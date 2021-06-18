Анне Вески: мини-юбку я надевала в последний раз школьницей

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 июня 2021, 08:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Мне всегда нравится разговаривать с Анне Вески: позитив, юмор, обаяние и жажда жизни! Кажется, что и тем нет запретных… Но если «переходишь» на очень личное, то Анне все переводит в юмор. Итак, великолепная Анне Вески.

-Анне, вы всегда на позитиве! И это прекрасно! Но жизнь бывает и сложной: кто-то обманул, кто-то рассердил и уже настроение упало. Как его поднять?



-Поднять настроение можно юмором: переведите в иное русло ситуацию… Разные люди встречаются в жизни: у каждого свой характер. Но это же не повод долго думать негативно. Если меня разозлили или обидели, то я не стану кричать, топать ногами или размахивать руками, а ставлю «стену» между собой и человеком. А потом ухожу. Но помнить я буду долго. Вот такая я злопамятная (смеется).



-Анне, мы говорили недавно с вами о том, что молодые девушки на эстраде выступают в… «одном стиле». А как же свой стиль?



-К сожалению, но это так. Похожи друг на друга. Да и, видимо, до стилиста не дошли… Я всегда говорю, что следует посмотреть на себя в зеркало, а уже потом выходить к людям. Представьте, что я надену мини-юбку! Кстати, мне идет, но последний раз это было в школе. Я же не могу выглядеть смешной! Должна радовать глаз зрителя.

-Многие знают вашу песню «Крутой поворот». В жизни у вас был такой поворот?

-В жизни было многое, но особых крутых виражей я не совершала. Я верю в судьбу и слушаю ее подсказки. И тогда все проходит спокойно.



-Анне, всегда хотела вас спросить, а мужчины не боятся вас? Вы создаете такое впечатление неприступности…



-Я знаю, что мужчинам сложно было подойти ко мне… Они считали, что я холодная и неприступная. Но, я живу долго в браке с любимым человеком и мне совершенны неинтересны «романы» на стороне. Мне это просто не надо! Мне всего хватает в семье!



-Анне, наступают ограничения после коронавируса. Вы планируете выступления?



-Конечно! В июле должен быть сольный концерт. Надеюсь, что все состоится.

-Благодарю.

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