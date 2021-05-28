Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Быстрюков: «Спорт и математика – лучшие друзья…»

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 мая 2021, 14:38 Елена Головань, корреспондент

Фото: личный архив

Совершенно случайно я узнала, что рядом с нами, в городе Семилуки Воронежской области, живёт удивительный человек. Начнём с того, что Андрей Быстрюков в 2018 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу. И даже «случайно» установил рекорд. Почему случайно? По той причине, что не знал, что его нужно зафиксировать. Сам он, впрочем, этому рекорду не придаёт особого значения. Потому что, помимо спорта, мужчина занимается экологическими проектами и даже чуть-чуть политикой… Впрочем, обо всём по порядку.

«Достиг желаемого результата»

- Андрей, откуда вы родом?

- Родился здесь, в Семилуках. А потом долгое время жил на Дальнем Востоке – у меня мать военная. После смерти деда был прислан в Семилуки во-первых, на помощь бабушке. А во-вторых, здесь можно было получить образование. Мой двоюродный дед был в то время одним из руководителей огнеупорного завода. Меня пророчили туда. Поэтому пошёл по технической линии. Техникум плюс два высших образований – технологическое и математическое.

- Казалось бы, на тот момент ваш путь был предопределён, но вы решили заняться профессиональным спортом. Почему?

- На Дальнем Востоке мы жили в военном городке, где спорт всегда был в приоритете. Поэтому меня уже с пяти лет отдали сначала на вольную борьбу, потом на самбо, потом на кикбоксинг. Меняли секции потому, что когда мама уходила на повышение, мы переезжали в другие районы. Когда я переехал сюда, сначала тоже пытался заниматься боксом. Но тренер, к которому я пришёл, занимался в основном легковесами, и мне показалось нелогичным сбрасывать свой вес до лёгкого. Я вообще всегда считал, что нужно выступать в своём весе. Мне претили хитрости и уловки, я всегда был склонен идти по более сложному пути. Но хотелось работать, чего-то достигать, и я занялся пауэрлифтингом, благо что небольшой опыт в тяжёлой атлетике у меня был. Соответственно, и техника поставлена. Но просто качаться мне не хотелось – это нарциссизм какой-то. Захотелось достижений. И прогресс пошёл, причём именно после того, как я уже поехал на профессиональные соревнования.

- Почему? Там вы увидели какой-то другой уровень, которого захотелось достичь?

- Это одна из причин. Кроме этого, я познакомился с профессионалами. Открылись определённые тайны. Начал изучать соответствующую литературу, всё это применять. Дальше всё уже идёт по накатанной, ты вырываешься на уровень выше любительского, и на нём остаёшься.

- Сколько лет вы занимались «железом»?

- Пятнадцать. Бросил в тридцать семь лет.

- Стало быть, около четырёх лет назад. Почему?

- Достиг желаемого результата – выиграл чемпионат мира в 2018 году.

- А дальше? Хотя, в принципе, куда? Вид спорта не олимпийский…

- Дело не в этом. И стремиться было куда. Можно было войти в «Клуб-300» - это жим за 300 килограммов. Таких у нас всего пять человек в России. Но на это нужен огромный бюджет. Это дорогостоящее профессиональное оборудование, питание, восстановление, фармакология, наконец. К тому же, нужно было всё забыть – работу, семью – и заниматься только спортом. Я не мог себе этого позволить.

Самое важное – победа над собой

- Родные поддерживали вас во время карьеры профессионального спортсмена? Ведь, насколько я понимаю, это нелегко. В том числе и в финансовом плане. Вас, тяжелоатлетов, попробуй, прокорми – наверное, нельзя ни полуфабрикаты, ни фастфуд…

- Поддерживали. Особенно мама. А вот насчёт фастфуда вы ошибаетесь. Его можно. Тут вопрос калорий.

- Их нужно много?

- Да. Но и здесь есть нюансы. В зависимости от этапа подготовки. Есть периоды выносливости, периоды межсезонья, периоды выхода на пик, силовые периоды. В каждом принципиально важно своё питание. В зависимости от поставленной задачи.

- А мастера спорта вы когда получили?

- Не помню. Году в 2008, наверное.

- Раз не помните, наверное, для вас это не был настолько значимый результат?

- Для меня победа в принципе незначима. Потому что я к себе достаточно самокритично отношусь.

