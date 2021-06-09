         Актриса Ксения Теплова: «В актёрских семьях есть соревновательный момент»                                                        

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 июня 2021, 11:52 Александр МАЛЮГИН

Ксения Теплова окончила Школу-студию МХАТ. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Широка река», «Всё ради тебя», «Атомный Иван», «Два отца и два сына», «Анжелика», «Жена напрокат», «Ищейка», «Ночная смена», «Улётный экипаж», «ИП Пирогова», «Отчим», «Призраки прошлого» и др.

- Ксения, вы работаете в МХТ имени Чехова. Какая сейчас атмосфера в театре после смерти Олега Павловича Табакова?

- У нас переходный период. Сложно что-нибудь говорить, пока ничего не понятно. Количество выпускаемых спектаклей заметно снизилось. Всё гораздо медленнее происходит. Но я вот выпустила спектакль в начале сезона «Сахарный немец», успела до карантина. Я играю Пелагею, деревенскую женщину, муж которой ушёл на войну. Трагическая история о том, как она переживала разлуку с любимым. Ещё в МХТ я задействована в спектаклях «Спящий принц», «Пролётный гусь», «Зойкина квартира», «Лес».

- С кем из маститых актёров старой школы вы играли на сцене или снимались в кино. Чем они вас поразили, чему научили?

- Со Станиславом Любшиным, с Авангардом Леонтьевым. Любшин меня поразил тем, что он, как студент, очень волновался на одном из наших концертов. Я думала, артисты такого уровня уже не волнуются перед выходом на сцену. У Станислава Любшина с Ириной Мирошниченко был какой-то кусочек из голливудского фильма. Он ходил из угла в угол, повторяя текст

И, конечно, как не вспомнить работу с Олегом Павловичем Табаковым! В спектаклях «Тартюф» и «Амадей» мне посчастливилось выступать с ним на одной сцене. Я всегда молилась на Олега Павловича. Когда училась в Школе-студии МХАТ, он приходил на все наши показы, даже на незначительные, просто на отрывки, каждые полгода на экзамены. Табаков – фантастический человек, который всегда заряжал оптимизмом, талантом, эрудицией, своим отношением к профессии. Он на меня оказал огромное влияние, я о нём и сейчас часто вспоминаю…

- Первая ваша главная роль в кино была в картине «Всё ради тебя». Чем она была вам интересна?

- Это была моя первая большая роль, и там было множество драматических моментов, которые я никогда не играла в кино. И мне нужно было справиться со всем этим.

- В этом сериале две сестры борются за одного мужчину. В жизни вы бы боролись или уступили в такой ситуации?

- Смотря за какого мужчину, в какой период времени. Если бы мы много лет прожили вместе, у нас были бы дети, я бы, наверное, боролась и не отступила. А если бы это была какая-то другая ситуация, я бы, может, и не стала бороться.

- Что вы цените в мужчинах?

- Талант, чувство юмора, ум. Хочется, чтобы мужчина был надёжным, чтобы можно было ему доверять.

- У вас муж тоже актёр. Чем актёрская семья отличается от обычной?

- Я в обычных не жила, у моих родителей тоже была актёрская семья. Но, как мне представляется, это другой режим. Часто мы на гастролях, в разлуке. И ещё актёрские семьи отличаются повышенной эмоциональностью. Хотя актёрские семьи бывают разные. Я говорю про личный опыт. Если ты, например, сыграл плохой спектакль, ты приходишь домой, и у тебя происходит какой-то выход энергии. Такая эмоциональность тяжела для личной жизни, тем более, когда дети. Нужно уметь держать себя в руках.

- А есть какой-то соревновательный момент в актёрской семье? Если вы, например, больше снимаетесь, чем муж…

- Я думаю, он есть у всех актёров, даже если люди в этом не признаются. Потому что наша профессия очень амбициозная, зависимая от многих факторов. Конечно, если ты уже находишься в такой лиге, когда еле успеваешь отбиваться от предложений, и твой супруг тоже, тогда в семье, наверное, меньше проблем. Ты выбираешь и можешь не волноваться, что завтра у тебя ничего не будет. А когда ты ещё только на пути к этому выбору, тебе сложнее. То есть работа, то её нет. Так что в актёрских семьях присутствует соревновательный момент.

- А как пройти в эту «высшую лигу», чтобы была возможность выбирать? Как стать такой же популярной, как Светлана Ходченкова, например?

