Анастасия Павлюченкова: «Перед турниром не рискнула бы утверждать, что могу дойти до финала»

Аргументы Недели → Интервью 13+

11 июня 2021, 12:42 Наталья Копосова

Фото: Julian Finney/Getty Images

Десять лет после своего лучшего достижения на «Ролан Гаррос» - прохода в четвертьфинал турнира Большого шлема, в этом году Анастасия Павлюченкова дошла до финала. О том, как сама расценивает свой результат российская теннисистка корреспондент АН поговорил с Анастасией после полуфинала, в котором она со счетом 7:5, 6:3 обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек.

- Для многих коллег Ваше участие в финале этого года - сюрприз. А Вы сами от себя ожидали в этом году такого результата на «Ролан Гаррос»?

- Я всегда верила что могу здесь находиться и играть финал. Но если бы в этом году до турнира меня бы спросили вижу ли я себя в финале «Ролан Гаррос», то я бы, наверное, не смогла с уверенностью сказать «да». Хотя в общем я всегда знала, что могу этого достичь и верила в это. Но в этом году, учитывая, что у меня были маленькие травмы прямо перед турниром, я, наверное, не рискнула бы этого утверждать.

- После такого прорыва можно ли говорить о том, что Вы поймали свою игру и у Вас открылось второе дыхание?

- Не совсем. Потому что я хочу выиграть титул и верю что могу, поэтому у меня нет ощущения что мне нечего терять. Все немножко по-другому. Но, все равно я стараюсь наслаждаться этим моментом, потому что это мой первый финал здесь, и я по максимуму стараюсь им насладиться.

- С кем из предпочли бы сразиться в финале с Барборой Крейчиковой или Марией Саккари?

- Предпочтений у меня, честно говоря, нет, потому что на этом этапе, в финале, без разницы с кем ты играешь. Нужно играть. Играть самой. И неважно кто на той стороне.

- Какие планы на ближайшее будущее?

- Я вернусь ненадолго в Москву. Мне нужно восстановиться, поработать с психологом - Свитловой Татьяной, которая мне помогает. Кроме того трава уже скоро и мне нужно будет лететь в Истборн, потому что хочется сыграть хотя бы один турнир до Уимблдона.





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