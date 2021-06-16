Актриса Анастасия Кузнецова: «Нужно каждый день смотреть на что-то красивое»

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 июня 2021, 12:54 Александр МАЛЮГИН

Фото: личный архив

Анастасия Кузнецова родилась в Иркутске. Окончила Щукинский театральный институт. Служит в Театре Сатиры. Снималась в таких фильмах и сериалах, как «Папа», «Скорая-2», «Уличное правосудие», «Анна-детективъ-2» и др. 24 июня в Театре Сатиры – премьера спектакля Дмитрия Астрахана «Убить папашу!», где Анастасия Кузнецова играет главную роль.



- Как вы попали в спектакль «Убить папашу!»? Был большой кастинг?

- Да, был кастинг среди актрис Театра Сатиры. Нам сказали, что спектакль будет ставить Дмитрий Астрахан. Прислали пьесу. И потом вызывали на прослушивание. По очереди мы читали сцены из пьесы, а потом сразу же играли. Астрахан записывал нас на камеру. На женскую главную роль было несколько претенденток, но Дмитрий Хананович выбрал меня. Я была счастлива.

- Как вам работалось с Дмитрием Астраханом? Какой он режиссёр и человек?

- Мне было с ним интересно и легко работать. Он полностью отдаётся процессу, включён каждую секунду. Дмитрий Хананович очень помог мне сделать эту роль. Он из меня вытаскивал всё, что во мне заложено, он меня злил, провоцировал, менял мой голос и манеру игры. Я страдала, уходила, мучилась. Но потом всё как-то разрешилось благополучно.

- Сколько месяцев вы репетировали?

- Быстро. Два месяца. Хочу ещё сказать, что в спектакле Дмитрию Ханановичу не хватало любовной линии, и он нам добавил одну сцену, что придало спектаклю некую лиричность…

- Настя, с кем из маститых актёров вы играете на сцене Театра Сатиры? Кто чем-то поразил, чему-то научил?

- Я играю в одном спектакле с Максимом Авериным. Смотрю, как он работает, это просто человек, который за секунду заряжает энергией. Максим Викторович – прекрасный партнёр, он так умеет существовать, так ведёт себя с тобой, что ты становишься пластилином в его руках. Или вот Юрий Борисович Васильев! Смотрю, как он отдаётся на все 100%, и понимаю, что халтурить нельзя, надо всегда быть наготове. Вообще много про кого могу сказать. У нас замечательная труппа!

- Поговорим о других вещах. Вы модница? Следите за модой?

- Да, стараюсь. Но за брендами не гоняюсь. Я из Иркутска, из простой семьи. Не гламурная, на светские тусовки не хожу…

- Может, и зря. Познакомились бы с какими-то продюсерами, режиссёрами. Они бы проложили вам путь к успеху… Кстати, а как вы относитесь к успешным актрисам, которые не имеют профильного образования – Саша Бортич, Ингрид Олеринская, Ирина Старшенбаум. Может, оно и не нужно?

- Нужно. Сама я окончила Щукинское училище… Что касается, Бортич, Старшенбаум, Олеринской, я рада, что у них всё получилось, они занимаются делом, которое любят. И делают это хорошо. Повторяю, образование нужно, потому что не все такие одарённые.

- Как считаете, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Конечно, помогает. Я помню, как была на мастер-классе у знаменитого педагога Фильштинского, он приезжал к нам в Иркутск. Я училась на четвёртом курсе театрального училища. Мы разбирали пьесы этюдным методом. У нас было три пьесы Чехова, и мы их репетировали этюдами. И Фильштинский говорил, что актёр – вот он выходит с утра на улицу, и он должен видеть что-то красивое, чтобы эту красоту впитывать и потом на сцене дарить. Я это запомнила.

- А у вас не было такого, что вам не давали роли из-за того, что вы красивая?

- Были такие случаи на кастингах. Ой, нет, вы слишком смазливенькая, вы нам не подходите! Например, ставили «Республику ШКИД», и меня не взяли на роль беспризорницы…

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Обучаешься чему-то перед каждой ролью. Читаешь книги, пытаешься вникнуть в эпоху. Мы думали поставить спектакль по книге Эдварда Радзинского «Последняя ночь последнего царя». И для этого нужно было изучить весь этот пласт истории, истории революции. Всегда интереснее работать, когда ты изучаешь творчество писателя, узнаешь о каких-то событиях в его жизни. Вот Аверченко берёшь для читки со сцены, и ты должен понимать, почему он так писал, что это было за время, какие литературные направления тогда были. Интересно! И ты с другим смыслом будешь читать того же Аверченко…

- Вы снимаетесь в кино. Худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт спокойно отпускает молодых актёров на съёмки?