- Я думаю, здесь очень много факторов. Нужен талант, внешность, не обязательно быть писаной красавицей, но должна быть фактура, какая-то явная индивидуальность. Потом, трудолюбие, умение общаться с людьми. Если у тебя скверный характер, с тобой никто не будет работать. Надо развиваться, не стоять на месте. И очень важен случай, удача.

- У вас есть шанс, желание?

- Конечно, у меня есть огромное желание добиться успеха. Хочется иметь право выбора, хочется сниматься в достойных проектах. Чтобы у тебя на два года было всё расписано.

- У вас была небольшая роль в картине «Атомный Иван». Там дело происходит в закрытом городке, где расположена АЭС. А как у вас дела обстоят с точными науками – с физикой, например?

- Очень плохо, ужасно. У меня огромное количество родственников – физики, математики. А мне как-то совершенно не досталось их способностей. Это была мука для меня – окончить школу по точным наукам.

- Двойки были?

- Нет, тройки. Четвёрки иногда. Но это было ужасно сложно.

- Вы сыграли в комедийном сериале «Два отца и два сына». А какой юмор вы воспринимаете лучше – «Камеди клаба» или, скажем, передачи «Аншлаг»?

- В «Камеди клаб» больше пошлых каких-то вещей. А «Аншлаг» - это для более взрослых людей. Мне нравится юмор, если смешно. Если смешно в «Аншлаге», то мне нравится. Если это остроумно в «Камеди клаб», пусть даже иногда бывает пошло, но если остроумно, я тоже смеюсь.

- Правда, что зрителя легче заставить заплакать, чем рассмеяться?

- Мне кажется, это правда. В плане заплакать много работает за счёт ситуации. Жалко маленького ребёнка, который потерялся. Убили кого-то. Муж ушёл на фронт. Есть десятки ситуаций, которые могут заставить зрителя расплакаться. А когда необходимо заставить смеяться, какие-то комедийные вещи нужно всё равно играть серьёзно. В этом сложность. Не каждому дано. Этому нужно либо учиться, либо ты должен такую ситуацию просто чувствовать.

- А вы легко можете заплакать в кадре?

- Мне это даётся непросто. Есть актрисы, которые начинают плакать по щелчку пальцев. Рыдают и рыдают. Как говорил Олег Павлович Табаков: «Слёзные железы у меня близко, поэтому я могу легко заплакать».

- Великий Олег Павлович Табаков мог плакать одним глазом!

- Да, все видели это в «Обломове»! Мне трудно, потому что я должна подключаться эмоционально. Я, в принципе, научилась уже этому. Когда снимается нон-стопом множество дублей, просто заряжаешься на эту сцену, и слёзы текут. У меня в «Отчиме» так было. В один день снимали самые сложные сцены. И я там с утра до вечера плакала. К концу дня уже была вся опухшая.

- Какие ещё были интересные случаи на съёмках картины «Отчим»?

- Там мне нужно было доить корову. Дело происходит в 50-х годах прошлого века в деревне. Попробовали подоить – ничего у нас не вышло. Я бы с удовольствием научилась этой работе, дали бы мне неделю, выделили бы настоящую доярку. Но такой острой необходимости не было, да и корова от меня бегала, приходилось за ней гоняться. Вообще, у нас стараются беречь артистов, и правильно делают. Никому не надо, чтобы артист вышел из строя и подвёл всю группу.

- Как вам работалось с Сергеем Урсуляком в картине «Ненастье»?

- У меня там была совсем небольшая роль, но я просто хотела посмотреть, как работает этот замечательный режиссёр. Урсуляк не пробует, он просто вызывает на собеседование. Ему, по-моему, достаточно взглянуть на человека, минут пять с ним пообщаться, и всё становится ясно. Он так встречается на первом этапе с людьми, ничего не просит учить. Мы с ним пообщались, и в итоге мне предложили поучаствовать в проекте в качестве «жены афганца». Там снималось много моих друзей, коллег из театра. Сергей Урсуляк – классный режиссёр, масштабная личность. Он ко всем актёрам относится, как к своим студентам, ученикам. Когда он приходит на площадку, все замолкают, встают. У Сергея Владимировича необыкновенное чувство юмора. Он делает какие-то точные замечания. Немногословно. Иногда показывает, образно.

- Вы снимались в мелодрамах. Почему они сейчас так популярны в России?

- Мне кажется, они всегда были популярны, нет? Потому что в героинях мелодрам русские женщины видят себя. Пожилые женщины, одинокие, брошенные. Им легче жить на свете, если они думают, что не у них одних такая трудная судьба.

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