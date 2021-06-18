Летиция Каста: «Я люблю экспериментировать на кухне»

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 июня 2021, 09:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Актриса, модель, мать, красивейшая женщина, обожаемая французами. Впрочем, Летицию Касту любят не только во Франции: она – суперзвезда! Балтийское бюро «Аргументы Недели» вместе с французскими коллегами выясняли некоторые секреты звезды.

- Летиция, не сложно ли совмещать и модельный бизнес, и актерскую профессию и материнство? Вы готовите своим близким?

- Конечно! Не так уж и часто, но с удовольствием: я люблю находить новые интересные рецепты и экспериментировать на кухне. У меня большое количество кулинарных книг. И я их регулярно прочитываю. И очень люблю домашнюю еду.

- Но от домашней пищи, увы, можно растолстеть?!

- Все хорошо в меру. Я никогда не была сторонницей диет. Не выдерживаю их. А вот питаться здоровой и вкусной едой – с удовольствием! Я люблю овощи в большом количестве, японскую еду.

- Выглядеть прекрасно, увы, не всем дано: требуются большие финансовые вложения. Вы не согласны?

- Я понимаю, о чем вы говорите. Конечно, уход за собой требует некоторых вложений. Но представьте женщину, которая идет с угрюмым лицом, улыбка отсутствует и злость на весь мир! Кто-то подойдет к ней? Конечно, нет. Зачем проблемы? Да, женщина обязана ухаживать за собой, но главное – уверенность в себе и отличное настроение. Любая уверенная и улыбающаяся женщина просто неотразима!

- Вы много времени уделяете, например, «мейкапу»?

- Нет. Да, уход за лицом – неотъемлемая процедура. Мне нравится идеальная кожа! А вот макияж я делаю очень редко… Если мы говорим о повседневной жизни. Для меня необходимы – красная помада и духи! Поверьте, этого достаточно, чтобы чувствовать себя красивой. Но и отказаться от качественного и дорогого крема просто не могу!

- А как вы отдыхаете? Есть время на себя?

- Я правильно распределяю время: люблю находиться с детьми, готовить… А для себя я устраиваю… ароматерапию. Мне нравится слушать, вдыхать, ощущать запахи…

- Благодарю.

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