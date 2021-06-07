Полковник КГБ ЛССР в отставке: В Латвии мы «насмотрелись» и на своего маньяка

Аргументы Недели → Интервью 13+

7 июня 2021, 15:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: кадр из сериала "Душегубы"

Буквально пару дней назад закончился сериал «Душегубы», который вызвал неоднозначную реакцию зрителей: одни считают, что такие фильмы просто «вредны», а иные уверены, что необходимо помнить о своем прошлом. «Душегубы» - многосерийный сериал о витебском маньяке, который 14 лет держал в страхе всю Беларусь, и за эти годы было убито им 36 женщин. Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с исполнителем главной роли следователя Михаила Шахновича Александром Самойленко, и комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке.

Полковник КГБ ЛССР в отставке.

- Вы смотрели российский сериал «Душегубы»?

- Да, смотрел. Вам интересно знать мое мнение?

- Конечно.

- Могу сказать, что этот сериал произвел впечатление… Если сравнивать с «Чикатило», то это день против ночи: Нагиева в роли «маньяка» я совершенно не воспринимаю, да и сюжет, простите, нудный. В «Душегубах» все развивается динамично, и реально. Да, так именно происходило в то время. Сильный подбор актеров… Я думаю, что не стоит спорить с тем, что российская школа кино (старая школа) одна из лучших. Это было всегда.

- Вы тогда работали в органах, а что было известно в Латвии о витебском маньяке?

- Знаете, в Латвии мы «насмотрелись» и на своего маньяка: в 1984 году у нас появился душитель Станислав Роголев. «Размах» его убийств был несколько скромнее, десять человек, чем у витебского душителя, но приятного мало. Понимаете, в те времена о таких людях особо не распространялись… Зачем пугать народ? Но людская молва, конечно, «летела» из разных уголков СССР. Но это пресекалось: если кто-то начинал говорить об этом, то его находили и проводили беседу. О витебском маньяке знало руководство КГБ ЛССР, а остальные сотрудники узнавали все мимоходом.

- А что стало со Станиславом Роголевым?

- Он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в 1984 году. Он «действовал» года полтора и совершил 21 нападение на женщин, более половины его жертв погибли. Роголев насиловал, издевался и убивал женщин. За криминальную историю Латвии, пожалуй, самый кровавый и жестокий убийца. А витебский маньяк – первый маньяк такого масштаба в СССР.

- Действительно, много голов полетело после того, как поймали витебского маньяка? Милицейских чинов…

- Да. И в этом нет ничего удивительного: как ни старались органы скрыть его преступления, к счастью, ничего не получилось: огласка была громкая. Было осуждено более 14 невиновных людей за его преступления. Такое скрыть практически невозможно! И потом… к делу подключили КГБ. А это иная организация, чем милиция… Да и нет никакого секрета, что КГБ и Министерство внутренних дел СССР не очень хорошо «понимали» друг друга. Кстати, в сериале «Душегубы» это все очень правдиво и грамотно показано.

Актер Александр Самойленко, исполнитель главной роли следователя Михаила Шахновича.

- Александр, когда я смотрела сериал «Душегубы», то просто вас «ненавидела»! Точнейшее исполнение мерзавца! И не только у меня Шахнович вызывал такие чувства. Как вам удалось «довести» людей до такого состояния? Прекрасная актерская работа.

- Спасибо. Вот так и довел… Я просмотрел много документальной хроники, изучил литературу на данную тему и составил образ Шахновича. Видел даже его фотографии – похожи с ним внешне…

- Вы оправдывали своего персонажа?

- Я четко понимал, кого должен сыграть. Но… Видимо, немного пытался оправдать: жена его бросила, нанесла душевную боль, обида на женщин и вынужденное воспитание дочери… Это было где-то в душе у меня, но такие мерзкие и уродливые поступки представителя правоохранительных органов, увы, невозможно никак объяснить. И расплата за взятки, издевательства над невиновными людьми – закономерно. Но тут и другой вопрос: а почему же его коллеги, начальство поощряли его действия? Он же получал за «раскрытие» грамоты, его хвалили… Как такое могло произойти? Хорошо, что все это имело правильные последствия.

- Что самое сложное было на съемках?

- Сложное… Обычная работа… Мне не очень удобны было ездить на «шестерке»: я человек крупный и еле садился за руль. Пожалуй, это было самым сложным. В остальном, как обычно… Работали спокойно, мирно, дружелюбно. Все коллеги – профессионалы. Никаких недоразумений не было.

- Александр, есть те, кто говорит, что такие темы в кино поднимать незачем! Мол, постыдное прошлое… Вы согласны с таким мнением?

- Нет. Это наша история. И закрывать глаза на то, что было – глупо. Я считаю, что люди должны знать и помнить, чтобы такое не повторялось.

- А продолжение будет? Например, другие дела следователя Леонида Ипатьева…

- Я думаю, что нет. Хотели снять продолжение, но потом передумали. Сериал «Душегубы» был снят года три обратно, но вот вышел только сейчас. Почему? Это уж точно вопрос не ко мне.

- Благодарю.

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