Профессор Владимир Базарный: школьные патологии запустили вымирание народа

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 июня 2021, 09:09 Александр Саргин

Фото: соцсети

Новые санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи начали действовать еще с начала нынешнего года. Время вносит свои коррективы, и в этом документе появился раздел, связанный с цифровой образовательной средой, дистанционным обучением и использованием мобильных телефонов.

На вопросы «АН» отвечает научный руководитель программ Российского союза «За здоровое развитие детей», советник министерства образования Азербайджана, врач, педагог, доктор медицинских наук, профессор Владимир Базарный:

- Владимир Филиппович, сумели ли мы приспособиться к новой эпохе «Цифры и удаленки»?

- Выполненными под нашим руководством исследованиями установлено, что при любом, в том числе и традиционном школьном образовании в условиях цифровизации и компьютеризации при нарушении санитарных норм жесткие волны «захватывают» и подавляют животворные волны мозга и ведут к вялотекущему его разрушению. Мы имеем неопровержимые факты, что при современной политике пренебрежения санитарными нормами система образования только наносит непоправимый ущерб здоровью наших детей. Вспомним официальное письмо Министерства просвещения РФ: «Спустя только первый год обучения у 60-70% детей возникают пограничные психические расстройства» (письмо «О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы» №220/11-12 от 22.02.1999г). И это было еще до «удаленки» и занятий в режиме цифровизации.

В условиях же цифровизации дети вынуждены проводить у экранов от трех до шести часов в день. А если к этому добавить 100% сколиозов и 40% близорукости! Это же грубейшее нарушение всех санитарных норм и настоящее преступление против новых поколений народа! Школьные формы патологии - это на всю жизнь, и именно они запустили вымирание народа в трудоспособном возрасте. С такой государственной политикой в области воспитания и образования мы повредили уже корни нашего видового древа жизни. И сколько бы наша власть ни заклинала о демографической трагедии, но без неотложных мер по радикальной перестройке системы воспитания и образования ситуация будет только усугубляться.

- Какая безрадостная картина! Неужели и в удаленном обучении нет никаких плюсов?

- Почему же нет? В умелых руках удаленка, домашнее образование могут быть настоящим спасением для детей. Американцы для спасения детей от школы все больше и больше переходят на домашнее обучение (таковых там уже более миллиона). В нашем же случае точнее говорить об образовании через электронные средства информации и о настоящей трагедии цифровизации. Наши исследования убедили: практически все образовательные реформы, выполненные в ХХ столетии, были направлены против жизни и здоровья новых поколений. Цифровизация - это последний гвоздь в гроб наших детей!

- Нет ли здесь противоречия? Для наших детей – гроб, а для американских, которые тоже без конца пялятся в планшеты и смартфоны, благо?

- Здесь нужно отделить «мух от котлет». У всех в головах сегодня сложилась своеобразная и стойкая «колея», что удаленное обучение - это обязательно цифровизация и компьютеризация. Но ведь удаленка может быть и без цифровизации. Например, ребенку дается задание на неделю: прочитать рассказ и сочинить его продолжение, выучить стихотворение, измерить площадь и объем квартиры, нарисовать свою генеалогию, найти и зарисовать такое то созвездие в небе, посчитать количество шагов, пройденных за день, и так до бесконечности. И ведь в этом случае ребенка никто не подавляет, наоборот, родители только вдохновляют и поддерживают его!

- Кто же, как вы говорите, подавляет наших детей?

- Сама концептуальная (вербальная) основа построения учебного процесса в нашей стране. Еще председатель Государственного Комитета по образованию СССР Г.А.Ягодин говорил: «Система образования так выстроила свою работу, что почти ста процентам школьников учиться не интересно». А ведь наука установила: в мозг проникает только та информация, которая оформлена в режиме интереса. Это значит, что школа готовит активно забывчивых («тупых») детей и подростков. И после этого мы удивляемся, откуда берутся казанские и керченские стрелки! Большинство убеждено, что без принуждения и насилия дети учиться не будут, поэтому и учителя в 99% случаев учат не в режиме интереса, а за счет принуждения.

Вот почему для спасения остаточного психического, творческого и физического потенциала педагоги и родители должны объединиться и требовать от правительства, от Министерства образования и науки и Министерства просвещения, исполнения законов и указов президента РФ, в том числе замену губительной для здоровья педагогики на здоровьеразвивающую!

- Можно об этом чуть подробней?

- Еще в конце 70-х гг. прошлого века после выявления массового ухудшения здоровья школьников коллективом ученых НИИ медицинских проблем Севера СО АМН СССР под моим руководством впервые были разработаны и апробированы здоровьесберегающие технологии (ЗСТ). Тогда стало ясно, что основным фактором, ухудшающим здоровье детей, является эргономическая основа организации учебного процесса в школах (построение учебного процесса в режиме «педагогической усидчивости», постоянные нагрузки на ближнее зрение, доминирование абстракций и теорий, изгнание из учебного процесса трудового и художественного воспитание, риторики, каллиграфии и много другого), постоянное нахождение в которых за долгие годы обучения и формирует растущий организм ребенка. И хотя ЗСТ были утверждены Минздравом РСФСР для внедрения в школы и сады еще в 1989 году, несмотря на то, что программа получила уже в «новой» России положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, до сих пор забота о массовом здоровье детей у нас в стране остается уделом одиночек и энтузиастов, а не государства.

ОТ РЕДАКЦИИ: 1 июня 2012 г. Владимир Путин издал указ № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей». В этом документе глава государства поручил внедрить во все школы здоровьесберегающие технологии Владимира Базарного. Более того, позже, в майских указах, тоже был прописан этот пункт, однако это так и не было внедрено в жизнь. По сути, в современной России просто игнорируются распоряжения главы государства, а в Министерстве образования и науки РФ и в Министерстве просвещения РФ, зная, как можно сохранить здоровье детей, намеренно блокируют президентские инициативы.

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