- Да, конечно, отпускает. Все хотят, чтобы артисты снимались, чтобы были медийные лица в театре.

- А какие у вас отношения с Александром Ширвиндтом? Какой он худрук и человек?

- Александр Анатольевич ставил у нас на курсе дипломный спектакль «Свадьба Кречинского», я играла там роль. И после он пригласил меня в театр. Как человек Александр Анатольевич прекрасен. Никто не может сказать о нём ни одного плохого слова. Я его люблю безмерно, я ему благодарна за то, что он дал мне шанс работать в Театре Сатиры, играть такие роли. Я все свои роли очень люблю!

- Настя, а какие у вас есть страхи?

- Я очень боюсь агрессивных людей. Вид толпы меня страшит, когда в метро много народу, я туда не спускаюсь. Я боюсь змей. Однажды меня укусила гадюка. Я была дома, в Иркутске. И мы поехали на дачу. Я решила пойти по тропинке купаться в бассейн. И наступила на змею, я её не заметила. Меня сразу повезли в больницу, пока мы добирались, мне стало очень плохо. Всё помутилось, я не могла стоять на ногах, меня папа нёс на руках. В больнице я пролежала две недели. С распухшей и почерневшей ногой. Мне ставили капельницы. Нет никакого противоядия. Надо просто разжижать, прогонять кровь. Гадюка, испугавшись, выпустила в меня слишком много яду…

- Более приятные путешествия у вас были?

- Были, конечно. Я очень люблю путешествовать. Мы ездили как-то без всякого тура через три страны. Прилетели в Афины, у нас там была пересадка. Облазили всю греческую столицу, посмотрели Акрополь. Потом вылетели в Барселону, затем в Будапешт. В Барселоне всё очень впечатлило. И Будапешт очень красивый город. Было лето, очень много адреналина, мало сна, но это был интересный опыт, хорошая проверка своих сил.

- У вас есть в мире «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?

- Байкал. Остров Ольхон. Это место силы. Кристально чистая вода, когда ты плывёшь, можешь её пить. Но она ледяная. Далеко не заплывёшь. В бухтах вода теплее.

- Не рыбачили на Байкале?

- Рыбачила. Хотя там нельзя, за это положен штраф. Но все потихоньку рыбачат.

- Какие качества вы цените в мужчинах?

- Я очень ценю чувство юмора. Если мужчина сможет меня рассмешить, он стопроцентно будет моим другом. Вообще всю жизнь я была подружкой мальчиков. И у меня в школе было 8 девочек, 16 мальчиков, потом в училище 8 девочек, 16 мальчиков и в театральном институте – 10 девочек и 18 мальчиков. Везде была мужская компания. Мужчины классно шутят. Ещё я очень ценю честность, искренность, доброту, смелость, мой мужчина должен быть не трус. И, конечно, щедрость – помощь людям в трудной ситуации, если ему не жалко дать денег кому-то. Я сама такой человек, поэтому мне нравится щедрость в людях.

- Мне одна известная актриса как-то сказала, что не считает актёров за мужчин. У вас какое мнение на этот счёт?

- Я так не считаю. Раньше женщины вообще не играли в театре.

- Вы бы вышли замуж за актёра?

- Да, у меня молодой человек – актёр… Какая разница, какая профессия у человека, если мне с ним интересно. Пусть он будет сантехником, мне безразлично. Другое дело, что вряд ли я встречу подходящего сантехника – мы в разных кругах, у нас разные интересы. Но у меня много друзей не актёров.

- А дружба может быть между актрисами? Или только зависть, конкуренция?

- Нет, дружба есть. У меня есть подруги в театре. Они меня несколько раз выручали. И я буду верить этим людям и относиться к ним с добротой и любовью. Потому что они так же относятся ко мне.

- Вы за живое общение, или вам удобнее общаться через интернет?

- Интернет должен приводить к живому общению. Ну, если это только не обстоятельства (разные города, страны). Если так не случается, интернет не нужен. Если вы общаетесь с человеком на одной волне, вы должны встречаться.

- Вы рисковый человек, азартный? Играли когда-нибудь в казино?

- Не играла, но я азартный человек, люблю поспорить. Даже на какие-то деньги могу поспорить или на желание. Есть во мне эта жилка, люблю фильмы, где властвует азарт. Казино – не моя тема, потому что я в этом ничего не понимаю. Если бы понимала, может, мне и понравилось бы играть.

- Вы за рулём?

- Нет. Я боюсь, мне страшно водить машину. Я люблю ехать, смотреть в окно, мечтать. Я человек мечтательный. Слушать музыку. А быть за рулём – это же постоянное внимание, стресс. У меня зрение минус 2, значит, нужно быть в очках. Нет, пусть меня возит мой молодой человек!

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