«Сережа Пенкин - для многих фаворит»: Александр Добронравов рассказал о звездах телепроекта «Три аккорда»

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 июня 2021, 20:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Марина Захарова

Если честно, то всегда интересно заглянуть за кулисы! Не правда ли? Балтийское бюро «Аргументы Недели» «воспользовались» своим давнишним знакомством с популярным композитором, исполнителем Александром Добронравовым, чтобы узнать тайны, которые скрывает программа «Три аккорда». Вот, что из этого получилось…

- Александр, ваше участие в передаче «Три аккорда» просто интригует: то вы чечетку лихо отбиваете, то любовь «крутите» с девицей из «малины»… Что еще ожидать от вас? Почему согласились на такие эксперименты?

Фото: Марина Захарова



- Да просто мне показался интересным этот проект. Всегда интригует что-то новое… А тут я себя попробовал и в качестве актера, и даже чечетку отбиваю…



- Кстати, вы занимались, например, танцами когда-нибудь?



- Нет. Не могу вспомнить, чтобы я усердно занимался танцами! А если серьезно – нет.



- Сложно было выучить чечетку? Сколько у вас времени ушло на это?



- Скажу честно, что до участия в программе «Три аккорда» я не отбивал чечетку. Разумеется, репетиции были: четыре базовых часа… Это приблизительно час репетиции. Вот так и освоил. Но номер у меня построен на довольно сложном вокале, а не на чечетке… Это как актерское дополнение. Практически у меня всего два движения, которые состоят из четырех чечеточных этюдов. Но мне это было безумно интересно. Более того, удобоваримые движения для меня.

Фото: Марина Захарова



- Александр, в программе выступают звезды шоу-бизнеса. А есть ли соперничество, интриги между вами?



- Нет! Какие интриги? Дай Бог, чтобы отработать номер! И соперничества нет. Мы все уже состоявшиеся люди, которые, кстати, знакомы друг с другом хорошо. Например, меня связывают приятельские отношения с Сергеем Пенкиным: мы вместе гастролировали, работали. Действительно, коллектив довольно дружный, никто не интригует, никто не «подглядывает», никто не знает, например, что я буду делать дальше на сцене. Конечно, мы пересекаемся и на репетиции, но все очень милые и дружелюбные. Поймите, каждый пришел заниматься своим номером.

Фото: Марина Захарова



- А с кем у вас сложились дружеские отношения в процессе репетиций, выступлений?



- Я уже был знаком со многими… До программы знал и Жана Милимерова, и Алику Смехову. Приятное впечатление на меня произвела Аглая Шиловская: очень целеустремленная, ответственная и трудолюбивая девушка. Она невероятно работоспособна и знает, чего хочет. Елена Ваенга держится особняком, но так, видимо, и должно быть… У каждого свой характер. Но я рад, что программа собрала нас всех.



- Саша, а кто будет фаворитом?



- Вопрос в лоб! Я точно не могу сказать – не знаю! Может уже определился, а может скоро… Я знаю, что многие болеют за Женю Дятлова. Сережа Пенкин - для многих фаворит. Вижу, как зрители реагируют бурно на мое выступление – им нравится. Пока рано, думаю, определять фаворитов.

Фото: Марина Захарова



- Вы будете петь свои песни?



- Конечно! Я уже пою. Одна программа – мои песни, вторая – другого композитора, потом все с начала! Конечно!



- Саша, балтийское бюро «Аргументы Недели» более за вас! Победы и с песней по жизни!



- Спасибо! Буду стараться!

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