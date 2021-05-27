О захвате самолета, Протасевиче и Сапеге: вечерний разговор актера с журналистом

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 мая 2021, 08:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Бывают такие интервью, которые плавно перетекают в приятельские отношения. Так произошло и у меня, шеф-редактора балтийского бюро «Аргументы Недели»: несколько лет назад я познакомилась с актером Юрием Батуриным, разумеется, на тему «вопрос-ответ». Юрий меня просто потряс: остротой ума, собственным мнением и владением ситуацией в любой области. С той поры наше общение стало приятельским.

Понятно, что ситуация, которая произошла несколькими днями раньше, всколыхнуло мировое сообщество: инцидент-захват в небе самолета и посадка его в Минске, замена белорусского флага мэром Риги Мартиньшем Стакисом в период ЧМ по хоккею. Любой здравомыслящей человек не может остаться равнодушным к таким неприятным «событиям».

Итак, я позвонила Юре, чтобы обсудить то, что сейчас происходит. Вот, что «получилось». Напомню, я – латвийка и журналист, а Юра – россиянин и актер.

- Юра, конечно, ты в курсе, что сейчас происходит в Беларуси: захват самолета, задержание совсем молодых ребят, замена белорусского флага нашим мэром во время ЧМ… Но главное – испортились отношения между странами, Беларусь – сосед Латвии. Что происходит? Зачем этот «демарш» с захватом самолета. А последствия для юных ребят? Знаешь, у нас большинство латвийцев, кстати, русскоговорящих, просто в шоке от поступка Беларуси и России!

- И чем же Россия не угодила?

- Софии Сапеги грозит до 12 лет. Каким она боком в крутых политических делах? А Протасевич – совсем пацан. Я понимаю, что над ним КГБ Беларуси хорошенько поработало. Это же полное нарушение международной конвенции!

- Танюш, загаси немного эмоции. Ты видишь только одну сторону: мальчика и девочку задержали, и теперь они дают показания. А что ты про этого мальчика знаешь? То, что и все: журналист, блогер, как еще называют, политический активист, который уже с 2011 года участвовал в акциях и был задержан. А ты знаешь, что он принимал участие в военных действиях на Донбассе, входил в отряд специального назначения «Азов»… Ты хоть слушала его призывы? Убивать даже детей, женщин – истребление. Он реальный неонацист, бандит. Вот тебе кто нарушал права человека. Это далеко не очень простой «мальчик», который, кстати, был ранен на военных действиях. А «девочка» Сапега, которая является редактором телеграмм-канала «Черная книга Беларуси», где и публикует всю личную информацию о сотрудниках внутренних дел. Выкладывает адреса, место работы жен, детей – все подноготную. Зачем жен, детей, матерей, родственников трогать? Зачем их «подставлять»? Она думала об этом? И как к этому относиться?

- Юра, но история показывает, что ярых преступников, нацистов находили во всем мире, судили и даже ликвидировали. Например, Степана Бандеру разыскали сотрудники КГБ и ликвидировали пистолетом-шприцем с цианистым калием, а нацистского легионера Герберта Цукурса, который уничтожил тысячи евреев, нашли израильские спецслужбы в Богом забытой стране и тоже ликвидировали. Я говорю о «последнем» варианте реальных преступников против человечества…

- Так преступления Бандеры упоминали даже на процессе в Нюрнберге. А Протасевич только задержан. И никто на такой шаг не пойдет! А если теоретически представить (я сомневаюсь), то «сделать» из него «героя» - нет уж! Бандит, провокатор не может быть героем!

- А ты считаешь нормальным, что самолет был захвачен? И слушать теперь, что, якобы, бомба и была необходимость: рядом, мол, АЭС, все аэропорты отказались от того, чтобы принять самолет. Это что? АЭС и что? Есть и железная дорога, телеграф и т.д. Зачем истребитель направили? Знаешь с какой целью обычно направляют?

- Сопровождение, охрана, уничтожение, перехват…

- Тут, как я понимаю истребитель был вооружен ракетами класса «воздух-воздух», а это говорит о конкретной задаче – не сделаете так, как укажем и просто ликвидируем.

- Я понимаю. А что делать, если на борту преступник? Преступник, которого разыскивают? Это вынужденная мера. В истории полно таких историй. Кстати, он уже не в первый раз летал через Минск, а тут, я думаю, что было сообщение от спецслужб, может и Польши… Понятно, что КГБ Беларуси среагировали на это. Его «слили» спецслужбы другого государства. Мое личное мнение. Вынужденная мера. А ты мне скажи, что творит ваш мэр? Чем он думает, когда снимает белорусский флаг в период ЧМ? Вот это нормально?

- Я не считаю, что мэр Риги совершил разумный шаг. Мягко говоря, вел себя очень недипломатично. Кстати, большинство латвийцев осудили данный поступок. Я считаю, что ему следует благоустройством города заниматься, а не политикой. Эмоции, акт в поддержку оппозиции. Но делать это, когда спортсмены из Беларуси в гостях – нет!

- Я тоже так считаю. По сути… ваш мэр – «дворник», уж извини, который должен городом, действительно, заниматься: строить площадки, ремонтировать дома, мосты, улицы, косить траву. Ты понимаешь, какие последствия могут быть? Кто захочет проводить ЧМ и иные мероприятия в Риге после такого поступка?

- Знаешь, Юр, наш глава Латвийской федерации хоккея сказал просто, когда пошли слухи о том, что «выгнать» белорусских хоккеистов из Риги… Г-н Калвитис сказал: «Никто и никуда не уедет! Мы – одна хоккейная семья». Да и ни одного дурного слова от наших латвийских спортсменов я не слышала! Ни одного! Мне очень жаль, что все это произошло… Я 100 лет уже не была в Беларуси. И так хочу посмотреть Брест и возложить там цветы погибшим в ВОВ. Пролетела, видимо…

- Кто знает, Танюша. Кто знает…

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