- И даже победа на чемпионате мира?

- Да.

- Но почему? Ведь вы наверняка входите в какой-нибудь топ по количеству самых сильных людей России?

- Ну да, вхожу. Но я бы не сказал, что для меня это как-то особенно значимо.

- Европейский мыслитель Эразм Роттердамский сказал когда-то: «нет ничего отважнее, чем победа над самим собой». Насколько я понимаю, для вас это тоже было главным?

- Пожалуй, так.

«Я требую столько же, сколько отдаю»

- У спорта есть миссия?

- Сложно сказать. Здоровый образ жизни?.. Нет, это скорее миссия физкультуры. Потому что спорт – это работа на износ, это травмы. Но главное – в спорте ты всегда немного эгоист, нарцисс, осознающий своё превосходство…

- В футболе или, к примеру, гимнастике, спортсмен долго готовится. Но на выступление у него значительно больше времени. Трибуны ликуют. А есть виды спорта, в том числе и пауэрлифтинг, где ты готовишься никак не меньше, но выходишь на выступление… несколько секунд и всё. То есть ради этих нескольких секунд всё и происходит?

- Конечно. Только всё это делается не для публики. Для себя. К тому же, на соревнованиях ты работаешь с тем весом, который в зале не поднимаешь. Ты долго подводишь себя к этому весу, и там уже без разницы – кто на трибунах. В профессиональном спорте ты вообще никого не замечаешь – у тебя есть своя задача, и ты её выполняешь. И, думаю, вы ошибаетесь насчёт тех же футболистов. Скорее всего, они тоже не видят ничего в момент игры, потому что полностью погружены в неё.

- Ну, мне иногда кажется, что наши футболисты замечают даже воробьёв в 11 ряду…

- Сейчас, наверное, тоже не видят. Играют.

- А вы пытаетесь как-то вовлекать в спорт молодёжь?

- Нет. Но молодёжь вовлекается, глядя на меня. Интересуются, спрашивают, подписываются на страницы в соцсетях. Тренировал несколько раз.

- И как? Не захотелось продолжить?

- Я требую столько же, сколько и отдаю. Многие так работать не хотят: с полной отдачей, я имею в виду.

- Если всё же вы решите заняться тренерской карьерой… вы готовы к тому, что ваш ученик может вас превзойти? Морально это непросто.

- Конечно, готов. Это нормально. К примеру, мой друг, Кирилл Сарычев, обладатель просто космического, на мой взгляд, рекорда (жим 335 килограммов без какого-либо снаряжения), всегда говорил, что уже наверняка родился тот, кто его превзойдёт. Кстати, Кирилла никто не мог «одолеть» в течение 12 лет. Сейчас рекорд побит американцем.

- Вы хотели бы, чтобы ваши дети занимались так как вы, на износ, дабы добиться успехов в спорте?

- Я хотел бы, чтобы мои дети любые свои начинания доводили до конца. Мой сын, к примеру, не пошёл по моим стопам. Ничего из того, что мне нравится, ничего из того, что я делаю, мой сын не делает. Одно время я пытался навязывать ему свой образ жизни, но потом остановился: зачем? У него есть своя голова, своя жизнь. И я должен уважать его выбор.

Спорт и математика – лучшие друзья

- Андрей, фанатки за вами, наверное, толпами бегают? В надежде, что вы, такой сильный, будете всю жизнь носить на руках…

- Не знаю. Я как-то не обращал внимания. Меня всегда люди больше бояться почему-то (улыб. – прим.авт.).

- Какая победа была самой долгожданной?

- Да не было такого. Дело в том, что при правильном подходе все победы – это прогнозируемый результат. Я знаю, к чему я иду, знаю, сколько времени мне для этого понадобится. Есть научный подход. Всё просчитано: к примеру, 12 дней на восстановление клетки, полгода на прибавку в 10 кг… Ты соблюдаешь методику, соблюдаешь режим и всё.

- Стало быть, образование не прошло даром – вы даже в спорт математику привносите?

- Да, как-то так.

- А со спортом вы совсем завязали?

- Нет, что вы! Я всю жизнь в спорте, поэтому без него не могу. Сейчас я занимаюсь смешанными единоборствами.

- В этом направлении тоже успехи есть?

- Есть, конечно. Но выступлений, как таковых, пока не было – у нас же пандемия.

