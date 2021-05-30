Теннисистка Елена Веснина: «Надо жить, надо играть и продолжать бороться»

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 мая 2021, 23:13 Наталья Копосова

Фото: Eurosport

В воскресенье в Париже стартовал турнир «Ролан Гаррос». Наряду с Вероникой Кудерметовой и Анастасией Павлюченковой во второй круг турнира вышла и, возвращающаяся на корты после рождения ребенка, Елена Веснина. В своем первом матче она в двух сетах со счётом 6:1,6:0 обыграла представительницу Беларуси, Ольгу Говорцову. После матча корреспондент АН побеседовал с Еленой о том как проходит возвращение и как после отмены ее рейса компанией Air France, несколько дней продолжавшей отменять полеты в Москву, ей все-таки удалось попасть на турнир Большого шлема.

- Известно, что в этот раз Вам непросто было попасть на «Ролан Гаррос». Как и когда Вы все-таки сюда добрались и удалось ли потренироваться до матча?

- Долетели мы в четверг. Почувствовали что-то неладное и поменяли билеты Air Francе на утренний рейс Аэрофлота. Я сказала что не хочу лететь Air Francе, что чувствую что что-то еще будет. Изначально нам ничего не объяснили. Мы просто получили сообщение, что рейс отменен и перенесен на завтра. И я, честно говоря, не знала о сложившейся ситуации, - то есть слышала, конечно, что произошло в Белоруссии, но я не знала, что это связано каким-то образом. В результате получилось, что я два дня не тренировалась, в среду и в четверг. В четверг мы только прилетели, сдали ПЦР тест и сидели на изоляции в гостиничном номере, - ждали результатов теста, которые пришли только поздно вечером. Соответственно выпустили меня лишь в пятницу. Поэтому я только два дня потренировалась на кортах. Но это не так плохо, это все-таки не один день. А затем, 3 сразу в воскресенье мне выпал жребий играть. Могла играть в понедельник или во вторник, но вот, в первый же день поставили в бой, - и, слава Богу, все закончилось хорошо.

- То что в пандемию и мальчики рванули и у Вас так вот пока складывается удачно, - это русская закалка срабатывает в экстремальных условиях?

- Мне кажется мальчики играли хорошо и до пандемии, и во время пандемии, - поймали свою игру, созрели можно сказать, подросли и начинают наступать на пятки великой тройке игроков. Думаю скоро у нас будет победитель турнира Большого шлема. Я в это очень верю. У меня, слава Богу, получается пока возвращаться и побеждать. Конечно, это очень непросто в этих условиях, со всеми этими масками, ПЦР тестами и изоляцией, - конечно же это добавляет сложностей. И немногие из игроков справляются с этим напряжением. Особенно когда ты сидишь в гостинице и тебе нельзя никуда выходить. Правда здесь, в Париже нам разрешили хотя бы один час в день гулять. Мы живем рядом с Эйфелевой башней и у нас есть хотя бы какой-то глоток свежего воздуха. Мы можем вечером прогуляться и просто подышать свежим воздухом. Для тенниса и для спорта в целом разгружать голову, - это важно. Иначе игроки будут сидеть в своих номерах и только думать о своих матчах, поражениях и психологически еще больше закрываться. Кому-то это очень тяжело переносить.

- А в целом как Вы себя чувствуете себя сегодня?

- Постепенно набираю форму. Сейчас я, конечно, пока нахожусь не в лучшей своей форме. Я сначала играла только парные соревнования. Хотела попробовать, чтобы понять как мое тело будет восстанавливаться после матчей. Потому, что тренировки это одно, а турниры - совсем другое. Я дала себе несколько турниров для того чтобы, можно сказать, втянуться, сыграв несколько матчей, неважно выиграю или проиграю, - главное сыграть в этих соревнованиях. И эти несколько одиночных матчей до «Ролан Гарроса» мне конечно же помогли. Пусть даже я их проиграла. Результат не так важен. Главное я провела матч из двух сетов, работала, играла. Для того чтобы набрать форму этот игровой опыт очень важен.

- Вы по традиции играете также и дубль. С кем в этот раз?

- С Вероникой Кудерметовой.

- Вы с ней уже играли?

- Нет, первый раз.

- В дубле в пандемию должно быть еще сложнее...

- Конечно, сейчас кроме того есть правило, что если кто-то один из пары получил положительный тест ПЦР, то могут снять всю пару. Конечно, все рискуют, все находятся в одной лодке, но надо жить, надо играть и продолжать бороться.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости