы сыграли экскурсовода. Вы хорошо знаете Москву? По какому району могли бы провести экскурсию? Есть любимые места?



- Свой район очень хорошо знаю. Здесь знаю все переулочки. Я родилась в районе Покровки, на пересечении с Чистыми прудами. Тут я могу провести экскурсию.



- Вы написали сценарий к фильму «Курьёзы» и сыграли в нём главную роль. Это история из вашей жизни? Может, вам стоит написать книгу о вашей головокружительной карьере?



- Это был эксперимент и шутка. Я написала сценарий короткого метра по просьбе Сергея Новожилова и совсем не ожидала, что он сразу его одобрит, и мы будем снимать. Потом написала и поставила два авторских спектакля. Но! Если вы вдруг услышите, что я решила написать что-то о «головокружительном», спасайте и вызывайте врачей. Не знаю, какое я произвожу впечатление со стороны, но с самоиронией у меня всё в порядке.





- Вы сыграли поэтессу в фильме «Сорок розовых кустов». В жизни когда-нибудь писали стихи? А в кино эта поэтесса писала хорошие стихи, на ваш взгляд?



- Мне кажется, что многие подростки проходят такой «поэтический период». Стихи писала. Это только для того чтобы потом в пожилом возрасте прочитать и умилиться: ну какая же я была наивная. Про кино? Героиня писала «киношные» стихи, какие в сценарий укладывались.



- Было интересно сниматься в исторической драме «Демон революции»? Ваша героиня – реальное лицо? Вам нравится носить длинные старинные платья, шляпки, корсеты?



- В этом фильме у меня совсем небольшой эпизод. Конечно, нравится носить исторические костюмы. В сериале «Достоевский» я играла Сонечку Корвин-Круковскую (в замужестве Софью Ковалевскую). Я с таким восторгом наблюдала за созданием костюмов. Столько тончайших деталей! Так бережно и скрупулёзно работали художники по костюмам.



- Вы сейчас, как вы сами сказали, в «интересном» положении. Кого хотите – мальчика или девочку?



- Хочу счастливого ребёнка!

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