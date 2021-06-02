Актриса Ольга Веникова: «В жизни я не боюсь сильной любви»

Аргументы Недели → Интервью 13+

2 июня 2021, 12:12 Александр МАЛЮГИН

Фото: личный архив

Ольга Веникова родилась в Москве. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Колл-центр», «Отчим», «Автошкола», «Отель «Элеон», «Последний богатырь», «Во веки вечные», «Другие», «Пекарь и красавица», «Своя земля», «Юристы», «Ищу тебя», «Смерш», «Последний день войны», «Исправленному верить. Паутина» и др. С 31 мая на телеканале «Россия» начался показ сериала «По разным берегам», где Ольга Веникова сыграла главную роль.



- Ольга, чем вам была интересна роль в сериале «По разным берегам»? Насколько вы близки по характеру со своей героиней?



- Меня заинтересовала эта роль тем, что у неё ярко прописана «арка героя». Героиня выходит из этой истории во многом совсем другим человеком, сюжет насыщен событиями, которые заставляют Настю проявлять себя по-новому. Это для меня как для актрисы было, наверное, самой главной зацепкой. По характеру мне моя героиня во многом близка. В первую очередь, тем, что у неё сильный характер, что она не отступает от своих целей.





- Вы сами смотрите мелодрамы?



- Редко. Мои бабушки за меня смотрят. Когда живёшь в бурном ритме мегаполиса, 16 серий – это история для тех, у кого есть время.



- Вам повезло на партнёров в этом фильме – Татьяна Лютаева, Вера Сотникова, Дмитрий Шевченко, Анна Легчилова. Как взаимодействовали на площадке? Чем звёзды вас поразили, чему научили?



- Для меня такой актерский состав был большим сюрпризом. Татьяна Лютаева – просто энерджайзер. Она заряжает энергией всю площадку, а ещё мне очень понравилось, как она собранно и чётко работает. Татьяна снимает фильмы, и у неё есть отличные режиссёрские качества. Дмитрий Шевченко поразил тем, как он разбирает сцену, как существует в кадре. Я заметила, что у таких маститых артистов – сплошь исписанные сценарии, они сёрьезно подходят к роли, не допуская никакой халтуры.

- Ваша героиня и герой Александра Константинова очень любят друг друга, но представляют два семейных враждующих клана. Любовь через вражду. Такие повзрослевшие Ромео и Джульетта. А в жизни вы боитесь сильной любви?



- Да, между нашими героями – любовь и война. Их тянет друг к другу, и они ничего не могут с этим сделать, они постоянно преодолевают какие-то препятствия. Боюсь ли я в жизни сильной любви? Зачем же её бояться? Настя же не испугалась, и я не боюсь.

- Вы коренная москвичка, выросли в городе, а в сериале «По разным берегам» вам пришлось окунуться в сельскую жизнь. И как она вам?



- Я, по сценарию, не сама работаю на ферме, я – руководитель. В жизни, наверное, заскучала бы, занимаясь таким бизнесом. Но в кино мне всё было интересно, у нас были очень необычные локации. Однажды мы снимали на клубничных плантациях, съемочная группа закупила ящики клубники, мы её целую смену ели, она была фантастически вкусная.



- Вообще вы хозяйственная девушка? Что можете делать руками?



- Дома я очень хозяйственная. Все удивляются. Особенно люблю готовить и красиво сервировать стол.



- Как вы относитесь к гламуру? Часто посещаете светские мероприятия?



- Я очень люблю красивые места, например, завтрак на веранде в уютном месте или романтичный ужин с живой музыкой. Но светские тусовки требуют постоянного общения с малознакомыми людьми, и мне не всегда это даётся легко. Поверхностный разговор утомляет. Я не умею общаться, потому что надо. Мне либо интересен и приятен человек, либо нет. Я больше люблю посидеть, поговорить со своими близкими, с друзьями.





- Вы, может, застенчивая?



