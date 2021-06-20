Экс-министр благосостояния Латвии Рамона Петравича: откровенно о «кресле», о себе и будущем

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 июня 2021, 15:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Если честно, то мне всегда хотелось взять интервью у латвийского политика, министра благосостояния Латвии Рамоны Петравичи: яркая, элегантная, смелая, имеющая свой взгляд на ситуацию в стране, понимающая людей. И, как гром среди ясного неба – отставка министра в июне этого года. Обычные политические «игры» перед выборами: дельный министр оказалась «неудобной» нынешней власти. Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с латвийским политиком Рамоной Петравичей.

От автора.

Когда Сейм Латвии утвердил на пост министра благосостояния Рамону Петравичу, то я перекрестилась и поблагодарила Святых Угодников: повеяло свежим воздухом в духоте! Мать, жена, своя, а не пришлая «со стороны»: знает жизнь, довольно нелегкую, латвийцев и, конечно, попытается ее изменить: увеличить пенсии, социальные услуги, инвалидность – да! И это получилось у Рамоны. Увы, не всем, видимо, такой результат пришелся «по вкусу». Далеко не секрет, что обычно сочувствуют и прощают серость, убогость, кликушество, но никогда не смогут простить ум и красоту! Рамоне этого и не простили: слишком «неудобным» она была министром: решала людские проблемы, не считаясь со временем и личной жизнью…

- Рамона, женщина в политике сегодня, к счастью, не редкость. Привлекательная и умная женщина в политике – не особо частое явление. Для многих латвийцев вы ассоциировались с решительностью, женственностью и домашним теплом. С какими сложностями вам приходилось сталкиваться в мире сильных мужчин? Были ли у вас преимущества перед государственными мужами?

- Женщины в нашей политике и в скандинавском регионе уже поменяли представление о порядке вещей, но мы видим по составу Кабинета министров и Сейма, что количество женщин не составляет даже третью часть. Когда я заступила на пост министра, то меня воспринимали по-разному: одна часть руководствовалась стереотипами, например, судили по одежде… К сожалению, стереотипы мешают обществу принять тот факт, что элегантной может быть не только первая леди страны, но и женщина-депутат, женщины-министры. Но прошло немного времени, и я стала получать комплименты! Важно то, что мы женщины способны вдохновлять общество! Я хотела поменять определенный стереотип: если сильная женщина появляется в политике, то почему-то это ассоциируется с женщиной-политиком при советской власти. Да, бытует вот такое мнение! Современная женщина-политик, по моему мнению, должна излучать женственность, тонкий ум. О нас не следует судить только по прическе или ногтям… Согласитесь, что к мужчинам-политикам относятся иначе! Я ощущала на себе то, что от меня ждали гораздо большего, чем от политика-мужчины. Я не могу сказать, что работать с политиками-мужчинами сложно… Нет! Но если честно, то мужчины в политике не спешат принимать женщин в свое неформальное окружение. Уверена, что одна женщина в политике может дисциплинировать десять мужчин: она более избирательна в высказываниях, да и ведет себя прилично… Что касается уважения, то мужчины к своим коллегам женщинам ведут себя достойно.

- Рамона, вы совмещали пост министра с семьей. Хватало ли у вас времени уделять внимания близким?

- Знаете, я по своей природе трудоголик: если я на работе, то тружусь сердцем и душой. Иначе просто не умею! А семья у меня замечательная: теплые и доверительные отношения. Мои близкие живут в Салдусе (город на юге-западе Латвии, пр. АН), а я в Риге. Старшая дочь сейчас в Нидерландах, а с младшей мы любим устраивать по субботам такие «девичьи вечера»: общаемся, проводим вместе время… Зимой, например, любим ездить в лес и кормим животных зеленью, обязательно наведываемся в приюты для братьев наших меньших и помогаем… А дома любим печь что-то вкусное… Когда я долго отсутствую, то очень скучаю по своему коту Патрику: когда приезжаю, то он так меня эмоционально встречает, просит много внимания и любви. Конечно, конечно, мне хватает времени на семью! Это же моя семья!

- Рамона, как вы узнали, простите, что вас отстранили с поста министра?

- По телефону! Еще во вторник я присутствовала на заседании Кабинета министров и было все в порядке, а в среду мне позвонил премьер-министр: он поблагодарил за работу, сказал, что было приятно со мной работать, но наши пути расходятся. Можно сказать, что я узнала о своей отставке, как о «разводе», благодаря СМИ. Именно. Мои коллеги тоже ничего не говорили, а с наивными взглядами убеждали, что все в порядке…

- Однако! Жестоко и неуважительно… на мой взгляд. Рамона, о чем вы жалеете после того, как оставили пост министра?

- Я много думала об этом… На самом деле, за два года моей работы на посту министра, удалось сделать (или начать) много реформ: например, мы рассчитали подъем порога минимального дохода, повысили минимальную зарплату, минимальную пенсию. Во время пандемии, в сложнейшее время, мы разработали программу помощи людям: выплатили пенсионерам, инвалидам по 200 евро, на каждого ребенка в семье – 500 евро. Конечно, я очень переживаю за свою отрасль: например, за необдуманные высказывания нового министра благосостояния: о переделе взносов между вторым и первым пенсионным уровнем! Это просто безответственно! Не буду скрывать, что и на меня «давили», но если мы решили бороться с бедностью, то надо делать так, чтобы она «не вернулась» в будущем! В высказывании нового министра я вижу краткосрочное виденье… Надо быть очень осторожным! Я вижу, что следует проводить реформы и в других отраслях, чтобы освободить средства для социальной защиты, а не «играть» на уже существующих инструментах.

- Рамона, всегда хотела вам задать вопрос о ювенальной юстиции. В Скандинавии, особенно в последние годы, повально стали изымать детей из семей. Социальные службы Финляндии, Швеции стали ассоциироваться с ювенальной системой. Что греха таить, после прихода нового министра МВД у латвийцев появилось беспокойство, что и в Латвии традиционные семьи могут столкнуться с жесткостью ювенальной юстиции. Приживется ли у нас данная система?

- Я считаю, что необходимо улучшить работу с кризисными и неблагополучными семьями. Это обязательно! Изъятие детей из семей и помещение их в другие семьи или организации, пусть и приближенные к «домашним условиям» - не лучший выход! Поймите, связь ребенка с биологическими родителями всегда будет сильной и нам нужно разрабатывать сильную превентивную систему. Изъятие ребенка из семьи – последняя мера! Я не сторонник этого! Испытываю огромную радость, что буквально на днях Сейм принял реформу Сиротского суда, которая направлена на защиту ребенка от бездействия Сиротского суда и субъективных решений самоуправлений. Скажу честно, была нелегкая борьба, но удалось убедить все стороны! Я очень этим довольна.

- Рамона, вы собираетесь вернуться в политику?

- А я из нее и не выходила! Работаем!

- Благодарю.

От автора.

Мир политики – мир сильных! В Латвии грядут выборы в Сейм… До встречи, Рамона! Мы ждем вашего выхода!

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