«Россия остаётся сырьевым придатком»

- Андрей, насколько я знаю, вы занимаетесь экологическими проектами, в том числе и на межъевропейском уровне. В чём они заключаются? И почему вдруг такая диверсификация – от профессионального спорта к экологии?

- Одно другому не мешает. Мы с группой единомышленников уже давно с разной степенью успешности внедряем на российский рынок современные ресурсо-сберегающие и другие высокоэффективные технологии в области промышленной экологии и возвратных отходов. Мы имеем свое видение решения непростых задач в сфере экологии и обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности наших земляков. Все наши наработки в этой области, а что важнее, реализованные проекты, являются бизнес-проектами только с одной стороны, на самом же деле, каждый раз конкретным решением сложной экологической задачи. У нас уже был достаточно успешный опыт, но когда Евросоюз ввёл санкции, пришлось взять тайм-аут. Сейчас, скорректировав определенные моменты, решили вернуться к одному из своих проектов и планируем строительство небольшой технологической линии по очистке и глубокой переработке целого перечня нефтесодержащих отходов. В ближайших планах – тема биодизеля из различных видов отходов, хотя вопрос не простой в текущих условиях.

- Вы считаете, в нашей стране готовы к этому?

- Мягко скажем, не совсем. Россия, к сожалению, по многим параметрам остаётся сырьевым придатком с соответствующей ментальностью. Не стоит целиком списывать существующие экологические проблемы, а зачастую и откровенный бардак, только на очередной «тяжелый период». Это не совсем так, вернее – совсем не так. Экологическая культура – это категория, которая требует воспитания и осознания необходимости убирать за собой, как бы банально это не звучало. Так, например, в Германии основной объём отработанного моторного масла идет на переработку для дальнейшего использования. Это же касается сырья для получения биотоплива, которое изначально было отходом. У них всё это на государственном уровне. В Европе об экологии заботятся куда больше. Я изучал этот вопрос довольно серьёзно. У нас было много потребителей – австрийцы, португальцы, французы те же… И это при том, что биологическое топливо куда дороже. К примеру, дизель стоит 42 тысячи рублей за тонну, а биодизель – порядка 60-70 тысяч. Тем не менее, у нас есть опыт и мы готовы работать в этом направлении.

- А как вы собираетесь выходить на российский рынок, учитывая, что у нас потребитель, скорее всего, не готов переплачивать в два раза за приставку «био-»? Будет ли рынок сбыта?

- Выходить будем только под белым флагом. То есть с официальной лицензией, официальными договорами с крупными компаниями. На самом деле, на этом рынке много игроков, но они почти все теневые. В случае с нефтеотходами они закупают отработку, и где-то в гаражах на «самогонных аппаратах» пытаются что-то из этого сотворить. В итоге получается, как мы его называем, «самовар». Поэтому что касается рынка сбыта… Да. Будет. Дело в том, что компании, которые участвуют в торговле на зарубежном рынке, в итоге значительно выигрывают в бизнесе, внедряя в производство экологические технологии.

«Нужны государственные программы»

- И всё-таки, почему вы решили этим заняться? Ведь куда проще что-то покупать-продавать, не создавая ничего нового, нежели пытаться выходить пусть и с нужными проектами, но на совершенно дикий рынок?

- А вы в своей работе разве не хотите что-то изменить в существующей действительности?! Во-первых, я уверен, что всё получится. Во-вторых…вы задумывались когда-нибудь над тем, какой вред экологии наносят всевозможные отходы?

- Конечно. И. насколько я помню, президент поставил задачу перерабатывать как можно больше мусора…

- Мусор-то, может, частично и перерабатывается. А отходы химической промышленности, животноводства…? Всё тихо-мирно куда-то вывозится, сваливается, сливается… Вот, к примеру, какой вред экологии приносит отработанное машинное масло, если его не перерабатывать, а просто сливать куда-то? Поверьте, колоссальный! Масло официально согласно классификатору – «опасный отход». Его практически невозможно смыть, оно разносится на миллионы километров. Представьте себе – какой-нибудь зверёк, если наступит на него, то всю оставшуюся жизнь будет носить мельчайшие частицы масла с собой, загрязняя среду своего обитания. И это даже не затрагивая тему экономической целесообразности вторичного использования.

- А как вы считаете, что нужно для того, чтобы в России система переработки различных отходов работала эффективно?