- Нет, что вы! Обожаю быть в центре внимания. Люблю танцевать и веселиться, и ничто мне не помешает. Просто все по настроению.



- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?



- Мне часто нравятся брендовые вещи. Но, в принципе, мне важно, чтобы вещь подходила лично мне, украшала. За вещами никогда не гонялась, скорее, за впечатлениями.





- Можно вас назвать шопоголиком?



- Абсолютно нет. Я очень хочу красиво и стильно выглядеть, но приходится заставлять себя идти по магазинам. Мне тяжело выбирать, подбирать, примерять много нарядов, один за другим. Поэтому шопинг для меня скорее работа, а не отдых.



- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?



- Помогает, конечно. Она помогает в жизни. Красота - «страшная сила». Правда, бывало, что из-за яркой внешности я не подходила на роль.





- В одном сериале вы сыграли репетитора английского языка. А в жизни у вас как с языками?



- У меня мама — преподаватель английского языка. Но я не могу сказать, что язык у меня на высшем уровне. Разговариваю, но не свободно. Мам, буду заниматься, обещаю!

- В Голливуд не хотите?



- Я реально смотрю на вещи. Если говорить о работе за пределами России, то мне сейчас интереснее Европа. Она ближе, туда можно ездить, существовать между Москвой и каким-то европейским государством, работать. Это моя мечта, и она вполне может стать реальностью. В Америке я никогда не была. Это другая индустрия и другой мир. Не знаю, как об этом мечтать. Вдруг мне там не понравится?





- Какое у вас было самое экзотическое путешествие?



- На Бали. Я ездила туда с друзьями. Были и тусовки, и путешествия, и приключения. Нас там даже пытались ограбить. Безумный отрыв! Это был хороший опыт, но повторить его я бы уже не решилась.



- А есть у вас в мире такой «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?



- Я бы хотела вернуться в Таиланд, но на какой-то новый, спокойный остров. Мне кажется, что многие уголки я ещё не обнаружила для себя. Я влюблена в Италию. Мне очень понравился регион Тоскана, туда бы я точно хотела вернуться! Ещё городок Сан-Ремо—идеальное место для летнего отдыха: вкусная еда, чистейшие пляжи.





- Чему вы специально обучались для той или иной роли?



- Мне неоднократно приходилось водить на площадке автомобиль, но это я и так умею с 18 лет. Вот сейчас я снимаюсь в проекте, в котором играю старшего лейтенанта, советское время – 1984 год. У моей героини есть боевые сцены. Я занималась с каскадерами, осваивала бокс - боевые стойки приемы. С детства я занималась вокалом, люблю петь, надеюсь, скоро этот навык тоже пригодится.



- Вы рисковый, азартный человек? В казино когда-нибудь играли?



- Я была один раз в казино, в Сан-Ремо. Там красиво, необычная атмосфера, все такие серьезные, на кону ведь большие деньги. Но я побоялась играть, не люблю азартные игры. Убеждена, что обыграть казино не возможно, зачем тогда пытаться?



- Какие у вас есть страхи?



- Я очень боюсь болезней. Не люблю медицинские центры и больницы, у меня там подкашиваются коленки.





- Сами ковидом не болели?



- Болела, но всё прошло легко и незаметно. Мне главное в панику не впадать. Я настолько могу себя на любую тему накрутить. Мне нельзя думать о плохом. Только позитивный настрой!



- Что делает успешной актёрскую карьеру – красота, талант, трудолюбие, везение, удача?



- Всё! Талант в первую очередь! А ещё трудолюбие, яркая индивидуальность, органика. Ну, и без удачи никуда. Умение общаться, выстраивать отношения с людьми, быть комфортным и чётким в работе тоже не маловажный фактор. Вообще у каждого свой секрет. Кто-то замуж выходит за режиссера, кто-то трудоголик и стучится во все двери, а кому-то удаётся легко обаять, влюбить в себя с первого взгляда. Каждый использует свою формулу успеха. Главное, знать, чего ты хочешь.

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