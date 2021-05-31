Александр Добронравов: о Маниже, шансоне и «трех аккордах»

Аргументы Недели → Интервью 13+

31 мая 2021, 09:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото предоставил Александр Добронравов специально для "Аргументов Недели"

Достаточно назвать классические хиты «Как упоительны в России вечера», «Ромашки для Наташки», «С высоких гор», «Волчица», так сразу же все понимают о ком идет речь: конечно, о певце, композиторе, продюсере Александре Добронравове. Его песни стали действительно классическими хитами российской эстрады.



От автора.



Я знакома с Александром аж с 2006 года: тогда еще совсем «юный» (и ты сейчас Саша такой) композитор давал мне «юной» латвийской журналистке интервью в Посольстве Латвии в России. Да, вот там-то мы и познакомились. Общаемся до сих пор. За последнее время много событий произошло, например, конкурс «Евровидение». Разумеется, Балтийскому бюро «Аргументы Недели» было крайне интересно узнать мнение мэтра эстрады.



- Алесандр, если честно, то меня интересуют прибалтийские исполнители на «Евровидении». Как оцениваешь их?



- Я сам должен был участвовать на конкурсе… Нет, конечно, не в качестве исполнителя, а в ином – эксперт, но так сложились у меня обстоятельства, что не поехал. Все смотрел по ТВ. Что касается прибалтийских исполнителей, то мне понравились веселые ребята из Литвы. Я их хорошо запомнил: яркие, талантливые, озорные. Если говорить о Латвии – прости… Я как-то пропустил выступление латвийской певицы. Мимо меня прошло. Надеюсь, что человек она талантливый и мы обязательно ее услышим. Кстати, пользуясь случаем, передай привет Интарсу Бусулису, ладно?



- Передам без проблем.



- Мне Интарс очень нравится! Удивительно приятный, общительный и талантливый парень.





- А что можно сказать о Маниже. Кстати, мнения довольно неоднозначные.



- А мне Манижа понравилась. Какая главная ее была задача? Конечно, выделиться, произвести впечатление, яркое впечатление на европейского зрителя. И это ей прекрасно удалось! Я бы даже назвал ее песню… вызов: очень мало женщин, которые исполняют рэп. А тут слились несколько стилей.



- А у меня сложилось мое личное мнение, что было слишком много «напора» и даже «агрессии»: мол, я вам все скажу сейчас от русских женщин. Где-то, извини, «попахивает» политикой. Возможно, я ошибаюсь.



- Я уж точно «агрессии» не увидел. В жизни Манижа девушка яркая, целеустремленная, самостоятельная и имеет на все свое мнение. В ней же присутствует и восточная кровь: ее бабушка-таджичка была первая, кто сняла паранджу… Определенный символ свободы дала женщинам. И Манижа такая же! Свободолюбивая, справедливая. Вот она и показала свой характер на сцене. Было очень органично.





- Но есть же определенные «нормы» «Евровидения», а Манижа с песней «Русская женщина», извини, не совсем «формат»…



- Сегодня уже такого формата, как лет 15, например, не существует: зрителю должна понравится песня и исполнитель. Должно быть зрелищно, и чтобы зритель долго помнил песню. А такое понятие, как экзотика, мне кажется, подогревает интерес к исполнителю.

- Саша, как же тебя «занесло» в программу «Три аккорда»?



- Вот решил попробовать себя в стиле шансон. Мне нравится эта программа, зритель ее смотрит, да и компания коллег у меня замечательная. Я долго думал, но решил, что стоит себя в этом жанре попробовать: тут уже и актерские навыки необходимы. И еще… Я уже человек не столь молодой, а двигаться нужно! В «Трех аккордах» я очень много двигался… особенно, когда исполнял песню «Чечеточка». Рад, что меня судьи оценили – тузы поставили!



- А судьи строгие?



- Конечно. Помню, встретилась наша команда с Александром Розенбаумом, который четко сказал: «Ребята, не обижайтесь, но судить буду строго! Если плохо, то просто буду «мочить»». Проект отличный, ног трудится приходилось долго, сильно, упорно и на совесть!





- Саша, а когда в Латвию с гастролями? Латвийцы соскучились по тебе.



- Я думаю, что в октябре… Если Бог даст. А то много раз уже гастроли переносились. Коронавирус «виноват». Люблю спокойную Латвию: ее тихие рижские улочки, интеллигентного зрителя… Рад, что помнят и ждут. Надеюсь, что встретимся!



- Обязательно. Благодарю.

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