- Этот вопрос нужно решать на государственном уровне. Причём помимо кнута, то есть карающих законов за загрязнение, должны быть и пряники – то есть какая-то мотивация. Причём по всей цепочке. Для предприятий, чтобы они не сливали и не ссыпали отходы куда бог на душу положит. Для переработчиков, чтобы бизнес у них был более-менее рентабельный. И, конечно, для конечных потребителей вторичных отходов.

«Раз обещал – значит, надо сделать»

- В прошлом году вы шли на выборы в Семилукский городской совет депутатов. Для чего вам это было нужно?

- Ну, я же хожу по городу. Вижу, какой он был и какой стал. Да, что-то меняется к лучшему. Но, на мой взгляд, не хватает какой-то общей концепции развития. Я хотел бы помочь задать, скажем так, вектор развития города, в конечном итоге увеличив его инвестиционную и туристическую привлекательность.

- Говорят, большинство из своих предвыборных обещаний вы выполнили уже после выборов. Несмотря на то, что не прошли…

- Ну почему же?! Начал выполнять ещё во время предвыборной компании. К примеру, посадили с коллегами по «кандидатскому цеху» Володей Абрычкиным и Сашей Крыловым деревья в парке «Три самолёта». В том месте, где кто-то явно готовит себе место под какое-то строительство, ежегодно вырубая по несколько деревьев под видом борьбы с сухостоем. Посадили, ездили поливать. Вроде, саженцы прижились. Там, кстати, пришлось, и с существующими деревьями поработать, которые были повреждены. Купили специальное средство, «живая кора» называется. Вроде всё тоже приросло. А то, что не прошёл… И что? Мы же обещали. Вижу в ваших глазах скептицизм – вы думаете, что спортсмену нечего делать в политике или что он не может помочь в решении каких-то социальных вопросов?

- Нет, что вы. Более того, я, к примеру, искренне восхищаюсь известным филлипинским боксёром Мэнни Пакьяо, первым и, кажется, даже единственным на сегодняшний день, ставшим чемпионом мира в восьми весовых категориях. Вырос в беднейшей семье, его мать даже не могла отдать сына в школу. Но став знаменитым и высокооплачиваемым спортсменом, он не забыл о проблемах бедных людей. У себя на родине он построил больницу, а также тысячу домов для бездомных…

- Есть много примеров помощи спортсменов простым людям. Хотя вы, пожалуй, привели самый яркий. Я и сам восхищаюсь Пакманом (прозвище Менни Пакьяо – прим.авт.). Вот даже на секунду представить себе: бедная семья, он ходит тренироваться… Наверняка были вопросы – мол, идти работать надо, а ты грушу бьёшь. И через всё это нужно пройти, всё через себя пропустить. Переживать. Собрать всю волю в кулак и всё время двигаться, двигаться… Без сомнения, Мэнни очень сильный и очень умный человек!

- Андрей, когда-то Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну всю Землю». Предположим, вам дали эту точку опоры. Что бы вы изменили на Земле в первую очередь? Каким был бы ваш новый мир?

- Остановил бы войны, и всю высвободившуюся энергию и финансы пустил бы на изучение космоса, развитие технологий и медицины.



Блиц-опрос

- Любимый фильм?

- Фильмы по комиксам Marvel.

- Музыкальная группа?

- «Five Finger Death Punch». Я вообще в основном рок слушаю.

- Любимое блюдо?

- Мясо. Стейки.

- Книга?

- Больше читаю научную литературу. А в детстве взахлеб зачитывался книгой «Человек-амфибия».

- Ваш девиз по жизни?

- Народная мудрость: терпение и труд всё перетрут.

Справка «АН» Пауэрлифтинг (от англ. power — «сила, мощь» + lifting — «поднятие») или силовое троеборье — силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжёлого для спортсмена веса. В пауэрлифтинге, в отличие от бодибилдинга, важны силовые показатели, а не красота тела. В качестве соревновательных дисциплин в пауэрлифтинг входят три упражнения: приседания со штангой на спине (точнее на верхней части лопаток), жим штанги лёжа на горизонтальной скамье и тяга штанги. В сумме они определяют квалификацию спортсмена. При выступлении сравниваются показатели спортсменов одной весовой категории. При одинаковых показателях победа присуждается спортсмену, обладающему меньшей массой.

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