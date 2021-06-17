Актриса Изабель Нанти: «Благодаря моей работе людям становится легче жить»

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 июня 2021, 16:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: kinoafisha.info

Кто бы мог подумать, что маленькая и с большими комплексами девочка станет любимицей Франции. Изабель Нанти. Звезда сериала «Мунч» удивительным образом умеет располагать к себе зрителей: не боится показать свои морщинки, лишние кило… Главный принцип актрисы – естественность! Ее любят за то, что она такая же, как и большинство женщин – «натуральная», да и ее экранные персонажи из «народа». Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит своих французских коллег за помощь в создании интервью.



- Изабель, как вам удалось стать любимицей зрителей? В чем ваш секрет?



- О… Мне приятно это слышать. Видимо, я очень люблю и уважаю зрителя. Я понимаю, что чувствуют люди в такое непростое время. И моя цель – уменьшить их печали. Благодаря моей работе людям становится легче жить. Я пытаюсь донести до зрителя, что жизнь прекрасна, проблемы обязательно решатся и все будет хорошо! И мне верят.



- В одном интервью вы рассказывали, что в детстве были очень стеснительной девочкой… Это правда?



- У меня были небольшие комплексы… У меня слишком маленький рост, есть лишний вес… В подростковом возрасте это очень влияет на психику: ты чувствуешь себя не такой, как все! Я много думала и научилась «прятать» свои переживания. Я стала веселой и комичной. И это помогло.



- Вы помните тот день, когда осознали, что стали популярной актрисой?



- Я день не помню, но помню обстоятельства: меня номинировали на премию «Сезар» после выхода картины «Тетушка Даниэль». Вот тогда я поняла, что работала не напрасно.



- Вы снимались с такими популярными актерами, как Жан Рено, Кристиан Клавье… Как чувствовали с ними на одной съемочной площадке?



- Прекрасно! Кристиан – большой шутник! С ним всегда весело, он умеет легко работать и создавать приятную атмосферу на площадке. Помню, что мы постоянно шутили, смеялись и работали. Время пролетело незаметно. Мне повезло работать с профессионалами и просто замечательными людьми!



- Изабель, а часто вы плачете?



- О… Бывает, конечно… Но кому нужны мои слёзы? Я предпочитаю их не показывать. Моё личное остается в моей душе.



- Вы часто подшучиваете над собой?



- Постоянно! Так я поднимаю себе настроение! Если мы посмеемся над своей проблемой, то она исчезнет! Или мы ее решим легко!



- Ваша героиня из сериала «Мунч» - адвокат, которая может даже обойти закон, чтобы доказать невиновность человека. Вы много таких адвокатов видели в реальной жизни?



- Есть! Я могу сказать только свое мнение: для меня важна справедливость! Увы, законы не всегда совершенны и система тоже. Главное – человек! Все законы должны защищать человека. К сожалению, так не всегда бывает. Думаю, если бы все это происходило в реальной жизни (а не в сериале), то я бы поступала так же! И чувствовала себя превосходно!



- Благодарю.

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